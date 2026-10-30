El Escogido blanquea a las Estrellas con jonrón de Marmolejos y extiende a seis su racha victoriosa

José Marmolejos al momento de conectar su tercer jonrón de la campaña. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

José Marmolejos rompió un cerrado duelo de pitcheo con un cuadrangular y el relevo de los Leones del Escogido cerró todas las puertas para imponerse 2-0 a las Estrellas Orientales la noche del viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, resultado que extendió a seis la cadena de victorias de los bicampeones nacionales.

El conjunto escarlata encontró la diferencia en un partido dominado por los lanzadores cuando Marmolejos castigó un slider de 81 millas por hora de Sammy Peralta en la sexta entrada y envió la pelota a 371 pies por encima de la verja del jardín derecho.

El batazo, con una velocidad de salida de 103 millas por hora, fue su tercer jonrón de la campaña y terminó siendo suficiente para inclinar el encuentro.

La tranquilidad llegó un episodio más tarde. Con dos outs, Andy Ibáñez esperaba en tercera cuando Michael De la Cruz conectó un rodado hacia la derecha del intermedista Aaron Shunk. La pelota se le escapó al defensor oriental y permitió que Ibáñez anotara la carrera del seguro para colocar el definitivo 2-0.

Pero si Marmolejos aportó el golpe ofensivo, el cuerpo monticular de los Leones fue el verdadero sostén de la noche.

Gran labor monticular

Lael Lockhart abrió el compromiso y trabajó 3.1 entradas en las que permitió dos imparables, otorgó tres boletos y ponchó a tres bateadores.

Su momento más comprometido llegó en el cuarto capítulo, cuando concedió dos transferencias antes de que el dirigente Ramón Santiago recurriera al relevo.

Juan Mercedes heredó la amenaza y la apagó con un slider de 79 millas por hora que dejó sin opciones a Juan Santana para el tercer out. A partir de ahí, el bullpen escarlata mantuvo el dominio absoluto.

Mercedes completó una entrada y un tercio antes de ceder el turno a Reid VanScoter, quien retiró un episodio con dos ponches.

Kelly Austin lanzó un tercio, Aneurys Zabala cubrió una entrada, Héctor Neris hizo lo propio y Robinson Martínez se encargó del noveno para asegurar su cuarto salvamento de la temporada al ponchar a Wilin Rosario con un cutter de 87 millas por hora.

Entre todos, los relevistas permitieron apenas un hit, no concedieron boletos y recetaron cinco ponches para completar la segunda blanqueada del Escogido en el campeonato, luego del 2-0 que propinó a los Toros del Este el pasado 24 de octubre en el mismo escenario.

Austin (2-1) se acreditó la victoria, mientras que Peralta cargó con la derrota tras permitir la única carrera limpia de su trabajo en una entrada.

En la ofensiva escarlata, Marmolejos terminó de 3-1 con cuadrangular, una anotada y una remolcada. Vidal Bruján y Sócrates Brito aportaron dos imparables en cuatro turnos y cada uno se robó una base, mientras Erik González también sumó un hit y una estafa.

Por las Estrellas, César Prieto bateó de 3-1 y Harold Ramírez concluyó de 4-1.

El Escogido buscará prolongar su gran momento en una miniserie de fin de semana frente a las Águilas Cibaeñas. Este sábado visitará el estadio Cibao, en Santiago, con Radhamés Liz como abridor para el partido pautado a las 6:00 de la tarde, mientras que el domingo regresará al Quisqueya Juan Marichal para recibir a las cuyayas desde las 5:00 de la tarde con Ángel Sánchez anunciado para subir a la lomita.

Mientras que las Estrellas se quedan en Santo Domingo y este sábado 31 chocan contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.