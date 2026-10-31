Los Gigantes frenan en seco al Licey y rompen su mala racha

Los Gigantes del Cibao celebran tras anotar una carrera. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO. )

Los Gigantes del Cibao rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer el viernes 5-1 a los Tigres del Licey, con un ataque de cuatro carreras en la primera entrada, en un partido reducido a cinco episodios por la lluvia en el torneo de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-27.

El encuentro fue detenido por un fuerte aguacero en el cierre del quinto episodio, cuando Marcel Ozuna estaba en el plato con cuenta de 1-1.

Jake Eder lanzó cuatro entradas, permitió cuatro imparables y ponchó a cinco bateadores por los Gigantes, mientras Emmanuel Mejía (1-0) trabajó el quinto episodio para acreditarse la victoria.

Adonis Medina (1-2) cargó con la derrota tras permitir seis hits y cinco carreras, dos limpias, en cuatro entradas, con tres ponches.

Por los Gigantes, Pascanel Ferreras bateó de 2-2, Carlos Jorge de 2-1, con una anotada; Noelvi Marte de 2-1, con una anotada y una remolcada; Marcell Ozuna de 2-1, con una anotada; Jefferson Rojas de 2-1, con una anotada, y Carlos Peguero anotó e impulsó una carrera.

Por el Licey, Gustavo Núñez bateó de 3-2, con un doble; Ramón Hernández, de 2-1, con doble y anotada, y José Barrero, de 2-1.

Los Tigres comparten el primer lugar con los Leones del Escogido, ambos con marca de 7-4.

Calendario y posiciones

Este sábado los Tigres del Licey estarán recibiendo a las Estrellas Orientales a las 5:00 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal; Los Leones del Escogido visitando a las Águilas Cibaeñas a las 6:00 en el Estadio Cibao, y los Gigantes del Cibao enfrentando a los Toros del Este a las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Micheli.

Los escarlatas han ganado seis partidos consecutivos, mientras las Estrellas Orientales ocupan el tercer puesto con 5-5.

Gigantes y Toros del Este están empatados con 5-6, y las Águilas Cibaeñas marchan últimas con 3-7.