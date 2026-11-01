Pitcheo azul receta 11 ponches y mantiene al Licey en la cima al vencer 2-1 a Estrellas

Un sólido trabajo de cinco lanzadores, que combinaron 11 ponches y permitieron apenas cinco imparables, condujo a los Tigres del Licey a una victoria 2-1 sobre las Estrellas Orientales, la noche de este domingo en el Estadio Tetelo Vargas.

Albert Abreu, Michael Arias, Luis Frías, Wander Suero y J.C. Mejía se repartieron las nueve entradas para limitar la ofensiva oriental a una carrera y asegurar el segundo triunfo consecutivo de los azules, que mantienen el empate con los Leones del Escogido en el primer lugar del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano.

Los dos equipos capitalinos cerraron la jornada dominical con marca de 9-4, luego de que los escarlatas extendieran a ocho su racha ganadora al derrotar 2-1 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

En contraste, las Estrellas sufrieron su quinta derrota consecutiva, la cadena negativa más prolongada del momento, mientras las Águilas acumulan tres reveses y permanecen en la última posición de la tabla.

Abreu encabezó el dominio del pitcheo liceísta con cinco episodios de tres imparables y una carrera limpia, sin conceder boletos y con seis ponches.

Arias (3-0) se acreditó la victoria después de trabajar el sexto capítulo, en el que permitió un hit, otorgó una transferencia y ponchó a un bateador.

Frías continuó con un episodio de un imparable y dos ponches, mientras Suero retiró el octavo sin permitir libertades, con un abanicado.

Mejía completó la labor monticular con un noveno perfecto, en el que sumó otro ponche para conseguir su quinto salvamento de la temporada.

Por las Estrellas, el abridor Enny Romero permitió cinco hits y una carrera sucia en cinco entradas, con cinco ponches y un boleto. La derrota correspondió a Jefry Yan (0-1), castigado con la anotación decisiva en el séptimo.

El Licey tomó ventaja en el segundo episodio, cuando Mel Rojas Jr. negoció boleto y Sergio Alcántara se embasó en una jugada de selección, favorecida por un error del campocorto César Prieto.

Tras el ponche de Bryan Lavastida, Yamal Encarnación conectó sencillo por segunda base y un mal tiro de Marco Luciano permitió que Rojas Jr. anotara la primera carrera del encuentro.

Las Estrellas igualaron en el cierre del tercero, cuando Junior Pérez disparó sencillo al jardín central y César Prieto lo remolcó con doble al bosque derecho frente al abridor Albert Abreu.

La carrera decisiva llegó en el séptimo, cuando Lavastida conectó sencillo ante Jefry Yan y fue sustituido por el corredor emergente Elier Hernández. Luego del ponche de Francisco Mejía, Gustavo Núñez disparó otro imparable que colocó dos corredores en circulación.

Ambos ejecutaron un doble robo y, con las bases tercera y segunda ocupadas, un lanzamiento descontrolado de Yan permitió anotar a Hernández con la vuelta que selló el triunfo azul 2-1.

En el noveno, Mejía ponchó a Marco Luciano y retiró a Sandber Pimentel y Josh Lester con elevados al cuadro. El Licey terminó con siete imparables y un error, mientras las Estrellas conectaron cinco hits y cometieron dos pifias.