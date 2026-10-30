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División Atlántica y Team Pichulo conquistan títulos en torneo de La Javilla

Los conjuntos se impusieron en las finales de las categorías infantil A y preinfantil

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    División Atlántica y Team Pichulo conquistan títulos en torneo de La Javilla
    Integrantes del equipo de béisbol de la División Atlántica en la división infantil. (CEDIDA POR LA JAVILLA)

    Los equipos División Atlántica y Team Pichulo conquistaron los campeonatos de las categorías infantil A (11-12 años) y preinfantil (9-10 años), respectivamente, del Torneo de Béisbol Invernal Dominican Prospect Kids (DPK) Interligas, organizado por la Academia La Javilla.

    División Atlántica se adjudicó el título infantil A al derrotar 8-3 a la Academia de Béisbol Cornielle, con una actuación destacada de Chandel Cruz, quien contribuyó tanto desde el montículo como a la ofensiva.

    Cruz se acreditó la victoria después de lanzar cinco entradas y un tercio, en las que permitió siete imparables y tres carreras, otorgó tres boletos y ponchó a seis bateadores.

    Albeni Rosario cargó con la derrota al permitir tres hits y tres carreras sin conseguir retirar a un bateador.

    A la ofensiva, Cruz encabezó a los campeones al batear de 2-2, con dos carreras anotadas, mientras Andri Medina conectó un imparable en dos turnos y remolcó dos vueltas. División Atlántica terminó el encuentro con ocho indiscutibles.

    Por la Academia de Béisbol Cornielle, que finalizó como subcampeona, Alberni Rosario bateó de 2-2 y Luis Torres terminó de 3-2, con dos carreras impulsadas.

    Categoría preinfantil

    En la final disputada en el estadio Juan J. Carmona, Team Pichulo se proclamó campeón de la categoría preinfantil al superar 9-2 a Team División Norte.

    Yadier Hidalgo fue el lanzador ganador tras trabajar cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, concedió dos boletos y registró seis ponches.

    La derrota correspondió a Ángel Hernández, quien toleró ocho hits y seis carreras, además de otorgar cinco transferencias.

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    Infografía
    Integrantes del equipo preinfantil Team Pichulo. (CEDIDA POR LA JAVILLA)

    Jeison Cordero encabezó la ofensiva de Team Pichulo al batear de 3-2, con dos carreras remolcadas y una anotada, mientras Julián Montaño conectó un doble en tres turnos e impulsó otras dos vueltas.

    Por Team División Norte sobresalieron Ángel Hernández, quien bateó de 2-1, y Wilkin Valdez, de 1-1.

    Las finales del Torneo de Béisbol Invernal DPK Interligas continuarán con los encuentros correspondientes a las demás categorías en las instalaciones de la Academia La Javilla.

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