Estados Unidos sigue invicto y RD al caer ante Venezuela complica sus opciones en el premundial U18

Sammir Mohammed, lanzador norteamericano que ganó el partido ante Puerto Rico. ( CEDIDA POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BÉISBOL )

En la penúltima fecha de acción de la súper ronda, los bates de los Estados Unidos vencieron 16-1 al combinado de Puerto Rico, mientras que la República Dominicana al cierre de la jornada vespertina cayó ante Venezuela 11-3 en el Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol de la WBSC Américas.

Estados Unidos se mantiene invicto con (3-0), seguido por Venezuela (3-1), en tercero está Puerto Rico con (2-1), mientras que la República Dominicana, Nicaragua y Panamá marchan con (1-3), los cuatro cupos para la Copa del Mundo 2027 que reparte el Panamericano Sub-18 se definen este jueves 29.

Por Estados Unidos ganó Sammir Mohammed, quien lanzó 5.0 IP, 6 sencillos, sólo pudieron anotarle una carrera, otorgó un boleto y ponchó a otros 6, dejando en (0.88) su efectividad.

La derrota la cargó Pedro Jeriel Sierra, en 1.0 IP, cuatro hits, cuatro carreras, todas fueron limpias, con un boleto y un ponche.

El partido que marcó el cierre de la jornada del miércoles en IPL Academy fue el enfrentamiento entre Venezuela y la República Dominicana.

La victoria fue para el abridor venezolano, Raymer Alexander Moreno Fernández, quien transitó en dos y un tercio, permitió cuatro sencillos, le anotaron tres carreras, todas de ellas fueron limpias, otorgó dos boletos y recetó dos ponches.

Mientras que el revés lo cargó, Yandel Gómez por la República Dominicana, 0.0 de labor, le conectaron un sencillo, tres carreras le anotaron, todas fueron limpias y otorgó un boleto.

Venezuela inició temprano el ataque ante la República Dominicana en la misma primera entrada en donde desfilaron 11 bateadores y les fabricaron seis vueltas a los dueños de la casa, sacando tempranito al abridor Yandel Gómez.

Leanders Matos le puso números a la casa en la baja de la primera entrada al conectar cuadrangular solitario por el prado izquierdo.

La República Dominicana continuó el descuento y en la tercera alta Moneys y Sena abrieron con sendos sencillos, Jheudy Guzmán llegó con Fly de sacrificio al derecho mandó a Moneys a pisar el home, con las bases llenas Israel Guerrero fletó línea de hit al jardín derecho enviando a la registradora la tercera rayita para los dueños de la casa, Israel Guerrero con un turno grande fue ponchado dejando a tres de sus compañeros esperando remolque.

Venezuela sentenció el juego a su favor en la cuarta baja, en donde nueve batearon y cinco de ellos pisaron la goma.

Los partidos del cierre

A las 8:45 a.m. Nicaragua se enfrenta a Puerto Rico en el estadio 1, a la misma hora y en el número 2, Panamá va contra los Estados Unidos, los dos partidos que ponen fin a la súper ronda inician a las 11:45 de la mañana, en el número 1 van Puerto Rico y República Dominicana, mientras que en el 2 estarán Venezuela y los Estados Unidos.

Los partidos pendientes de la ronda de clasificación para definir posiciones entre los equipos que no avanzaron la súper ronda, a las 9:00 a.m. Cuba y Canadá, seguido de Brasil y México a las 11:45 a.m., y el tercero programado para 2:15 de la tarde será entre Cuba y Curazo.

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