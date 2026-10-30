Grills domina desde el montículo para blanqueada 3-0 ante Águilas y Valdez lidera ataque

Evan Grills lanzó cinco entradas completas para liderar el pitcheo de los Toros del Este camino a una blanqueada de tres vueltas por cero contra las Águilas Cibaeñas la noche de este viernes 30 de octubre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

El pitcheo de Evan Grills y el bateo oportuno de Enmanuel Valdez se combinaron para conducir a los Toros del Este a una victoria por blanqueada de tres carreras por cero sobre las Águilas Cibaeñas, la noche de este viernes en el Estadio Francisco Micheli.

Grills lanzó cinco entradas en blanco, en las que permitió cinco indiscutibles y ponchó a tres bateadores, mientras Valdez disparó un doble remolcador de dos carreras que coronó un rally de tres anotaciones en el cuarto episodio, suficiente para asegurar el triunfo de los romanenses.

Con el resultado, los Toros (5-6) se mantienen en el cuarto lugar del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano, mientras las Águilas (3-7) continúan en la última posición de la tabla.

Fue una jornada de dos blanqueadas en la pelota dominicana, luego de que los Leones del Escogido también dejaran sin anotaciones a las Estrellas Orientales en un triunfo 2-0.

Las Águilas han tenido dificultades para anotar, pese a ganar su partido anterior 5-2 sobre las Estrellas, debieron apoyarse en un error de dos carreras del receptor verde Leo Bernal para asegurar su triunfo en San Pedro de Macorís.

Grills (1-0) se acreditó la victoria y contó con el respaldo de Johan Simon, quien trabajó un tercio de entrada, y Joe Record, que retiró a dos bateadores para completar el sexto episodio.

Carlos Rodríguez se encargó de los últimos tres capítulos, en los que apenas permitió un imparable y ponchó a tres contrarios para conseguir su primer salvamento de la temporada.

Los Toros fabricaron todas sus carreras en el cierre del cuarto episodio frente al abridor Jorge Tavárez, quien cargó con la derrota.

Juan Brito inició la entrada con un boleto y Jesús Sánchez siguió con sencillo mediante toque por tercera base. Justin Gonzales conectó un rodado que provocó el out forzado de Brito en la antesala, mientras Sánchez avanzó a segunda.

Francisco Urbaez disparó sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Sánchez con la primera carrera del encuentro y, con dos corredores en circulación, Valdez conectó un doble profundo al bosque central que permitió anotar a Gonzales y Urbaez.

Los Toros solicitaron la revisión de la jugada al considerar que el batazo había sido jonrón, pero se mantuvo la decisión original.

Tras el batazo, Deury Carrasco sustituyó a Tavárez y retiró a Onil Pérez y Rafael Lantigua con rodados al cuadro para cerrar el episodio.

Tavárez (0-2) permitió cuatro imparables y tres carreras limpias en tres entradas y un tercio, con dos boletos y dos ponches.