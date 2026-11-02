Comienza en Nueva York el juicio contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz por supuesto amaño de pitcheos

El juicio contra los pitchers de Grandes Ligas Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusados de aceptar sobornos de apostadores por manipular lanzamientos, comenzó este lunes en Nueva York con la selección del jurado.

Los dominicanos, lanzadores de los Guardianes de Cleveland, se han declarado no culpables de los cargos de conspiración y se encuentran suspendidos sin sueldo mientras se define su situación judicial.

Los fiscales sostienen que Clase y Ortiz acordaron de antemano con sus co-conspiradores qué lanzamientos específicos harían y que los apostadores utilizaban esa información privilegiada para colocar apuestas fraudulentas con las que ganaron cientos de miles de dólares.

Los diestros dominicanos fueron apartados de los Guardianes en julio de 2025 cuando las autoridades iniciaron esta investigación, por la que fueron imputados el pasado noviembre.

Modalidades que habrían usado

Según los fiscales, Clase se involucró en el plan en 2023 con apuestas sobre la velocidad y el tipo de lanzamientos que haría.

"Clase a menudo realizaba estos lanzamientos amañados en el primer lanzamiento de cada turno al bate", dijeron los fiscales en una declaración anterior.

"Para asegurarse de que ciertos lanzamientos fueran cantados como bolas, Clase lanzó muchos de ellos al suelo, muy fuera de la zona de strike".

El cerrador, de 28 años, recibía pagos de los apostadores a cambio de información y en ocasiones proporcionaba dinero para financiar el esquema, según los cargos.

Ortiz, de 27 años, se unió a la trama en 2025, según los fiscales, que mencionan un partido en junio del año pasado en el que el abridor recibió 5.000 dólares por aceptar la realización de un determinado lanzamiento tras conspirar con Clase.

En conjunto, los dominicanos habrían ayudado a unas ganancias de alrededor de 450.000 dólares con apuestas fraudulentas.

El esquema ilegal salió a la luz después de que plataformas de apuestas detectaran un volumen inusualmente alto de apuestas sobre el primer lanzamiento de Ortiz en un partido contra los Marineros de Seattle el 15 de junio de 2025 y en otro partido de ese mismo mes contra los Cardenales de San Luis.

Cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico, cinco años por conspiración para influir en competiciones deportivas mediante sobornos y 20 años por lavado de dinero, entre otros.