Tapia y Abreu fueron seleccionados en el Pelotero de la Semana

Raimel Tapia y Albert Abreu son seleccionados como Jugadores de la Semana para la ACD ( DL )

El jardinero Raimel Tapia y el lanzador Albert Abreu fueron seleccionados como los más destacados en la segunda entrega de la premiación El Pelotero Estrella de la Semana.

La elección contó con el voto de los cronistas deportivos miembros de la ACD que cubren el torneo otoño-invernal, quienes evaluaron el rendimiento de los jugadores durante la segunda semana de competencia.

Tapia, de las Estrellas Orientales, fue escogido como Jugador Ofensivo de la Semana, con un total de 13 votos superando a Jorge Bonifacio de las Águilas Cibaeñas, quien fue favorecido con 10.

Para seleccionar a Tapia los cronistas deportivos que cubren la actividad tomaron en cuenta sus nueve carreras empujadas fruto de cinco imparables, incluyendo dos cuadrangulares, cuatro anotadas con promedio al bate de .278, un OBP de .350 y un OPS de .961 en 18 turnos durante cuatro juegos.

Mientras que Abreu, de los Tigres del Licey, recibió la distinción como "Lanzador de la Semana", luego de su gran actuación donde inicio un partido de cinco entradas, sin permitir carreras, le conectaron un hit y ponchó a 8 bateadores para una efectividad de 0.00, un WHIP de 0.20 y la oposición le bateó para un promedio de .062.

Reconocimientos previos

Previo a la elección de Tapia y Abreu fueron reconocidos los jugadores Harold Ramírez de las Estrellas Orientales y el lanzador Adonis Medina de los Tigres del Licey, quienes ganaron la distinción de la semana anterior.

Durante el acto de este lunes también fue reconocido el periodista Julio Ernesto Castro, quien es el editor deportivo del periódico el Caribe.

La actividad es organizada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), bajo la coordinación del periodista Franklin Núñez, y se celebra cada lunes a las 12:00 del mediodía.