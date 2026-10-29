Bo Bichette ejerce su opción para el 2027 y se queda en Nueva York

El jugador de cuadro de los Mets de Nueva York, Bo Bichette, ejercerá su opción de jugador de 42 millones de dólares para la temporada 2027, informaron fuentes a Will Sammon de The Athletic.

Bichette firmó un contrato de tres años y 126 millones de dólares con los Mets en enero pasado, pero tuvo dificultades en su primera temporada en Queens, registrando una línea ofensiva de .260/.312/.390 con 18 jonrones, 78 carreras impulsadas y un OPS de .709 en 160 partidos.

El acuerdo del pelotero de 28 años incluye otra opción de jugador de 42 millones de dólares para 2028. Podría probar nuevamente la agencia libre dentro de un año bajo un nuevo convenio colectivo, ya que el actual expira el 1 de diciembre, lo que se espera que dé paso a un cierre patronal (lockout).

Desempeño defensivo

Bichette también tuvo que adaptarse a la tercera base tras pasar siete temporadas jugando exclusivamente en el campocorto con los Blue Jays de Toronto.

Sus 135 asistencias a la defensiva y nueve jugadas de doble matanza concretadas lo ubicaron en el último lugar entre los terceras bases calificados, según Fangraphs, aunque Bichette jugó la tercera menor cantidad de partidos.

Según los informes, el dos veces convocado al Juego de Estrellas se reincorporará a una alineación de los Mets que cuenta con Juan Soto, Francisco Lindor, Carson Benge y A.J. Ewing.