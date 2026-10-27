Video | Raimel Tapia y Reid VanScoter son escogidos MVP de la Semana en LIDOM

Raimel Tapia y Reid VanScoter fueron seleccionados como MVPs de la semana por LIdom ( DIARIO LIBRE )

El jardinero de las Estrellas Orientales, Raimel Tapia, y el relevista Reid VanScoter, de los Leones del Escogido, fueron seleccionados este martes como los Jugadores Más Valiosos (MVP) de la Semana, correspondiente al período del 6 al 16 de octubre del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-27.

El anuncio fue realizado por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

VanScoter se convirtió en el primer lanzador relevista que obtiene el premio desde que la liga asumió la premiación en la temporada de 2022.

La selección de los ganadores del MVP de la Semana se realizó mediante un proceso de votación digital, en el que participaron miembros de la prensa deportiva nacional con un universo de 84 votos.

Tapia encabezó las votaciones con 38 sufragios (45.2%), luego de una destacada actuación ofensiva que contribuyó al buen desempeño de las Estrellas Orientales durante el período evaluado.

El jardinero verde representa la novena ocasión en la que un jugador de las Estrellas logra la distinción desde 2022.

Tapia bateó para promedio de .344, producto de 11 imparables en 32 turnos oficiales, incluidos dos cuadrangulares. Además, remolcó 12 carreras, anotó ocho y acumuló 17 bases alcanzadas, números que respaldaron su elección como el jugador ofensivo más destacado de la semana.

Su aporte fue clave para que el conjunto oriental se mantuviera en la primera posición de la tabla, con récord de cinco victorias y dos derrotas (5-2).

Sus compañeros de equipo, el nicaragüense Ismael Munguía y Harold Ramírez ocuparon el segundo y tercer lugar de las votaciones, respectivamente respectivamente, con 17 votos para un 20.2% y 13 boletas para un 15.5%.

VanScoter en el pitcheo

En el apartado de los lanzadores, el relevista de los Leones del Escogido, Reid VanScoter, obtuvo la distinción gracias a 46 votos (54.8%).

El norteamericano trabajó siete entradas y un tercio, en las que permitió apenas dos imparables y ponchó a siete bateadores.

El zurdo consiguió dos victorias en dos de sus cuatro apariciones y registró una ventaja preservada, mientras limitó a la oposición a batear .087.

El relevista escarlata representa la novena ocasión en la que un jugador de los Leones logra la distinción desde 2022 y el decimoquinto nativo de los Estados Unidos.

La actuación de VanScoter contribuyó al desempeño de los Leones, que finalizaron el período evaluado con marca de cuatro triunfos y cuatro derrotas (4-4).

El abridor de los Tigres del Licey, Albert Abreu, obtuvo 12 boletas para un 14.3% y Evan Grills, de los Toros del Este, terminó en la tercera posición de las votaciones entre los lanzadores, con un total de 11 sufragios (13.1 %).