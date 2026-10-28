Los Toros rompen su racha con blanquean a los Gigantes en La Romana

Ronny Simón despachó su segundo vuelacercas de la temporada en el triunfo bovino. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Los Toros del Este pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas al propinar una contundente blanqueada 6-0 a los Gigantes del Cibao, en un partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli la noche del miércoles.

La victoria no solo frena el mal momento del conjunto taurino, sino que les permite empatar en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con los propios francomacorisanos, ambos con 4-5. Para los nordestanos fue su tercer revés al hilo.

El compromiso estuvo marcado por una sólida labor monticular combinada y un despiadado ataque temprano. La ofensiva de los Toros contó con el protagonismo de Ronny Simón, quien descargó un cuadrangular solitario, así como con los aportes oportunos de Jesús Sánchez y Juan Brito, quienes volvieron a producir en momentos clave para asegurar la victoria en casa.

La gran historia de la noche recayó en el cuerpo de pitcheo de La Romana, que pintó de blanco a la alineación cibaeña limitándola a un solitario imparable en todo el encuentro y ponchando a 11 bateadores. Esta representa la quinta ocasión en la presente temporada en que el pitcheo taurino alcanza la cifra doble de abanicados.

El abridor Noah Skirrow marcó la pauta desde el inicio con una actuación de tres entradas sin permitir libertades, otorgando un boleto y ponchando a dos contrarios. Tras su salida, el bullpen taurino se mostró intransitable al combinarse para lanzar seis episodios en blanco de apenas un hit, dos boletos y ocho ponches.

La victoria se la acreditó el zurdo Johan Simón (1-0, 0.00), quien retiró el cuarto episodio retirando a sus rivales sin problemas y aderezando su labor con dos ponches. La derrota recayó sobre el abridor de los Gigantes, Jackson Goddard (0-2, 6.35), a quien le fabricaron tres vueltas en 2.2 entradas de trabajo.

La secuencia de las carreras

Los astados atacaron temprano en la primera entrada con un rally de tres anotaciones. Jesús Sánchez abrió el marcador con un doblete remolcador de la primera carrera; luego, Yairo Muñoz se embasó por un error defensivo que permitió la segunda rayita, y Pedro Severino completó el ataque con un elevado de sacrificio.

En el cuarto episodio, Ronny Simón conectó un majestuoso cuadrangular solitario (su segundo de la campaña) por todo el jardín derecho para ampliar la ventaja 4-0. En esa misma entrada, Juan Brito fletó fly de sacrificio que remolcó desde tercera a Gilberto Celestino —quien previamente se había estafado dos almohadillas—, colocando la pizarra 5-0.

La guinda del pastel llegó en el sexto capítulo, cuando Celestino conectó un sencillo al jardín central que permitió a Ronny Simón anotar desde la segunda base, aprovechando un pifia en el fildeo del jardinero Carlos Jorge para dejar el marcador definitivo de 6-0.

Por la ofensiva taurina sobresalió Ronny Simón, quien tuvo una jornada perfecta al irse de 5-3 con un jonrón, una impulsada, tres carreras anotadas y dos bases robadas. Gilberto Celestino aportó de 3-2 con una anotada y dos estafadas; Jesús Sánchez se fue de 3-1 con doble, anotada y remolcada; Pedro Severino de 3-1 con una producida, y Juan Brito remolcó una y anotó otra en dos turnos. George Valera y Mike Rosario sumaron un imparable cada uno.

El único indiscutible conectado por los Gigantes del Cibao salió del bate de Deyvinson de los Santos.

Este jueves, los Toros del Este viajarán a Santo Domingo para medirse a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 p.m., en un encuentro reprogramado de la justa invernal.