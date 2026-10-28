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Estados Unidos sigue invicto y RD al caer ante Venezuela complica sus opciones en el premundial U18

Un racimo tempranero de seis carreras sentenció el revés de los quisqueyanos por 11-3 y este jueves enfrentarán a Puerto Rico en la jornada decisiva

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    Estados Unidos sigue invicto y RD al caer ante Venezuela complica sus opciones en el premundial U18
    Sammir Mohammed, lanzador norteamericano que ganó el partido ante Puerto Rico. (CEDIDA POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BÉISBOL)

    En la penúltima fecha de acción de la súper ronda, los bates de los Estados Unidos vencieron 16-1 al combinado de Puerto Rico, mientras que la República Dominicana al cierre de la jornada vespertina cayó ante Venezuela 11-3 en el Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol de la WBSC Américas.

    Estados Unidos se mantiene invicto con (3-0), seguido por Venezuela (3-1), en tercero está Puerto Rico con (2-1), mientras que la República Dominicana, Nicaragua y Panamá marchan con (1-3), los cuatro cupos para la Copa del Mundo 2027 que reparte el Panamericano Sub-18 se definen este jueves 29.

    Por Estados Unidos ganó Sammir Mohammed, quien lanzó 5.0 IP, 6 sencillos, sólo pudieron anotarle una carrera, otorgó un boleto y ponchó a otros 6, dejando en (0.88) su efectividad.

    La derrota la cargó Pedro Jeriel Sierra, en 1.0 IP, cuatro hits, cuatro carreras, todas fueron limpias, con un boleto y un ponche.

    El partido que marcó el cierre de la jornada del miércoles en IPL Academy fue el enfrentamiento entre Venezuela y la República Dominicana.

    La victoria fue para el abridor venezolano, Raymer Alexander Moreno Fernández, quien transitó en dos y un tercio, permitió cuatro sencillos, le anotaron tres carreras, todas de ellas fueron limpias, otorgó dos boletos y recetó dos ponches.

    Mientras que el revés lo cargó, Yandel Gómez por la República Dominicana, 0.0 de labor, le conectaron un sencillo, tres carreras le anotaron, todas fueron limpias y otorgó un boleto.

    Venezuela inició temprano el ataque ante la República Dominicana en la misma primera entrada en donde desfilaron 11 bateadores y les fabricaron seis vueltas a los dueños de la casa, sacando tempranito al abridor Yandel Gómez.

    Leanders Matos le puso números a la casa en la baja de la primera entrada al conectar cuadrangular solitario por el prado izquierdo.

    La República Dominicana continuó el descuento y en la tercera alta Moneys y Sena abrieron con sendos sencillos, Jheudy Guzmán llegó con Fly de sacrificio al derecho mandó a Moneys a pisar el home, con las bases llenas Israel Guerrero fletó línea de hit al jardín derecho enviando a la registradora la tercera rayita para los dueños de la casa, Israel Guerrero con un turno grande fue ponchado dejando a tres de sus compañeros esperando remolque.

    Venezuela sentenció el juego a su favor en la cuarta baja, en donde nueve batearon y cinco de ellos pisaron la goma.

    Los partidos del cierre

    A las 8:45 a.m. Nicaragua se enfrenta a Puerto Rico en el estadio 1, a la misma hora y en el número 2, Panamá va contra los Estados Unidos, los dos partidos que ponen fin a la súper ronda inician a las 11:45 de la mañana, en el número 1 van Puerto Rico y República Dominicana, mientras que en el 2 estarán Venezuela y los Estados Unidos.

    Los partidos pendientes de la ronda de clasificación para definir posiciones entre los equipos que no avanzaron la súper ronda, a las 9:00 a.m. Cuba y Canadá, seguido de Brasil y México a las 11:45 a.m., y el tercero programado para 2:15 de la tarde será entre Cuba y Curazo.

    Desde el pasado 22 de octubre todas las incidencias, entrevistas y partidos en vivo del Campeonato Panamericano U18 las puedes seguir a través del Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 también por Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimun Cable, para el área triestatal de los Estados Unidos.

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