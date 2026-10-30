Águilas aprovechan descontrol de Maríñez y error de Bernal para vencer a Estrellas en 11 innings

Las Águilas Cibaeñas definieron su victoria en el capítulo 11. J.C. Escarra empujó dos vueltas. ( CEDIDA POR ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas necesitaron de 11 entradas, apenas cuatro imparables y un costoso error defensivo de las Estrellas Orientales para conseguir una victoria 5-2 en el estadio Tetelo Vargas, un resultado que les permitió tomar un respiro, cuando aún permanecen en el último lugar del campeonato.

En un encuentro de escasa ofensiva, los orientales apenas conectaron un indiscutible, mientras los cibaeños terminaron con cuatro, para un total combinado de cinco hits durante once episodios.

También fue un partido de pobre pitcheo para los verdes que cedieron 13 boletos con ocho ponches propinados. Contrario a las cuyayas que poncharon a 12 con tan solo cuatro bases otorgadas.

La victoria dejó a las Águilas con marca de 3-6, todavía en la última plaza de la clasificación, mientras las Estrellas sufrieron su segunda derrota consecutiva, descendieron al tercer puesto y colocaron su registro en 5-4.

El desenlace llegó en el undécimo episodio, cuando el relevista Jhan Mariñez se complicó con dos transferencias consecutivas y un error en tiro del receptor Leo Bernal abrió las puertas a las tres carreras que decidieron el encuentro.

Mason McCoy comenzó la entrada como corredor automático en segunda y, después de que Víctor Scott II fallara en intento de toque, Mariñez otorgó boletos a Junior Franco y Steward Berroa para llenar las bases.

Luis Liberato disparó rodado por el shortstop donde César Prieto tiró al plato para retirar a McCoy, pero Bernal, en su intento de sorprender al corredor que se desplazaba hacia la antesala cometió un error en su lanzamiento a esa base el defensor no pudo manejar.

De esa manera anotaron Franco y Berroa, mientras Liberato se movía hacia la tercera base.

Con ventaja de 4-2, Mariñez concedió boleto intencional a J.C. Escarra. Durante la jugada en la que este fue atrapado intentando robar la segunda base, Liberato aprovechó para cruzar el plato con la quinta carrera de los visitantes.

Hasta entonces, el partido había estado marcado por la falta de producción ofensiva y las oportunidades aprovechadas mediante errores, boletos y jugadas de selección.

Las Estrellas tomaron ventaja 1-0 en el primer episodio, cuando Harold Ramírez recibió transferencia, se robó la segunda base y llegó a tercera por error en tiro del receptor Escarra. César Prieto lo remolcó con sencillo al jardín derecho, el único imparable de los orientales en todo el encuentro.

Las Águilas igualaron en el tercero, luego de que Carson Williams alcanzara la tercera base por error del jardinero derecho Óscar González. Steward Berroa y Liberato recibieron boletos consecutivos y Escarra produjo la carrera mediante rodado por segunda.

Los cibaeños se adelantaron 2-1 en el séptimo, cuando McCoy se embasó por error del campocorto Prieto y avanzó a tercera con sencillo de Berroa. Con dos outs, Felipe de la Cruz relevó a Eddy Yean y concedió transferencias consecutivas a Liberato y Escarra, la última con las bases llenas, para que McCoy anotara.

Las Estrellas consiguieron empatar en el octavo sin necesidad de conectar de hit. Sandber Pimentel recibió boleto ante Wilkin Ramos y fue sustituido por Magneuris Sierra, quien avanzó a segunda por lanzamiento descontrolado y se robó la tercera.

Tras una transferencia a Miguel Bleis, Harold Ramírez bateó para doble matanza, pero Sierra anotó la carrera que igualó el marcador 2-2.

Ninguno de los conjuntos pudo romper el empate en el noveno ni en el décimo, hasta que el descontrol de Mariñez y el error de Bernal inclinaron definitivamente la balanza a favor de las Águilas.