Dominicana recupera el control de su destino en el premundial sub-18

República Dominicana controla su destino en camino a ronda de medallas y encontrar un lugar en el Mundial de China 2027. ( CEDIDA POR GRUPO PANORAMA )

República Dominicana tuvo una remontada en la séptima entrada para imponerse 9 carreras por 3 ante Nicaragua en la continuación del Campeonato Panamericano de Béisbol U18, luego de la interrupción provocada por las incesantes lluvias, manteniéndose en puesto clasificatorio de la súper ronda.

La ofensiva quisqueyana hizo de las suyas con siete anotaciones en el último episodio del encuentro, instancia a la que arribaron debajo en el marcador (3-2) con el riesgo de la derrota a solo tres outs, para nunca más volver a atrás.

En un partido en que el primera base Feliz Genao bateó tres hits en cuatro turnos, produjo una anotada e impulsada, también se acreditó la victoria con una labor de una entrada y dos tercios, cediendo base por bolas y provocando ponche desde la lomita.

La selección nacional retornó por sus fueros luego de la interrupción de los partidos correspondientes al lunes y martes por efectos de una vaguada, recibiendo una destacada actuación del jardinero Edward Peña, de 3-2, con dos anotadas, empujada y boleto.

"Gracias a Dios pudimos sacar este, batallando y controlando las emociones en el dugout con los jugadores, recordando que son muchachos y a veces nos desenfocamos un poquito, pero fue un gran partido", reflexionó el mánager Mendy López.

Otros rostros del triunfo fueron Ricki Moneys, primer bate y campocorto, quien conectó un indiscutible en tres visitas al plato, una vez anotó en carrera y remolcó, además de los aportes de Alfredo Sena, bateador designado, quien pegó imparable, anotó e impulsó rayitas.

El lanzador zurdo Jason Tejada sostuvo la marea con una superba actuación de relevo con tres innings en los que no permitió libertades, tuvo dos ponches y permitió tres hits, quien entró en sustitución del abridor Shea Corona.

Por Nicaragua, el campocorto Luis García disparó dos indiscutibles con vuelta empujada, mientras que el patrullero central Berman Moreno contribuyó con par de hits y anotada.

De su lado, el pitcher Kelvin Díaz recorrió seis entradas, permitiendo cuatro carreras, de las cuales dos fueron limpias.

Los partidos siguientes

La participación de República Dominicana en el Premundial U18 continúa en esta fecha con su compromiso de doble cartelera ante Venezuela, teniendo pendiente enfrentar a Puerto Rico en la fase de súper ronda.

Este triunfo cambia el récord de los quisqueyanos a una victoria y dos derrotas en la segunda etapa, que les permite ingresar a los puestos clasificatorios. Los cuatro mejores del evento tendrán lugar en el Mundial de China 2027.

Recordando la marca de Venezuela (2-1) y Puerto Rico (2-0), la selección dominicana tiene su destino en las manos cuando salten al terreno contra quienes, a fin de ingresar a ronda de medallas, se colocan como rivales directos. Todos los partidos del Campeonato Panamericano U-18 son transmitidos por Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos.

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