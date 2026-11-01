Resumen: Leones amplían su racha y comparten la cima de la clasificación con Licey

Yamaico Navarro, de los Leones del Escogido, reacciona luego de conectar su jonrón de dos carreras ante Jhordany Mezquita, de las Águilas Cibaeñas, en el cuarto episodio con un compañero en circulación en el triunfo 2-1 de su equipo la noche del domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

En lo mucho o en lo poco, los Leones del Escogido se mantienen sedientos de victorias y ayer consiguieron otra más para extender a ocho su cadena de victoria y mantenerse así en la cima del campeonato.

Nueva vez necesitaron de pocas carreras al derrotar 2-1 a las Águilas Cibaeñas, que caen por tercera ocasión tras su marcada palidez ofensiva.

La cúspide de la clasificación sigue bajo dominio capitalino, ambos con 9-4, luego de que los Tigres del Licey también ganaran su encuentro con igual marcador 2-1 para su tercera victoria corrida ante unas Estrellas que caen por quinta vez en forma corrida, aferradas a la cuarta posición.

Un jonrón de Yamaico Navarro fue lo que necesitaron los Leones y el buen pitcheo de cinco lanzadores que dejaron a las Águilas en una vuelta por segunda vez en tres partidos; el tercero de la cuenta contó por blanqueada.

El dominio escarlata

Los bicampeones nacionales siguen en serio como el conjunto a vencer en esta pelota invernal dominicana.

Los números que presentan en este período de ocho juegos queda por encima de sus demás rivales.

La racha del Escogido, iniciada el 23 de octubre, ha combinado una ofensiva productiva con un pitcheo dominante.

En ese período, los Leones han marcado 55 carreras y conectado 82 imparables, frente a 29 vueltas y 57 hits de sus adversarios en el tramo de los ocho triunfos en enfrentamientos directos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/ranking-escogido-y-tabla-de-posiciones-2026-11-01-f1c73bc6.png BL: blanqueadas ()

Además, han cometido apenas tres errores, disparado seis jonrones y conseguido dos blanqueadas, al igual que los Toros del Este.

Los Leones promediaron 6.88 carreras anotadas y 3.63 permitidas por juego.

Los escarlatas encabezan la producción de carreras e imparables entre los seis equipos durante ese tramo en sentido general y presentan la menor cantidad de errores defensivos, un ranking que encabezan los Tigres con 16, seguido de 15 de los Gigantes.

Licey triunfa

En San Pedro de Macorís, cinco lanzadores del Licey se combinaron para ponchar a 11 bateadores y limitar a las Estrellas a cinco hits en la victoria 2-1, que mantuvo a los Tigres compartiendo el primer lugar con sus vecinos de la capital.

Gigantes apalean

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao desplegaron una ofensiva de 15 imparables para imponerse 13-7 a los Toros del Este, que cometieron cuatro errores defensivos en el Estadio Julián Javier.

Pascanel Ferreras encabezó el ataque con tres hits en cinco turnos, cinco carreras remolcadas y dos anotadas, incluido su primer cuadrangular en la pelota dominicana, un batazo de dos vueltas que rompió el empate 5-5 en el sexto episodio.

Deyvison de los Santos también sobresalió al batear de 5-4, con tres impulsadas; Carlos Jorge terminó de 4-3, con tres anotadas y dos remolcadas.

Para este lunes

Las Estrellas y las Águilas se enfrentarán la noche de este lunes en un partido correspondiente al pasado 21 de octubre. Pero será el 8 de noviembre que las dos fieras capitalinas se verán de frente, con los Leones como dueños de casa.