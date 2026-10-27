Ratings de TV disponibles: Serie Mundial 2026 supera las expectativas, al menos en su primer partido

Captura del Programa de TV previo al primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., el 23 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/ROSS HARRIED )

La Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee comenzó con una audiencia televisiva inferior a la de las dos últimas ediciones, protagonizadas por los Dodgers de Los Ángeles, pero logró superar los registros de varios partidos inaugurales del Clásico de Otoño en esta década.

El primer encuentro de la serie promedió 12.2 millones de espectadores a través de las cadenas Fox (inglés) y Univision (español) para Estados Unidos, según un informe de Austin Karp publicado en Sports Business Journal.

La cifra preliminar representa un resultado alentador para las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y Fox, tomando en cuenta que ninguno de los dos equipos es considerado una franquicia con un atractivo nacional tan amplio como el de los Dodgers o los Yanquis de Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/85458f66138e81931596f192845353280819f9a0w-99bd2151.jpg Programa previo al primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., el 23 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ROSS HARRIED.)

Aunque el registro quedó por debajo de los 13.3 millones de espectadores que siguieron el primer partido de la Serie Mundial de 2025 entre los Dodgers y los Azulejos de Toronto, así como de los 15.2 millones alcanzados en 2024 por el enfrentamiento entre los Dodgers y los Yanquis, el resultado superó las expectativas de quienes temían que la serie repitiera los bajos niveles de audiencia de 2023.

En aquella edición, los Vigilantes de Texas y los Diamondbacks de Arizona promediaron apenas 9.4 millones de espectadores en el primer encuentro, una cifra que convirtió esa Serie Mundial en la menos vista de la historia.

La apertura de 2022 entre los Astros de Houston y los Filis de Filadelfia había conseguido 11.7 millones de espectadores, mientras que el primer partido de 2021 entre los Bravos de Atlanta y los Astros registró 11.1 millones.

En ambos casos, las mediciones incluyeron la audiencia de Fox Deportes, en lugar de Univision, por lo que la comparación debe tomarse en cuenta con esa diferencia metodológica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/554d00fa01e67e2adea370b857dd5df5e25bb7cdw-1-c2b9a806.jpg Intérpretes cantan el himno nacional antes del cuarto partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida, EE. UU., el 27 de octubre de 2026. (San Petersburgo). (EFE/EPA/GARY BOGDON)

Podrían ser mejores

Los números definitivos todavía podían mejorar. La cifra inicial de 12.2 millones no incorporaba las nuevas mediciones de Big Data de Nielsen, cuya inclusión estaba prevista para el informe final. La transmisión del viernes alcanzó un máximo de poco más de 13 millones de espectadores.

El resultado cobra mayor relevancia por las características de los protagonistas. Un análisis de USA TODAY basado en las estimaciones de Nielsen para el período 2026-2027 determinó que los mercados televisivos de Milwaukee y Tampa Bay suman apenas 3.24 millones de hogares, lo que convierte esta Serie Mundial en la de menor alcance combinado de mercado en dos décadas.

Las preocupaciones previas apuntaban a que la ausencia de franquicias con gran poder de convocatoria podría afectar considerablemente la audiencia nacional.

Sin embargo, el béisbol ha recuperado impulso desde 2023 y el seguimiento del primer partido sugiere que el atractivo de la competición no depende exclusivamente de la presencia de equipos de los mercados más grandes.

También ha cambiado la manera en que se mide el consumo televisivo. Las modificaciones metodológicas de Nielsen, que ampliaron el registro de las personas que ven los encuentros fuera de sus hogares e incorporaron muestras de Big Data, han tendido a elevar las cifras de audiencia de los deportes en vivo frente a los estándares de medición de 2023.

Otro elemento favorable para MLB y Fox es el comportamiento de las audiencias durante los fines de semana. Los viernes y sábados dejaron de ser considerados días de escaso seguimiento televisivo desde que Nielsen comenzó a contabilizar a quienes ven los partidos fuera de casa.1

Desde 2022, las Grandes Ligas trasladaron el inicio de la Serie Mundial de los martes a los viernes para evitar competir directamente con la NFL, y los resultados de las cuatro primeras ediciones bajo ese calendario han mostrado audiencias más o menos comparables con las de los martes de los cuatro años anteriores.

La tendencia histórica indica que el seguimiento suele disminuir en los partidos segundo y tercero antes de recuperarse a partir del cuarto encuentro. Por eso, el desafío inmediato para MLB y Fox consiste en mantener el interés de los aficionados durante el resto de la serie.