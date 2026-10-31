Video| Vladimir Gutiérrez lanza primores y los Tigres vencen a las Estrellas

Estevan Florial recorre las bases luego de conectar cuadrangular en el partido de los Tigres del Licey ante las Estrellas Orientales ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY )

Vladimir Gutiérrez lanzó cinco entradas sin permitir carreras, Estevan Florial jonroneó y Gustavo Núñez se robó el plato para liderar el triunfo de los Tigres del Licey con pizarra de 6-3 en el partido del torneo de béisbol otoño-invernal celebrado este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El equipo azul elevó su marca a 8-4 para mantenerse en el tope de la tabla de posiciones, mientras que el equipo verde vio descender su foja a 5-6.

Gutiérrez (1-1. 3.21) fue el lanzador abridor y ganador por el Licey con labor de cinco entradas, dos hits, dos boletos y seis ponchados. Fue seguido en el montículo por Oliver Ortega (6), Javy Guerra (7), Randel Clemente (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9), quien se anotó su cuarto salvamento del año.

Jaime Barría (1-1, 2.45) inició por las Estrellas. En dos tercios soportó tres imparables, dos carreras limpias con dos bases por bolas y un ponche. Completaron la labor Carlos Belén (1), Luis Moreno (2), Gerónimo Franzua (6), Eddy Yan (7) y Hancel Rincón (8).

Los más destacados

Estevan Florial, de 4-3, con jonrón, anotada y remolcada, Yamal Encarnación, de 4-3, Ramón Hernández, de 4-2 con dos empujadas, Gustavo Núñez, de 5-2 con dos anotadas, incluyendo su robo del home.

Por los derrotados, Bernal, de 2-1 con anotada y tres empujadas, Schunk, de 3-1 con doble y anotada y Josh Lester, de 3-1 con un doble.

Como anotaron

Los Tigres salieron delante con dos vueltas en la primera entrada cuando ligaron sencillos de Jesús Madé y Kevin Alcántara, boleto a Mel Rojas Jr. y hit remolcador de dos vueltas de Ramón Hernández, con dos outs, frente al abridor de las Estrellas, Jaime Barría.

El Licey marcó su tercera en la segunda entrada frente al relevista Luis Moreno. Yamal Encarnación y Gustavo Núñez dieron sencillos consecutivos. Encarnación fue puesto out por la vía 2-1 cuando intento anotar tras un passed ball del receptor, pero Núñez sí anotó luego de otro error del cátcher, Leo Bernal.

Los dueños de casa pisaron el plato para cuarta vez en el cuarto inning cuando Francisco Mejía recibió boleto, pasó a tercera por sencillo al central de Yamal Encarnación y, luego de que Gustavo Núñez falló con elevado al torpedero, anotó por rodado para out forzado al siore de Jesús Madé.

Las Estrellas se pusieron en el marcador en la séptima entrada frente al relevista Javy Guerra. César Prieto ligó sencillo al lanzador, Aaron Schunk lo llevó a la antesala con doblete al prado izquierdo y ambos anotaron delante del cuadrangular de Leo Bernal sobre la verja del jardín derecho.

Estevan Florial, con un jonrón solitario luego de uno fuera en el cierre de la séptima ante el relevista Eddy Yean, dio a los Tigres su quinta vuelta del partido.

El Licey cerró su producción en la octava ante el relevista Hancel Rincón cuando luego de un out, Gustavo Núñez dio sencillo al torpedero, llegó a segundo por error en tiro del defensor de esa posición César Prieto, pasó a tercera por rodado a primera de Jesús Madé y anotó cuando se robó el plato.

Próximo partido

Los Tigres regresan a la acción este domingo cuando devuelvan la visita a las Estrellas Orientales a partir de las cinco de la tarde en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.