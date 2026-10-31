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Los Gigantes frenan en seco al Licey y rompen su mala racha

Con un rally de cuatro carreras en el primer inning y bajo la lluvia, los francomacorisanos vencieron 5-1 a los Tigres

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    Los Gigantes frenan en seco al Licey y rompen su mala racha
    Los Gigantes del Cibao celebran tras anotar una carrera. (CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO.)

    Los Gigantes del Cibao rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer el viernes 5-1 a los Tigres del Licey, con un ataque de cuatro carreras en la primera entrada, en un partido reducido a cinco episodios por la lluvia en el torneo de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-27.

    El encuentro fue detenido por un fuerte aguacero en el cierre del quinto episodio, cuando Marcel Ozuna estaba en el plato con cuenta de 1-1. 

    Jake Eder lanzó cuatro entradas, permitió cuatro imparables y ponchó a cinco bateadores por los Gigantes, mientras Emmanuel Mejía (1-0) trabajó el quinto episodio para acreditarse la victoria. 

    Adonis Medina (1-2) cargó con la derrota tras permitir seis hits y cinco carreras, dos limpias, en cuatro entradas, con tres ponches.

    Por los Gigantes, Pascanel Ferreras bateó de 2-2, Carlos Jorge de 2-1, con una anotada; Noelvi Marte de 2-1, con una anotada y una remolcada; Marcell Ozuna de 2-1, con una anotada; Jefferson Rojas de 2-1, con una anotada, y Carlos Peguero anotó e impulsó una carrera. 

    Por el Licey, Gustavo Núñez bateó de 3-2, con un doble; Ramón Hernández, de 2-1, con doble y anotada, y José Barrero, de 2-1. 

    Los Tigres comparten el primer lugar con los Leones del Escogido, ambos con marca de 7-4. 

    Calendario y posiciones

    Este sábado los Tigres del Licey estarán recibiendo a las Estrellas Orientales a las 5:00 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal; Los Leones del Escogido visitando a las Águilas Cibaeñas a las 6:00 en el Estadio Cibao, y los Gigantes del Cibao enfrentando a los Toros del Este a las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Micheli.

    Los escarlatas han ganado seis partidos consecutivos, mientras las Estrellas Orientales ocupan el tercer puesto con 5-5.

    Gigantes y Toros del Este están empatados con 5-6, y las Águilas Cibaeñas marchan últimas con 3-7.

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