José Marmolejos se viste de héroe y guía el triunfo de los Leones sobre las Águilas

José Marmolejos al momento de conectar un hit frente a las Águilas. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

José Marmolejos terminó de 4-4, y otra excelente actuación del relevo se combinaron para que los Leones del Escogido vencieran este miércoles 6-3 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de esta ciudad.

Es el cuarto triunfo al hilo de los bicampeones nacionales, que ahora tienen marca de 5-4 para mantenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Las cuyayas, con 2-6, siguen en el sótano del campeonato.

Las tres vueltas de los cibaeños se produjeron contra Jeremy Rhoades, que terminó sin decisión, pero tras su salida el relevo escogidista se encargó de no permitir más anotaciones.

De esa encomienda se encargaron Reid VanScoter (1.0 y un ponche), Kelly Austin (1.0 y un ponche), Elvis Peguero (1.0), Héctor Neris (1.0) y Robinson Martínez (1.0 y dos ponches).

Austin (1-1) ganó el juego en una presentación en la que solo otorgó una base por bolas. La derrota fue para Ryan Hendrix (0-1) al permitir una carrera en 0.1 acto. Martínez se anotó su tercer rescate de la temporada tras recuperarse luego de dos hits en el noveno.

Así llegaron las carreras

Los melenudos marcaron la primera vuelta del juego en el tercer episodio ante el abridor Carl Edwards Jr., a quien Vidal Bruján le pegó sencillo al jardín izquierdo, se estafó la intermedia, pasó a tercera por imparable de Marmolejos a la misma zona y anotó con toque de sacrificio de Junior Lake al lanzador.

Los locales atacaron a Rhoades con indiscutibles consecutivos de Willy Vásquez y Mason McCoy iniciando la parte baja del tercero.

Ambos corredores alcanzaron la registradora con un triple al prado derecho por parte de Steward Berroa, quien luego entró en carrera por elevado de sacrificio de Luis Liberato al central.

Los rojos sumaron una rayita en el cuarto cuando llenaron las bases con incogibles de Andy Ibáñez, Yamaico Navarro y Jonathan Guzmán al jardín izquierdo, ante Edwards Jr., que fue sustituido por Raúl Brito, a quien Bruján le pegó elevado de sacrificio al central para llevar a Ibáñez a la goma.

En el quinto, los visitantes empataron las acciones cuando Marmolejos abrió con doble al bosque derecho contra Luis González y Lake lo remolcó con sencillo a la misma zona.

Los escarlatas tomaron el comando del juego en el séptimo que abrieron Erik González con imparable al central y Marmolejos con otro tubey al prado derecho frente a Hendrix, quien fue sustituido por Génesis Cabrera, siendo recibido por Sócrates Brito con rodado por la inicial, suficiente para que González entrara en carrera.

Los capitaleños aumentaron la ventaja en el octavo cuando Marmolejos encontró corredores en segunda y tercera, mandándolos a ambos al plato con indiscutible al central frente a Huáscar Ynoa.

Por los rojos, Marmolejos bateó de 4-4 con dos dobles, dos producidas, anotada y base por bolas; Lake, de 4-1, con dos empujadas y base robada; Bruján, de 3-1, con remolcada, dos anotadas, boleto y base robada; González, de 5-2, con doble y anotada, e Ibáñez, de 4-1, con anotada y transferencia.

Por los santiagueros, Berroa se fue de 4-3 con triple, dos empujadas y una anotada, y McCoy, de 4-3, con anotada y base robada.

Los Leones continuarán en la ruta este jueves cuando visiten a los Gigantes del Cibao a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

De su lado, las Águilas se trasladan a San Pedro de Macorís para chocar contra las Estrellas Orientales a las 7:30 p.m.