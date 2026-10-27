Se reanuda el Premundial U18: República Dominicana jugará dos partidos este miércoles

Los partidos del Premundial U18 estarán disponibles a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La selección dominicana de béisbol tendrá doble jornada este miércoles en la Súper Ronda del Premundial U18, luego de que las lluvias provocadas por una vaguada obligaran a suspender los partidos programados para el lunes 26 y el martes 27 de octubre.

El equipo quisqueyano enfrentará a Nicaragua a las 10:00 de la mañana en el estadio número 1 del IPL Academy Complex, en Guerra, Santo Domingo Este.

A la 1:00 de la tarde, los dominicanos regresarán al terreno para medirse a Venezuela, en el mismo escenario, en una jornada que busca avanzar con el calendario de la segunda ronda del Campeonato Panamericano U18.

La cartelera incluye, además, el enfrentamiento entre Panamá y Venezuela, a las 10:00 de la mañana, en el estadio número 2 del complejo deportivo.

Para la jornada vespertina, Puerto Rico se medirá a Estados Unidos a la 1:00 de la tarde en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís. El conjunto estadounidense llega invicto al compromiso.

A esa misma hora, Nicaragua y Panamá reanudarán en el estadio número 2 el partido que fue suspendido previamente. El encuentro continuará desde el momento exacto en que fue detenido, de acuerdo con el reglamento de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Transmisión

Los partidos del Premundial U18 estarán disponibles a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, además de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.