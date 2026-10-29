Video| Mel Rojas Jr. se viste de héroe y Licey blanquea a las Estrellas

Mel Rojas Jr. conecta cuadrangular de tres carreras en el partido ante las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY )

Mel Rojas Jr. conectó cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la primera entrada para darle el triunfo a los Tigres del Licey sobre las Estrellas Orientales en la continuación de la serie regular de la temporada 2026-27 de Lidom.

Rojas Jr. conectó su primer cuadrangular de la campaña ante los pitcheos del abridor oriental, Esmil Rogers (0-1, 20.25 ERA), que cargó con la derrota al permitir el cuadrangular en una labor de 1.1 entradas, en las que permitió tres hits y tres carreras limpias, otorgó dos base y ponchó a uno.

El triunfo correspondió en labor de relevo para Alexander Cornielle (1-0, 0.00 ERA), luego de una labor de 2.1 entradas de un hit. El salvamento correspondió a Jean Carlos Mejía (S,2) que laboró una entrada, en la que otorgó una base y ponchó a uno.

El abridor de los Tigres fue el novato del año 2024 de la Liga Americana, Luis Gil, que trabajó 2.1 entradas en las que permitió un hit, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro.

El pitcheo

Por las Estrellas abrió el partido Rogers con labor monticular de una entrada y un tercio de tres hits (incluido un jonrón), tres carreras, dos boletos y un ponche. Fue reemplazado por Sammy Peralta (2), Spencer Bivens (3) y Melkis Hernández (8).

En cambio, por los azules inició el encuentro Luis Gil, quien lanzó dos episodios y dos tercios de tres transferencias y cuatro ponches. Fue sustituido por Cornielle (3), Michael Arias (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Mejía (9).

Los más destacados

Por las Estrellas; Leo Bernal, Oscar González, Aaron Schunk y Raimel Tapia, conectaron un hit por cabeza.

Por los Tigres; Rojas Jr. fue el jugador más destacado a la ofensiva al batear de 4-1, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres remolcadas. Kevin Alcántara y Estevan Florial batearon de 3-1 cada uno, con un boleto y una anotada, mientras que Ramón Hernández conectó dos imparables en igual cantidad de turnos.

Próximo partido

El próximo partido de los Tigres del Licey será este jueves, cuando reciban a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los orientales recibirán la visita de las Águilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.