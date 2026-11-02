Sánchez, Durán y Caminero entre los más votados a los premios de BBWAA

Cristopher Sánchez, Junior Caminero y Jhoan Durán están entre los más votados para los premios de la BBWAA. ( CEDIDAS POR MLB )

Nos acercamos a conocer a los ganadores de los cinco premios principales de fin de temporada de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés), incluyendo uno totalmente nuevo.

Los más votados de 2026 para los premios Novato del Año Jackie Robinson, Mánager del Año, Cy Young, Relevista del Año y Jugador Más Valioso (MVP) fueron anunciados este lunes. Entre esos nombres encontramos a los dominicanos Cristopher Sánchez, Jhoan Durán y Junior Caminero.

(El premio al Relevista del Año es nuevo para 2026). Los tres primeros clasificados para cada galardón en la Liga Americana y la Liga Nacional fueron revelados en vivo a través de MLB Network.

Los ganadores se darán a conocer durante la semana del 9 de noviembre, comenzando con los Novatos del Año.

A continuación, un repaso a todos los que más votos recibieron para los premios BBWAA 2026. (Los finalistas figuran en orden alfabético dentro de cada categoría).

Jugador Más Valioso de la Liga Americana

Se anunciará el 12 de nov.

Yordan Alvarez, BD (Astros): Álvarez, quien terminó tercero en la votación al MVP de la Liga Americana en 2022, vuelve a ser finalista para el galardón. El toletero zurdo impuso nuevas marcas personales en cuadrangulares (42) y carreras impulsadas (106), mientras lideraba a todos los bateadores calificados en promedio de bateo (.316), porcentaje de embasarse (.432) y porcentaje de slugging (.601). Hizo un fuerte intento por lograr la primera Triple Corona de las Grandes Ligas desde Miguel Cabrera en 2012, aunque finalmente se quedó corto.

Junior Caminero, 3B (Rays): Caminero construyó sobre su temporada de revelación en 2025, registrando un OPS de .884 con 42 jonrones y 101 impulsadas para Tampa Bay en el '26. Jugó en los 162 partidos con una línea ofensiva de .276/.360/.524 y fue nombrado al Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva. Tras finalizar en el noveno lugar de la votación al MVP de la AL en el '25, el jugador de 23 años es finalista al MVP por primera vez en su carrera.

Caminero construyó sobre su temporada de revelación en 2025, registrando un con 42 jonrones y 101 impulsadas para Tampa Bay en el '26. Jugó en los 162 partidos con una línea ofensiva de .276/.360/.524 y fue nombrado al Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva. Tras finalizar en el noveno lugar de la votación al de la AL en el '25, el jugador de 23 años es finalista al por primera vez en su carrera. Bobby Witt Jr., SS (Royals): Witt ya había sido finalista al MVP de la AL en 2024, terminando como subcampeón detrás de la estrella de los Yankees, Aaron Judge. Esta temporada, los números ofensivos de Witt (incluyendo una línea de .281/.359/.441, 18 jonrones y 54 impulsadas) no igualaron del todo su producción del '24, pero su sólida ofensiva y excelente defensa fueron suficientes para meterlo entre los tres primeros. Witt ha terminado dentro del top 7 de la votación al MVP de la AL en cada una de las últimas cuatro temporadas.

Jugador Más Valioso de la Liga Nacional

Se anunciará el 12 de nov.

Pete Crow-Armstrong, CF (Cubs): El favorito para el premio al MVP de la NL, Crow-Armstrong completó una temporada excelente en todas las facetas del juego. Con 45 jonrones y 41 bases robadas, se convirtió en el séptimo miembro del exclusivo club 40-40 , registrando una línea de .280/.372/.570 para la mejor ofensiva de las Mayores con los Cubs . También jugó un jardín central excelente, liderando a todos los jugadores en Out Above Average (Outs Sobre el Promedio) y Fielding Run Value de Statcast. Crow-Armstrong es finalista al MVP por primera vez tras terminar noveno en la votación de la NL en 2025.

El favorito para el premio al de la NL, Crow-Armstrong completó una temporada excelente en todas las facetas del juego. Con 45 jonrones y 41 bases robadas, se convirtió en el séptimo miembro del exclusivo , registrando una línea de .280/.372/.570 para la mejor ofensiva de las Mayores con los . También jugó un jardín central excelente, liderando a todos los jugadores en Out Above Average (Outs Sobre el Promedio) y Fielding Run Value de Statcast. Crow-Armstrong es finalista al por primera vez tras terminar noveno en la votación de la NL en 2025. Shohei Ohtani, BD/LA (Dodgers): Ohtani ha ganado el MVP en cada una de las últimas tres temporadas y posee cuatro en su carrera, la segunda mayor cantidad en la historia de la MLB , solo por detrás de Barry Bonds (siete). Lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho limitaron a la superestrella bidireccional de los Dodgers a media temporada en el montículo, pero Ohtani lanzó para una efectividad de 1.79 con 95 ponches en 85.2 entradas. Registró su sexta temporada consecutiva con al menos 30 jonrones, se robó 11 bases y cerró el 2026 con una línea de .275/.377/.512.

Ohtani ha ganado el en cada una de las últimas tres temporadas y posee cuatro en su carrera, la segunda mayor cantidad en la historia de la , solo por detrás de Barry Bonds (siete). Lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho limitaron a la superestrella bidireccional de los a media temporada en el montículo, pero Ohtani lanzó para una efectividad de 1.79 con 95 ponches en 85.2 entradas. Registró su sexta temporada consecutiva con al menos 30 jonrones, se robó 11 bases y cerró el 2026 con una línea de .275/.377/.512. Brice Turang, 2B (Brewers): Turang recibió votos para el MVP de la NL por primera vez tras su despegue ofensivo en 2025, terminando 14º en la votación. Es finalista por primera vez tras batear para .268 con 21 cuadrangulares, 100 impulsadas, 19 robos y un OPS de .816. Ganador de dos Guantes de Oro en la segunda base, Turang es también uno de los defensores de élite de las Mayores. Fue pieza clave de unos Brewers que lograron el mejor récord de la MLB con 103-59.

Cy Young de la Liga Americana

Se anunciará el 11 de nov.

Dylan Cease, LD (Blue Jays): Cease fue subcampeón del Cy Young de la AL con los White Sox en 2022 y terminó cuarto en la votación del Cy Young de la NL con los Padres en el '24. En su primera temporada con los Blue Jays tras firmar un pacto de siete años y 210 millones de dólares con Toronto en noviembre de 2025, Cease tuvo una efectividad de 2.40 en 29 aperturas, ponchando a 239 en 169 entradas. Registró la tasa de ponches más alta de su carrera (34.9%) mientras permitía la menor cantidad de jonrones (11) en una campaña.

Cease fue subcampeón del de la AL con los en 2022 y terminó cuarto en la votación del de la NL con los en el '24. En su primera temporada con los tras firmar un pacto de siete años y 210 millones de dólares con Toronto en noviembre de 2025, Cease tuvo una en 29 aperturas, ponchando a 239 en 169 entradas. Registró la tasa de ponches más alta de su carrera (34.9%) mientras permitía la menor cantidad de jonrones (11) en una campaña. Parker Messick, LZ (Guardians): Messicklució impresionante cuando debutó en las Grandes Ligas en agosto de 2025, dejando una efectividad de 2.72 en siete aperturas para Cleveland antes del final de la temporada. Esa actuación le valió un puesto a tiempo completo en la rotación de los Guardians en 2026, y Messick lo aprovechó al máximo. El zurdo realizó 32 aperturas con una efectividad de 2.56 y 193 ponches en 186.1 entradas, convirtiéndose en finalista al Cy Young en su año de novato.

Messicklució impresionante cuando debutó en las en agosto de 2025, dejando una efectividad de 2.72 en siete aperturas para Cleveland antes del final de la temporada. Esa actuación le valió un puesto a tiempo completo en la rotación de los en 2026, y Messick lo aprovechó al máximo. El zurdo realizó 32 aperturas con una y 193 ponches en 186.1 entradas, convirtiéndose en finalista al en su año de novato. Cam Schlittler, LD (Yankees): El diestro de potente lanzamiento construyó sobre su efectividad de 2.96 en 14 aperturas como novato en 2025, convirtiéndose en el favorito al Cy Young de la AL en el '26. Schlittler lideró la AL con una efectividad de 1.95 en 33 aperturas y empató con Cease en la segunda mayor cantidad de ponches del circuito con 239. En la historia de la franquicia, su excelente temporada generó comparaciones con la campaña de 1978 en la que Ron Guidry ganó el Cy Young.

Cy Young de la Liga Nacional

Se anunciará el 11 de nov.

Jacob Misiorowski, LD (Brewers): Fue un año increíble para Misiorowski, quien combinó una velocidad nunca antes vista para un abridor con un control mejorado para convertirse en el favorito al Cy Young de la NL. El diestro de segundo año lideró las Grandes Ligas con 252 ponches (13 por cada nueve entradas) y una efectividad de 1.80 que fue, por mucho, la mejor en la historia de la franquicia. Sus oponentes le batearon apenas para .157, el promedio de bateo más bajo permitido por un abridor calificado en los registros.

Fue un año increíble para Misiorowski, quien combinó una velocidad nunca antes vista para un abridor con un control mejorado para convertirse en el favorito al de la NL. El diestro de segundo año lideró las con (13 por cada nueve entradas) y una efectividad de 1.80 que fue, por mucho, la mejor en la historia de la franquicia. Sus oponentes le batearon apenas para .157, el más bajo permitido por un abridor calificado en los registros. Chris Sale, LZ (Braves): A lo largo de sus 16 años de carrera, Sale ha figurado de manera constante en la cima de las votaciones al Cy Young : esta es la novena vez que es finalista y la cuarta que está entre los tres primeros, incluyendo su primer galardón con los Braves en 2024. Su efectividad de 2.16 en el '26 solo estuvo por detrás de la de Misiorowski como la mejor de la NL, y cerró la temporada con 200 ponches exactos en 162.2 entradas.

A lo largo de sus 16 años de carrera, Sale ha figurado de manera constante en la cima de las votaciones al : esta es la novena vez que es finalista y la cuarta que está entre los tres primeros, incluyendo su primer galardón con los en 2024. Su en el '26 solo estuvo por detrás de la de Misiorowski como la mejor de la NL, y cerró la temporada con 200 ponches exactos en 162.2 entradas. Cristopher Sánchez, LZ (Phillies): Subcampeón del Cy Young de la NL detrás de Paul Skenes (Pirates) en 2025, Sánchez fue nombrado finalista al Cy Young de la NL por segunda temporada consecutiva. Lanzó 207 entradas (la segunda mayor cantidad en la MLB) y ponchó a 231 bateadores mientras registraba una efectividad de 2.91. El zurdo impuso un nuevo récord de franquicia con una racha de 50.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, que incluyó 39 entradas en blanco a lo largo de sus cinco aperturas en mayo.

Novato del año Jackie Robinson de la Liga Americana

Se anunciará el 9 de nov.

Kevin McGonigle, SS/3B (Tigers): Un día de cuatro hits y dos impulsadas en su debut en la MLB a los 21 años el Opening Day fue una clara señal de que McGonigle estaba listo para las Grandes Ligas . Lo demostró a lo largo de una campaña de novato altamente productiva, registrando una línea de .278/.376/.430 con 18 cuadrangulares y 12 bases robadas. McGonigle podría convertirse en el primer Novato del Año de los Tigers desde Michael Fulmer en 2016.

Un día de cuatro hits y dos impulsadas en su debut en la a los 21 años el Opening Day fue una clara señal de que McGonigle estaba listo para las . Lo demostró a lo largo de una campaña de novato altamente productiva, registrando una con 18 cuadrangulares y 12 bases robadas. McGonigle podría convertirse en el primer de los desde Michael Fulmer en 2016. Parker Messick, LZ (Guardians): Además de ser finalista al Cy Young , Messick también opta al Novato del Año . Su eficiencia a pesar de una pesada carga de trabajo es parte fundamental de ello: sus 186.1 entradas lanzadas fueron la mayor cantidad para un lanzador novato desde Sandy Alcántara (197.1) con los Marlins en 2019. Messick sería el primer Novato del Año de los Guardians desde Sandy Alomar Jr. en 1990.

Además de ser finalista al , Messick también opta al . Su eficiencia a pesar de una pesada carga de trabajo es parte fundamental de ello: sus 186.1 entradas lanzadas fueron la mayor cantidad para un lanzador novato desde Sandy Alcántara (197.1) con los Marlins en 2019. Messick sería el primer de los desde Sandy Alomar Jr. en 1990. Payton Tolle, LZ (Red Sox): Al igual que Messick, Tolle tuvo su primer contacto con las Grandes Ligas en 2025, lanzando en siete partidos pero dejando una efectividad de 6.06 en 16.1 entradas. Estuvo demostrablemente mejor en un rol más amplio en el '26, ponchando a 171 en 148.2 episodios. El último Novato del Año de los Red Sox fue Dustin Pedroia en 2007, y Pedroia ganó el MVP de la AL a la temporada siguiente.

Novato del año Jackie Robinson de la Liga Nacional

Se anunciará el 9 de nov.

Carson Benge, RF (Mets): Benge completó una sólida y completa temporada de novato para los Mets , haciendo gala de su poder y velocidad con 20 cuadrangulares y 22 robos en su año de debut. Bateó para .282 con un OPS de .776 y lució su potente brazo con múltiples asistencias espectaculares en los jardines. Benge sería el primer Novato del Año de los Mets desde 2019, cuando Pete Alonso se llevó el honor tras dar 53 cuadrangulares.

Benge completó una sólida y completa temporada de novato para los , haciendo gala de su poder y velocidad con y 22 robos en su año de debut. Bateó para .282 con un OPS de .776 y lució su potente brazo con múltiples asistencias espectaculares en los jardines. Benge sería el primer de los desde 2019, cuando Pete Alonso se llevó el honor tras dar 53 cuadrangulares. Sal Stewart, 1B (Reds): Stewart impulsó 112 carreras en 2026, la tercera mayor cantidad en la MLB detrás de Alec Burleson de los Cardinals (116) y Alonso (113). El infielder de Cincinnati terminó su segunda temporada en las Mayores con una línea de .263/.330/.457 tras registrar un OPS de .838 en 18 juegos en 2025. Con 32 jonrones y 15 robos, Stewart demostró una habilidad ofensiva integral. Si gana, sería el primer Novato del Año de los Reds desde Jonathan India en 2021.

Stewart impulsó 112 carreras en 2026, la tercera mayor cantidad en la detrás de Alec Burleson de los (116) y Alonso (113). El infielder de Cincinnati terminó su segunda temporada en las Mayores con una línea de .263/.330/.457 tras registrar un OPS de .838 en 18 juegos en 2025. Con 32 jonrones y 15 robos, Stewart demostró una habilidad ofensiva integral. Si gana, sería el primer de los desde Jonathan India en 2021. JJ Wetherholt, 2B (Cardinals): Wetherholt fue posiblemente el mejor defensor del cuadro interior en las Grandes Ligas, y el novato acompañó eso con una temporada ofensiva sólida: bateó para .242 con 17 jonrones, 14 bases robadas en 15 intentos y un OPS de .704. El último jugador de St. Louis en ganar el Novato del Año fue Albert Pujols en 2001, por lo que Wetherholt estaría en muy buena compañía.

Relevista del Año de la Liga Americana

Se anunciará el 11 de nov.

Bryan Baker, LD (Rays): Baker, adquirido desde los Orioles a cambio de una selección del Draft de la Ronda Blanda Competitiva A en julio de 2025, fue un cerrador intachable en el '26. Empató en el liderazgo de las Grandes Ligas con 41 rescates , con un récord de 41 de 44 (93.2%) en oportunidades de salvamento, incluyendo 30 conversiones consecutivas para cerrar la temporada regular. Baker terminó el año con una efectividad de 1.44 y 63 ponches en 62.1 entradas.

Baker, adquirido desde los Orioles a cambio de una selección del Draft de la Ronda Blanda Competitiva A en julio de 2025, fue un cerrador intachable en el '26. Empató en el liderazgo de las con , con un récord de 41 de 44 (93.2%) en oportunidades de salvamento, incluyendo 30 conversiones consecutivas para cerrar la temporada regular. Baker terminó el año con una efectividad de 1.44 y 63 ponches en 62.1 entradas. Cade Smith, LD (Guardians): Fue Smith quien igualó los 41 salvamentos de Baker en la MLB , registrando un récord de 41 de 46 (89.1%) en oportunidades de rescate. Exhibió una tasa de ponches de élite de 13.0 K/9, abanicando a 107 bateadores en solo 74 entradas con una efectividad de 1.95 . Tras terminar noveno en la votación del Cy Young de la AL y quinto en la del Novato del Año de la AL en 2024, Smith se ha consolidado como uno de los cerradores más destacados de la MLB .

Fue Smith quien igualó los de Baker en la , registrando un récord de 41 de 46 (89.1%) en oportunidades de rescate. Exhibió una tasa de ponches de élite de 13.0 K/9, abanicando a 107 bateadores en solo 74 entradas con una . Tras terminar noveno en la votación del de la AL y quinto en la del de la AL en 2024, Smith se ha consolidado como uno de los cerradores más destacados de la . Louis Varland, LD (Blue Jays): Traspasado a Toronto desde Minnesota en la fecha límite de cambios de 2025, Varland asumió el rol de cerrador de los Blue Jays en 2026. Resultó ser un encaje excelente: su efectividad en salvamentos del 94.6% (35 de 37) empató con Aroldis Chapman con la segunda mejor entre los lanzadores que tuvieron al menos 25 oportunidades de rescate esta temporada.

Relevista del Año de la Liga Nacional

Se anunciará el 11 de nov.

Jhoan Duran, LD (Phillies): Duran tuvo la mejor temporada de sus cinco años de carrera en su primer año completo con los Phillies , registrando una efectividad de 1.82 con 84 ponches en 59.1 entradas. Con una bola rápida de tres dígitos y un demoledor "splitter" que promedió 97.6 mph, Duran consiguió 33 salvamentos en 35 oportunidades (94.3%) para Filadelfia y fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas.

Duran tuvo la mejor temporada de sus cinco años de carrera en su primer año completo con los , registrando una efectividad de 1.82 con 84 ponches en 59.1 entradas. Con una bola rápida de tres dígitos y un demoledor "splitter" que promedió 97.6 mph, Duran consiguió en 35 oportunidades (94.3%) para Filadelfia y fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas. Trevor Megill, LD (Brewers): Megill fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez en 2025 y mantuvo el buen nivel en el '26, salvando 30 de 33 juegos (90.9%) y ponchando a 69 en 61.2 entradas. Después de registrar una efectividad de 6.03 entre los Cubs y los Twins entre 2021 y 2022, acumula una efectividad de 2.80 y 81 salvamentos en cuatro temporadas con los Brewers .

Megill fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez en 2025 y mantuvo el buen nivel en el '26, salvando 30 de 33 juegos (90.9%) y ponchando a 69 en 61.2 entradas. Después de registrar una efectividad de 6.03 entre los y los Twins entre 2021 y 2022, acumula una efectividad de 2.80 y 81 salvamentos en cuatro temporadas con los . Mason Miller, LD (Padres): Miller fue casi intratable en 2026, ponchando a 129 bateadores en 70 entradas (16.6 K/9) en su primera temporada completa con San Diego. Empató con Riley O'Brien, de los Cardinals, en el liderazgo de salvamentos de la NL con 38, logrando 38 de 41 oportunidades (92.7%) y registrando la mejor efectividad de su carrera con 1.67.

Mánager del Año de la Liga Americana

Se anunciará el 10 de nov.

Kevin Cash, Rays: Cash es el mánager con más tiempo en el cargo en las Mayores, habiendo asumido el mando de los Rays antes de la temporada 2015. Tiene un récord de 994-848 (.540) en 12 temporadas, incluyendo una marca de 98-64 (la mejor de la AL) en 2026, un año después de que Tampa Bay ganara solo 77 partidos. Por tercera vez en su carrera como mánager, Cash guio a los Rays al título de la División Este de la AL. Ganó el premio al Mánager del Año de la AL en otras dos ocasiones (2020 y '21).

Cash es el mánager con más tiempo en el cargo en las Mayores, habiendo asumido el mando de los antes de la temporada 2015. Tiene un récord de 994-848 (.540) en 12 temporadas, incluyendo una marca de (la mejor de la AL) en 2026, un año después de que Tampa Bay ganara solo 77 partidos. Por tercera vez en su carrera como mánager, Cash guio a los al título de la División Este de la AL. Ganó el premio al de la AL en otras dos ocasiones (2020 y '21). Chad Tracy, Red Sox: Tracy asumió el cargo como mánager interino de Boston después de que el club se desvinculara de Alex Cora tras un inicio de temporada de 10-17. A partir de ahí, llevó a los Red Sox a un récord de 77-58 el resto del camino —incluyendo una racha de 15 victorias consecutivas del 3 al 22 de julio que empató el récord de la franquicia— y aseguró un boleto de Comodín en la AL. El 22 de septiembre, los Red Sox lo hicieron oficial, retirándole la etiqueta de interino y manteniéndolo como el mánager a tiempo completo.

Tracy asumió el cargo como mánager interino de Boston después de que el club se desvinculara de Alex Cora tras un inicio de temporada de 10-17. A partir de ahí, llevó a los a un récord de el resto del camino —incluyendo una racha de 15 victorias consecutivas del 3 al 22 de julio que empató el récord de la franquicia— y aseguró un boleto de Comodín en la AL. El 22 de septiembre, los lo hicieron oficial, retirándole la etiqueta de interino y manteniéndolo como el mánager a tiempo completo. Will Venable, White Sox: Las cosas han ido mejorando últimamente para los White Sox, quienes vencieron a los Astros en la Serie de Comodines de la AL para lograr su primera victoria en una serie de postemporada desde que ganaron la Serie Mundial de 2005. Tras un nefasto 41-121 en 2024, los White Sox contrataron a Venable, quien orquestó una notable mejora en 2025 (60-102) y un gran salto en el '26 (84-78).

Mánager del Año de la Liga Nacional

Se anunciará el 10 de nov.

Don Mattingly, Phillies: Justo como lo hizo Rob Thomson en 2022, Mattingly tomó las riendas a mitad de temporada y dirigió a los Phillies hacia los playoffs. Esta vez, Mattingly reemplazó a Thomson, quien fue destituido tras un inicio de 9-19, y ganó ocho de sus primeros nueve juegos al mando. Con una marca de 79-55 bajo la dirección de Mattingly —quien fue el Mánager del Año de la NL en 2020 con los Marlins—, los Phillies terminaron con un récord de 88-74 y aseguraron un puesto de Comodín en la NL en el último día de la temporada regular.

Justo como lo hizo Rob Thomson en 2022, Mattingly tomó las riendas a mitad de temporada y dirigió a los hacia los playoffs. Esta vez, Mattingly reemplazó a Thomson, quien fue destituido tras un inicio de 9-19, y ganó ocho de sus primeros nueve juegos al mando. Con una marca de bajo la dirección de Mattingly —quien fue el de la NL en 2020 con los Marlins—, los terminaron con un récord de 88-74 y aseguraron un puesto de Comodín en la NL en el último día de la temporada regular. Pat Murphy, Brewers: Murphy puede convertirse en el primer mánager desde la creación del premio al Mánager del Año de la BBWAA en 1983 en ganar el honor durante tres años consecutivos. Se adjudicó el premio en 2024 y '25, sus primeras dos temporadas completas como estratega, llevando a los Brewers a 93 y 97 victorias, respectivamente, y a un par de títulos de la División Central de la NL. Milwaukee estuvo aún mejor bajo el mando de Murphy en 2026, conquistando su cuarto título divisional consecutivo y ganando 103 partidos (la mayor cantidad en la MLB ).

Murphy puede convertirse en el primer mánager desde la creación del premio al de la en 1983 en ganar el honor durante tres años consecutivos. Se adjudicó el premio en 2024 y '25, sus primeras dos temporadas completas como estratega, llevando a los a 93 y 97 victorias, respectivamente, y a un par de títulos de la División Central de la NL. Milwaukee estuvo aún mejor bajo el mando de Murphy en 2026, conquistando su cuarto título divisional consecutivo y ganando (la mayor cantidad en la ). Walt Weiss, Braves: Tras un récord de 283-365 en cuatro años (2013-16) dirigiendo a los Rockies, Weiss reemplazó a Brian Snitker como mánager de los Braves en 2026 y ayudó a Atlanta a asegurar su primer título de la División Este de la NL en tres temporadas. Tras una decepcionante campaña de 76-86 mermada por las lesiones en 2025, los Braves tuvieron un registro de 94-68 en el primer año de Weiss antes de vencer a sus rivales, los Phillies, en la Serie de Comodines de la NL.