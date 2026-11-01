Video | Los Gigantes vienen de atrás y vencen a los Toros en La Romana

Momento de acción del partido entre los Gigantes del Cibao y los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de La Romana. ( CEDIDO POR LIDOM )

Los Gigantes del Cibao recuperaron el liderato con dos carreras en el noveno episodio para vencer 6-5 a los Toros del Este, que habían borrado una desventaja de cuatro anotaciones, en un emocionante encuentro disputado la noche de este sábado en el Estadio Francisco Micheli.

Un sencillo de dos vueltas del emergente Gilberto Jiménez frente al relevista Joe Record, con dos outs, cambió el rumbo del partido y permitió a los Gigantes conseguir su segunda victoria consecutiva, después de haber perdido cuatro encuentros seguidos.

Los romanenses, que estuvieron debajo 4-0 después de tres entradas, comenzaron su reacción con dos anotaciones en el tercero, igualaron la pizarra en el sexto y tomaron ventaja 5-4 con un sencillo de Jesús Sánchez en el séptimo.

Sin embargo, cuando estaban a tres outs del triunfo, el relevo de Record no pudo preservar la diferencia y los visitantes aprovecharon la oportunidad para recuperar el control del encuentro.

Con el resultado, los Gigantes mejoraron su marca a 6-6 para ocupar el tercer lugar, mientras los Toros descendieron a 5-7 en la quinta posición.

Los nordestanos tomaron ventaja temprano frente al abridor Aaron Brooks, a quien le fabricaron dos carreras en el primer episodio.

Carlos Jorge inició el encuentro con sencillo mediante toque por tercera base y Noelvi Marte continuó con otro imparable que llevó a su compañero hasta la antesala. Marcell Ozuna produjo la primera anotación con elevado de sacrificio al jardín central.

Un error en tiro del receptor Pedro Severino permitió avanzar a Marte, quien posteriormente anotó con un rodado de Deyvison de los Santos.

Los Gigantes ampliaron su ventaja a 4-0 en el tercer capítulo, cuando Marte disparó sencillo, se robó la intermedia y Ozuna conectó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras por el jardín izquierdo.

Sin embargo, los Toros respondieron en el cierre de esa entrada ante Emilio Vargas, quien permitió doble de Rafael Lantigua y otro de Ronny Simón, que remolcó la primera carrera de los locales.

Simón anotó poco después con sencillo de Juan Brito al jardín central para acercar a los romanenses 4-2 y provocar la salida de Vargas.

La ofensiva taurina volvió a producir en el sexto episodio, favorecida por dificultades defensivas y de control del pitcheo de los Gigantes.

Brito abrió con boleto y Sánchez llegó a primera por error en fildeo del jardinero izquierdo Roldy Brito. Francisco Urbaez ejecutó un toque que permitió llenar las bases sin outs, luego de una jugada revisada que mantuvo la decisión original.

Enmanuel Valdez recibió boleto con las almohadillas ocupadas para remolcar a Brito y acercar a los Toros 4-3, lo que provocó la sustitución de Emiliano Teodo por Brent Honeywell.

Después de que el emergente George Valera se ponchara, Severino conectó elevado de sacrificio al jardín central que permitió anotar a Sánchez con la carrera del empate.

Decisión en el noveno

Los Toros completaron la remontada en el séptimo, cuando Simón negoció boleto ante Hansel Robles, avanzó a segunda por un balk y alcanzó la antesala mediante rodado de Brito por primera base.

Con dos outs, Sánchez disparó sencillo de línea al jardín izquierdo para llevar al plato a Simón y colocar delante a los romanenses 5-4.

El noveno cambió la historia

Record entró a lanzar en el noveno con la misión de preservar la ventaja de una carrera y retiró al primer bateador, De los Santos, con elevado al jardín derecho.

Carlos Franco, como emergente, disparó sencillo y fue sustituido por el corredor Kelvin Gutiérrez. Pablo Reyes se ponchó para el segundo out, pero Eddinson Paulino mantuvo viva la entrada con otro imparable que llevó a Gutiérrez hasta tercera.

Paulino se robó la intermedia y Jiménez, también enviado como emergente, conectó sencillo al bosque derecho que permitió anotar a ambos corredores para darle la vuelta a la pizarra 6-5.

El batazo provocó la salida de Record, quien sufrió la derrota al permitir las dos carreras decisivas. Reymín Guduán entró en su lugar y permitió sencillo de Carlos Jorge, antes de retirar a Noelvi Marte para terminar el episodio.

Los romanenses todavía tuvieron la posibilidad de recuperar el partido en el cierre del noveno frente a Jimmy Cordero.

Gilberto Celestino abrió con sencillo y avanzó a segunda por un balk. Después de que Juan Brito conectara elevado al campocorto y Allan Castro se ponchara, otro movimiento ilegal del lanzador permitió al corredor llegar a tercera.

Wilmer Difo negoció boleto y avanzó a segunda por indiferencia defensiva, lo que colocó las posibles carreras del empate y la victoria en posición anotadora.

Sin embargo, Mike Rosario bateó un rodado por primera base que De los Santos convirtió en el último out, frustrando la oportunidad de los Toros de completar otra remontada y sellando el triunfo de los Gigantes.

Próximo partido

Los Toros le devolverán la visita a los Gigantes este domingo en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.