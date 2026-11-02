Perdomo y Durán ganan Guantes de Oro en las Grandes Ligas

Geraldo Perdomo, shortstop de los Diamondbacks. ( TIM WARNER/GETTY IMAGES/AFP )

Los dominicanos Geraldo Perdomo (Diamondbacks), y Ezequiel Durán (Rangers), conquistaron ayer sus primeros Guantes de Oro de las Grandes Ligas, correspondientes a la temporada 2026, en una premiación en la que nueve de los 20 galardonados recibieron el reconocimiento por primera vez.

Perdomo se llevó la distinción como campocorto de la Liga Nacional, mientras Durán fue seleccionado como el mejor jugador utility de la Americana, categoría incorporada a los premios Rawlings en 2022.

El torpedero de Arizona sobresalió por su consistencia defensiva durante una campaña en la que ningún otro jugador acumuló más entradas en esa posición. Terminó con 16 outs por encima del promedio, según Statcast.

Durán fue distinguido por una temporada de extraordinaria versatilidad, en la que defendió todas las posiciones del terreno, con excepción de lanzador y receptor. Terminó con 17 outs por encima del promedio. Durán se convirtió en el primer jugador de los Rangers en ganar el Guante de Oro como utility, distinción reservada para quienes sobresalen defensivamente al desempeñar varias posiciones.

2 Equipos, Red Sox y Diamondbacks fueron los más premiados con tres jugadores cada uno.

Los demás ganadores son: en la Liga Americana Dillon Dingler (receptor, Detroit); Christian Walker (primera base, Houston); Cole Young (segunda, Seattle); Taylor Walls (campocorto, Tampa Bay); Caleb Durbin (tercera, Boston); Cody Bellinger (jardín izquierdo, Yanquis); Ceddanne Rafaela (central, Boston); Wilyer Abreu (derecho, Boston) y Tanner Bibee (lanzador, Cleveland).

En la Nacional completaron la lista Gabriel Moreno (receptor, Arizona); Matt Olson (primera base, Atlanta); Brice Turang (segunda, Milwaukee); Alex Bregman (tercera, Cachorros); Jackson Chourio (jardín izquierdo, Milwaukee); Pete Crow-Armstrong (central, Cachorros); Corbin Carroll (derecho, Arizona); Nolan McLean (lanzador, Mets) y Mauricio Dubón (utility, Atlanta)