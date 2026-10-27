Se reanuda el Premundial U18: República Dominicana jugará dos partidos este miércoles
Los dominicanos enfrentarán a Nicaragua y Venezuela en la Súper Ronda, tras las suspensiones por lluvia de los últimos dos días
La selección dominicana de béisbol tendrá doble jornada este miércoles en la Súper Ronda del Premundial U18, luego de que las lluvias provocadas por una vaguada obligaran a suspender los partidos programados para el lunes 26 y el martes 27 de octubre.
El equipo quisqueyano enfrentará a Nicaragua a las 10:00 de la mañana en el estadio número 1 del IPL Academy Complex, en Guerra, Santo Domingo Este.
A la 1:00 de la tarde, los dominicanos regresarán al terreno para medirse a Venezuela, en el mismo escenario, en una jornada que busca avanzar con el calendario de la segunda ronda del Campeonato Panamericano U18.
La cartelera incluye, además, el enfrentamiento entre Panamá y Venezuela, a las 10:00 de la mañana, en el estadio número 2 del complejo deportivo.
Para la jornada vespertina, Puerto Rico se medirá a Estados Unidos a la 1:00 de la tarde en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís. El conjunto estadounidense llega invicto al compromiso.
A esa misma hora, Nicaragua y Panamá reanudarán en el estadio número 2 el partido que fue suspendido previamente. El encuentro continuará desde el momento exacto en que fue detenido, de acuerdo con el reglamento de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).
Transmisión
Los partidos del Premundial U18 estarán disponibles a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, además de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.