Video| El Escogido extiende a siete su racha de triunfos al hilo

Los jugadores de los Leones del Escogido celebran al anotar carrera en el partido ante las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido extiendor a siete su racha de partidos ganados de manera consecutiva al superar este sábado a las Águilas Cibaeñas 4-1 en el estadio Cibao de Santiago.

Los capitaleños (8-4) se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones de Lidom, mientras que las cuyayas (3-8) continúan en el sótano.

Los bicampeones nacionales abrieron el juego contra Joan Adón con un doble de Vidal Bruján por el bosque derecho, pasando a tercera y luego anotando con sendos rodados de Erik González a la inicial y José Marmolejos al campocorto.

Los locales empataron las acciones en la parte baja ante Radhamés Liz luego de sencillos consecutivos de Steward Berroa al prado izquierdo y de Luis Liberato al derecho, colocando corredores en las esquinas sin out. Con un roletazo de J.C. Escarra a Liz, Berroa entró en carrera.

Los melenudos volvieron a tomar el comando del juego frente a Adón en el cuarto episodio que abrieron Junior Lake y Sócrates Brito con hits a los bosques izquierdo y derecho, respectivamente, avanzando ambos a posición anotadora con toque de sacrificio de Andy Ibáñez por la primera base para luego anotar los dos con indiscutible de Marco Hernández al jardín derecho.

Los escarlatas sumaron una más contra Génesis Cabrera en el séptimo, luego de incogible al bosque izquierdo por parte de Bruján, quien avanzó a segunda con rodado de González a la inicial, se robó la antesala y alcanzó la registradora tras estafarse el home en un doble robo al que también se fue Marmolejos luego de llegar a la inicial por pelotazo.

Liz se presentó en 4.1 entradas de una carrera, tres hits, cuatro ponches y dos bases por bolas, aunque salió sin decisión.

Tras la vuelta que le fabricaron en el primer acto, al pitcheo rojo no le más en el resto del encuentro, labor monticular completada por Kenny Hernández (0.2 entradas), Alex Colomé (1.0 y un ponche), Elvis Peguero (1.0 y dos ponches), Héctor Neris (1.0 y dos ponches) y Robinson Martínez (1.0).

Hernández (1-0) ganó el partido al no permitir libertades en su actuación. Adón (0-2) fue el lanzador derrotado al marcársele tres vueltas en cuatro innings. Martínez (5) se apuntó el salvamento luego de tirar el noveno en blanco.

Los más destacados

Por los rojos, Bruján bateó de 4-2, con doble, dos anotadas, base por bolas y dos bases robadas; Hernández, de 3-1, con dos empujadas, boleto y dos bases robadas; Lake, de 3-1, anotada y transferencia, y Brito, de 4-1, con una anotada.

Por los santiagueros, Víctor Scott II se fue de 3-2, con base por bolas y base robada, y Berroa, de 4-1, con una anotada.

Próximo partido

Este duelo de Águilas y Leones se repetirá este domingo, pero en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 5:00 de la tarde.