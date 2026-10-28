Los Rays evitan la barrida en una victoria en 12 entradas

Jugadores de los Rays de Tampa reaccionan al dejar en el terreno a los Cerveceros. ( AFP )

Los Tampa Bay Rays siguen con vida.

Los Rays salvaron su temporada y forzaron un quinto juego en la Serie Mundial con una emocionante victoria 4-3 en entradas extra sobre los Milwaukee Brewers en el Juego 4 disputado en el Tropicana Field.

Declaraciones de los protagonistas

El bateador emergente Ben Williamson extendió la serie con un sencillo de la victoria con las bases llenas en la parte baja del duodécimo episodio ante el relevista Shane Drohan. Milwaukee había tomado la ventaja en la parte alta de la entrada gracias a un jonrón de Cooper Pratt, antes de que los Rays montaran su sorprendente remontada.

«Es lo que sueñas desde que eres niño. Juegas béisbol de patio con tus amigos y sueñas con conectar el batazo del triunfo en una Serie Mundial», comentó Williamson. «La forma en que el equipo peleó esta noche para ponerme en esa situación y tener corredores en base, y simplemente vivir ese momento para mí, fue algo gigante».

Junior Caminero inició la remontada de Tampa Bay al embasarse por un error en el tiro de Joey Ortiz al comenzar la parte baja del 12.º episodio. Caminero terminó cojeando tras llegar a primera base, pero permaneció en el juego. Luego logró alcanzar la tercera base con un sencillo de Liam Hicks antes de ser reemplazado por un corredor emergente. La estrella del bateo cojeaba notoriamente al abandonar el terreno.

Caminero declaró después del partido que se encuentra bien.

Posteriormente, Jonny DeLuca empató el encuentro con un sencillo remolcador. Chandler Simpson no pudo concretar un toque de sacrificio, pero de inmediato conectó un batazo de línea —su tercer imparable del juego— para llenar las bases. Eso llevó al plato a Williamson en el turno de Victor Mesa Jr., quien prendió el primer pitcheo hacia el jardín derecho para sellar la victoria.

«Me alegra que algunas cosas hayan salido a nuestro favor», dijo el mánager de los Rays, Kevin Cash. «Hubo cosas que no salieron como queríamos y no habíamos aprovechado al máximo algunas oportunidades. Pero esta noche pareció que, incluso al quedar abajo 3-2 en el duodécimo, nadie regresó al caseta con la cabeza baja».

El imparable de Williamson fue el primer batazo para ganar un juego en Serie Mundial para un equipo al borde de la eliminación desde el clásico Juego 6 de David Freese con los Cardinals en 2011, según Sarah Langs de MLB.com. El último equipo en registrar una victoria con un batazo de la victoria en la Serie Mundial mientras evitaba una barrida fueron los Chicago Cubs de 1910.

Situación de la serie

«Eso fue exactamente lo que le dije que hiciera», bromeó Cash sobre el batazo de Williamson. «Sabe escuchar muy bien».

Los Rays ahora están abajo 3-1 en la serie. Una victoria el miércoles llevaría la serie de vuelta a Milwaukee, aunque todavía tienen una tarea muy compleja por delante. Los Boston Red Sox de 2004 son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas en remontar una serie de playoffs tras ir perdiendo 3-0. Ningún equipo ha logrado esa hazaña en una Serie Mundial.

«Somos peligrosos», dijo el lanzador diestro de los Rays, Nick Martinez —quien estaba programado para abrir el Juego 5 pero terminó lanzando dos entradas en blanco como relevista el miércoles—, según reportó Ryan Bass de los Rays. «Estamos contra la pared... sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos ganar cuatro seguidos. Este equipo es capaz de hacer eso».

Esta fue apenas la segunda derrota de los Brewers en la postemporada de 2026.

«Creo que los muchachos entienden que va a ser difícil», afirmó el mánager de los Brewers, Pat Murphy. «Estás jugando contra el mejor equipo de la Liga Americana. Lo demostraron durante todo el año y hoy respondieron en grande. Va a ser difícil».

«Cuando estás logrando algo como esto, siempre habrá adversidad. A nosotros nos salieron bien las cosas ayer y a ellos les salieron bien hoy. Así son las cosas. Simplemente vives con ello, y si eres un competidor, te levantas mañana por la mañana listo para jugar».

El jardinero de los Brewers, Jackson Chourio, se fue de 6-2 en la derrota para continuar con su dominante serie ofensiva. El pelotero de 22 años suma 10 imparables en la serie, empatando el récord de Babe Ruth de 1928 de la mayor cantidad de hits en los primeros cuatro juegos de una Serie Mundial, según Langs. Pratt, quien parecía haber conectado el jonrón que aseguraba la serie antes de la remontada de los Rays, se fue de 5-4 con dos carreras impulsadas en el revés.

Milwaukee enviará al as Jacob Misiorowski a la lomita en el Juego 5 con la intención de cerrar la serie. Los Rays aún no han anunciado a su abridor.