Trevor Bauer: "Pregunten a Manfred por qué no me permite jugar en Grandes Ligas"

Trevor Bauer hizo el viaje con el equipo a la capital a pesar de que no estaba programado lanzar. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Trevor Bauer llegó a República Dominicana con dos objetivos definidos: conquistar el campeonato de la Lidom con las Estrellas y disputar la Serie del Caribe, mientras mantiene sus aspiraciones de regresar a las Grandes Ligas, de donde está ausente desde 2021.

El estadounidense, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, reveló que estuvo cerca de retornar a Las Mayores en al menos cinco ocasiones, pero que los acuerdos alcanzados con diferentes equipos se frustraron cuando aparentemente solo faltaba la aprobación definitiva.

"He cerrado unos cinco acuerdos y siempre ocurre lo mismo", dijo el derecho. "El equipo me dice que todo está bien, que solo falta la aprobación final, pero pasan dos días y regresan diciendo: ´Oye, no podemos contarte qué ha pasado, pero, la verdad, no vamos a poder formalizar el contrato´. Así que está bastante claro lo que está sucediendo".

Cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de volver a la MLB, respondió que considera que debería estar lanzando en ese circuito y señaló directamente al comisionado Rob Manfred.

"Pregúntenle a Rob Manfred por qué no me permite jugar. Yo no lo sé", expresó el lanzador, quien manifestó su inconformidad con la situación.

Bauer no lanza en Las Mayores desde junio de 2021, cuando pertenecía a los Dodgers de Los Ángeles. Posteriormente recibió una suspensión inicial de 324 partidos por violar la política conjunta de violencia doméstica y agresión sexual de MLB, sanción que fue reducida a 194 encuentros por un árbitro independiente. Un juez lo descargó por insuficiencia de pruebas.

Desde entonces ha continuado su carrera en el béisbol de Japón, México y circuitos independientes, sin conseguir un nuevo contrato con una organización de Grandes Ligas.

Hasta la Serie del Caribe

Aunque conserva sus aspiraciones de retornar a MLB, Bauer aseguró que su atención inmediata está concentrada en las Estrellas y que pretende permanecer con el conjunto hasta el final de la temporada.

"Vamos a estar desde el principio hasta el final, hasta ganar el campeonato. También quiero lanzar en la Serie del Caribe. Primero tenemos que ganar con las Estrellas y después ir a conquistar la Serie del Caribe. Ese es el objetivo", manifestó.

El lanzador explicó que decidió participar en el campeonato dominicano atraído por el ambiente que rodea al béisbol y las recomendaciones que recibió de personas familiarizadas con el circuito.

"Todo el mundo me dice que me va a encantar jugar aquí, que es perfecto para mi estilo de béisbol y para lo que disfruto. He visto videos de los fanáticos celebrando en los estadios y de los jugadores disfrutando. Hasta ahora ha sido exactamente lo que esperaba", expresó.

Para Bauer, lanzar en República Dominicana también representa una oportunidad de crecimiento profesional debido a las particularidades del campeonato y la calidad de sus participantes.

"Cada vez que lanzas en una liga nueva tienes que aprender algo diferente: los jugadores, los estadios, las rutinas, el clima y el ambiente. Todo eso será muy bueno para mejorar mis habilidades como lanzador", explicó.

También destacó la combinación de jóvenes con proyección y veteranos que regresan cada invierno para participar en la competición.

"Cada noche te enfrentas a jugadores de muy alto nivel y eso es divertido. Estoy deseando hacerlo", agregó.

Bauer aseguró que se siente a gusto en el país y que su principal interés es disfrutar del béisbol, pero sobre todo contribuir a las victorias del conjunto oriental.

"Me está encantando hasta ahora. Todavía no he podido lanzar y tengo muchas ganas de hacerlo. Quiero ganar y disfrutar del béisbol. Aquí todo el mundo disfruta de este deporte, pero yo quiero ganar", insistió.

La comida dominicana

El estadounidense también ha comenzado a conocer la gastronomía dominicana y mencionó algunos de los platos que ha probado durante su estancia.

Entre sus primeras preferencias figuran los plátanos y el pollo guisado, preparación cuyo nombre en español intentó recordar durante la conversación.

Al describir este último plato, explicó que se trataba de pollo preparado en una especie de salsa, hasta que sus interlocutores le ayudaron a identificarlo como pollo guisado.

Además, reveló que recientemente había comido conejo, un alimento que también llamó su atención y cuyo nombre en español preguntó durante la entrevista.

Por ahora, Bauer prefiere concentrarse en la presente campaña antes de considerar cualquier compromiso para el próximo año.

"Vamos a ganar el campeonato este año y nos ocuparemos del próximo cuando llegue", concluyó.