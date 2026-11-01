Yamaico Navarro marca la diferencia con jonrón y el Escogido extiende a ocho su racha de triunfos

Yamaico Navarro al momento de conectar el jonrón que decidió el partido. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

El poder de Yamaico Navarro y la solidez de un pitcheo que continúa marcando el ritmo del campeonato volvieron a combinarse para mantener a los Leones del Escogido en la cima de la pelota invernal dominicana.

Los bicampeones nacionales derrotaron 2-1 a las Águilas Cibaeñas, apoyados en un cuadrangular de Navarro y otra destacada presentación de su cuerpo de lanzadores, para extender a ocho su cadena de victorias en la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Navarro rompió el empate en la parte baja del cuarto episodio, cuando castigó un cambio de velocidad de 82 millas por hora del abridor aguilucho Jhordany Mezquita.

El batazo salió a 104 millas por hora y recorrió 390 pies antes de superar la pared del jardín izquierdo, un cuadrangular que puso delante a los escarlatas y produjo las dos carreras que terminaron marcando la diferencia.

Las Águilas lograron acercarse en el octavo capítulo frente a Alexander Colomé. Steward Berroa abrió la amenaza con un doble y avanzó hasta el plato mediante dos rodados consecutivos, el primero de J.C. Escarra por la intermedia y el segundo de Luis Liberato por el lado izquierdo del lanzador.

Sin embargo, la reacción cibaeña se quedó corta y los Leones protegieron la ventaja mínima.

El trabajo monticular escarlata comenzó con Ángel Sánchez, quien lanzó 4.2 entradas de apenas dos imparables, tres boletos y dos ponches.

Sólido relevo

Kenny Hernández entró en una situación de apremio, con Raynel Delgado en tercera, y resolvió el episodio al retirar a Escarra con rodado a la inicial. Hernández completó dos tercios de entrada y se llevó la victoria, su segunda de la campaña.

Juan Mercedes aportó 1.2 episodios sin permitir libertades, mientras Colomé consiguió dos outs en el octavo. Kelly Austin se encargó de cerrar el encuentro, retiró el último bateador de ese capítulo y dominó a los tres que enfrentó en el noveno, todos por la vía del ponche: Jorge Bonifacio, Cristopher Morel y Raynel Delgado.

El relevista utilizó cutter, cambio y slider, respectivamente, para apuntarse su primer salvamento.

La derrota fue para Mezquita (0-1), quien trabajó 3.2 entradas y permitió seis hits y dos carreras limpias, con tres boletos y cuatro ponches.

Navarro terminó de 3-1, con su cuadrangular y las dos carreras remolcadas. Junior Lake aportó de 3-2, incluido un triple y una anotada; Jonathan Guzmán también conectó dos imparables en tres turnos, mientras Erik González y Vidal Bruján batearon un hit y recibieron una transferencia cada uno. Por las Águilas, Mason McCoy se fue de 3-2 y Berroa de 3-1, con doble y anotada.

Con el triunfo, el Escogido mejoró su registro a 9-4 y conservó el primer lugar de la tabla de posiciones. Las Águilas, en cambio, sufrieron su tercera derrota consecutiva y quedaron con marca de 3-9, en el último puesto del torneo.

Los Leones regresarán al terreno este martes para recibir a los Toros del Este, a partir de las 7:15 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que los cibaeños continuarán este lunes 2 con las Estrellas Orientales en Santiago, un partido que en dos ocaciones ha sido pospuesto por las lluvias.