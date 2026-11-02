La huelga de 1994: el golpe que apagó a Montreal y cambió el destino de los Expos

Pedro Martínez con los Expos de Montreal a principios de los 1990s. ( ARCHIVO/ MLB )

Pedro Martínez, Moisés Alou, Mel Rojas y Juan Bell fueron protagonistas, en diferentes dimensiones, de una de las temporadas más prometedoras en la historia de los Expos de Montreal.

Los cuatro dominicanos formaron parte de una organización que en 1994 tenía argumentos para aspirar a su primer campeonato de Serie Mundial, pero que terminó viendo cómo una disputa laboral le arrebataba la oportunidad.

Martínez, con apenas 22 años, comenzaba a establecerse como uno de los brazos importantes de la rotación. En aquella campaña registró marca de 11-5, efectividad de 3.42 y 142 ponches en 144.2 entradas.

Mel Rojas, desde el bullpen, también tuvo una participación destacada: ganó tres partidos, perdió dos, salvó 16 y terminó con promedio de carreras limpias de 3.32 en 58 presentaciones.

En la ofensiva, Moisés Alou fue una de las principales figuras del conjunto. Bateó para .339, conectó 22 cuadrangulares, remolcó 78 carreras y anotó 81 en 107 encuentros.

Su desempeño le permitió terminar tercero en la votación para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y obtener el Bate de Plata. Juan Bell también aportó a la causa, con promedio de .278, dos jonrones y 10 carreras impulsadas en 38 partidos.

El equipo era dirigido por el manager quisqueyano Felipe Alou, y contaba con una plantilla que combinaba juventud, experiencia y talento en todas las áreas.

Junto a los duartianos estaban Larry Walker, Marquis Grissom, Ken Hill y John Wetteland, entre otras figuras que daban forma a un proyecto con posibilidades reales de alcanzar la gloria.

Temporada espectacular

El 11 de agosto de 1994, los Expos tenían récord de 74-40, el mejor de las Grandes Ligas, y una ventaja de seis juegos en la División Este de la Liga Nacional. La temporada representaba la mejor oportunidad de la franquicia para conquistar un título, pero la huelga de jugadores que comenzó al día siguiente provocó la cancelación del resto del calendario y de toda la postemporada.

La paralización no solo privó a Montreal de competir por el campeonato. También acabó con el impulso de una organización que, por sus limitaciones económicas, difícilmente podría mantener reunido durante mucho tiempo a semejante grupo de estrellas.

La salida de varias de sus principales figuras comenzó a hacerse inevitable. Walker se marchó como agente libre, mientras que Grissom, Wetteland y el abridor Ken Hill fueron transferidos. En 1995, los Expos terminaron con marca de 66-78 y nunca volvieron a recuperar el nivel que habían mostrado antes del conflicto.

La historia tuvo consecuencias todavía mayores. Montreal no volvió a disputar una postemporada y, después de la campaña de 2004, la franquicia se trasladó a Washington para convertirse en los Nacionales. Así, una huelga que acabó con una de las mejores oportunidades de campeonato de los Expos también contribuyó a cambiar el mapa de las Grandes Ligas.

Los jugadores que integraron aquel conjunto han sostenido que tenían las condiciones para llegar hasta el final.

La discusión sobre lo que pudo haber ocurrido si la temporada se hubiese completado sigue siendo parte de la memoria de la franquicia. El documental "Who Killed the Montreal Expos" (Quién mató a los Expos de Montreal), disponible en Netflix, también aborda las circunstancias que rodearon el declive de la organización.

La experiencia de 1994 vuelve a cobrar relevancia ante el vencimiento del convenio colectivo de las Grandes Ligas. La negociación entre propietarios y jugadores amenaza con desembocar en otro cierre patronal, y uno de los puntos de mayor confrontación será nuevamente la posibilidad de establecer un tope salarial.

Hace más de tres décadas, las partes permanecieron enfrentadas durante meses sin alcanzar un acuerdo. El resultado fue devastador: se perdió la Serie Mundial por primera vez desde 1904 y miles de partidos quedaron fuera del calendario. El tope salarial que provocó parte de aquella disputa tampoco llegó a establecerse.

El escenario actual presenta un béisbol que ha experimentado cambios importantes en los últimos años. El comisionado Rob Manfred ha impulsado modificaciones reglamentarias, entre ellas el reloj de lanzamiento, que han contribuido a transformar el ritmo del juego.

Una paralización prolongada pondría en riesgo parte de ese progreso y afectaría especialmente a las organizaciones de mercados pequeños, como ocurrió con Montreal.

Si la temporada de 2027 termina reducida considerablemente o, en el peor escenario, cancelada, el impacto sobre el deporte sería profundo.

La historia de los Expos demuestra que las consecuencias de una disputa laboral pueden ir mucho más allá de los partidos que no se celebran: también pueden alterar el futuro de una franquicia y privar a una generación de jugadores de la oportunidad de alcanzar un campeonato.

A las 11:59 de la noche del 1 de diciembre vencerá el convenio colectivo vigente.

Desde entonces, propietarios y peloteros tendrán ante sí la responsabilidad de evitar que una nueva confrontación repita los daños de 1994. Para los Expos, aquella huelga significó el final de un sueño; para los dominicanos que integraron ese equipo, también quedó pendiente la posibilidad de celebrar una corona que parecía estar al alcance.