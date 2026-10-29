RD conquista la primera clasificación en la historia a Copa del Mundo de Béisbol U18

Los jugadores de República Dominicana que terminaron en la tercera posición del Torneo Premundial U18 que se celebró en la IPL Academy ( CEDIDA POR FEDOM )

Dirigidos por Mendy López Jr., en un partido para la historia, la República Dominicana se creció y venció 15-11 a Puerto Rico en el campo uno de IPL Academy, en la realización del Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol de la WBSC Américas/Copabe.

Nunca en la historia del evento regional el país había podido avanzar y hoy es algo que se puede celebrar por todo lo alto. El conjunto dominicano terminó tercero con la medalla de bronce y selló su clasificación hacia la Copa Mundial China 2027.

Estados Unidos terminó en primer lugar con oro, Venezuela en segundo se llevó la plata, los dueños de la casa, la República Dominicana, en tercero, se quedó con el bronce y el cuarto boleto es para Nicaragua.

Desarrollo del Partido

Feliz Genao se acreditó el triunfo, luego de trabajar en dos entradas y un tercio, de un hit, con un ponche, para terminar con 0.00 de efectividad. La derrota fue para Sebastián Quiles en 2.2 entradas, permitió cuatro sencillos, cinco carreras limpias, dos bases por bolas y dos ponches.

Puerto Rico llegó a la tercera entrada doblegando 10-3 a la República Dominicana, pero en el cierre, llegó la reacción de los quisqueyanos con seis anotaciones para colocar el partido 10-9.

Una más llegó para los boricuas en la quinta alta, pero la reacción dominicana llegó en la sexta baja, con seis vueltas que sellaron el triunfo.