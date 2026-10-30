División Atlántica y Team Pichulo conquistan títulos en torneo de La Javilla
Los conjuntos se impusieron en las finales de las categorías infantil A y preinfantil
Los equipos División Atlántica y Team Pichulo conquistaron los campeonatos de las categorías infantil A (11-12 años) y preinfantil (9-10 años), respectivamente, del Torneo de Béisbol Invernal Dominican Prospect Kids (DPK) Interligas, organizado por la Academia La Javilla.
División Atlántica se adjudicó el título infantil A al derrotar 8-3 a la Academia de Béisbol Cornielle, con una actuación destacada de Chandel Cruz, quien contribuyó tanto desde el montículo como a la ofensiva.
Cruz se acreditó la victoria después de lanzar cinco entradas y un tercio, en las que permitió siete imparables y tres carreras, otorgó tres boletos y ponchó a seis bateadores.
Albeni Rosario cargó con la derrota al permitir tres hits y tres carreras sin conseguir retirar a un bateador.
A la ofensiva, Cruz encabezó a los campeones al batear de 2-2, con dos carreras anotadas, mientras Andri Medina conectó un imparable en dos turnos y remolcó dos vueltas. División Atlántica terminó el encuentro con ocho indiscutibles.
Por la Academia de Béisbol Cornielle, que finalizó como subcampeona, Alberni Rosario bateó de 2-2 y Luis Torres terminó de 3-2, con dos carreras impulsadas.
Categoría preinfantil
En la final disputada en el estadio Juan J. Carmona, Team Pichulo se proclamó campeón de la categoría preinfantil al superar 9-2 a Team División Norte.
Yadier Hidalgo fue el lanzador ganador tras trabajar cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, concedió dos boletos y registró seis ponches.
La derrota correspondió a Ángel Hernández, quien toleró ocho hits y seis carreras, además de otorgar cinco transferencias.
Jeison Cordero encabezó la ofensiva de Team Pichulo al batear de 3-2, con dos carreras remolcadas y una anotada, mientras Julián Montaño conectó un doble en tres turnos e impulsó otras dos vueltas.
Por Team División Norte sobresalieron Ángel Hernández, quien bateó de 2-1, y Wilkin Valdez, de 1-1.
Las finales del Torneo de Béisbol Invernal DPK Interligas continuarán con los encuentros correspondientes a las demás categorías en las instalaciones de la Academia La Javilla.