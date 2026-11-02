Águilas apuestan a nueva munición para su repunte

Las Águilas arrancaron la jornada del lunes en el último puesto de la tabla de posiciones (3-9) con el desempeño ofensivo más discreto de los seis equipos de la Lidom.

La ofensiva amarilla ha sido el principal dolor de cabeza en este primer tramo del campeonato. El equipo ocupa el último lugar en carreras anotadas (38), imparables (73), dobles (9), cuadrangulares (3), bases robadas (13), promedio de bateo (.192), porcentaje de embasarse (.306), slugging (.260) y OPS (.566).

Pero René Francisco, vicepresidente de operaciones de béisbol, apuesta a integraciones que llegarán desde esta semana, para evitar caer en la zona movediza una vez el calendario se alargue.

Francisco informó que Adael Amador, infielder de los Rockies, tiene previsto debutar hoy frente al Licey en el Estadio Cibao.

Amador no sería la única incorporación con capacidad para fortalecer la alineación. En proceso de preparación se encuentran Jasson Domínguez, Enmanuel Rodríguez y Leody Taveras, tres jugadores que llamados a aportar profundidad y mayor dinamismo a la ofensiva.

El mejor exponente ofensivo del conjunto es el jugador del cuadro Mason McCoy, que tiene una línea ofensiva de .333/.404/.405 con cinco anotadas, tres anotadas y tres robos, en 11 encuentros.

Entre los que han quedado a deber figuran los peloteros con experiencia de Grandes Ligas, JC Escarra (.086), Víctor Scott II (.129) y Cristopher Morel (.150).

Francisco anunció que Ezequiel Durán y Geraldo Perdomo también serán parte del plantel, pero que su integración no se prevé para este mes de noviembre, además el intermedista Ángel Genao, quien fue una pieza de impacto entre los denominados "Baby Eagles" durante la pasada temporada está en los planes del conjunto.

A ese grupo se sumaría Santiago Espinal, quien, de acuerdo con Francisco, estaría a un par de semanas de integrarse. También está Jonathan Clase, actualmente en un proceso de tratamiento en la academia de los Azulejos de Toronto en el país.

.566 Es el OPS de las Águilas Cibaeñas al arranque de la jornada de ayer en Lidom, el peor de la liga al momento.

El pitcheo debe mejorar

Aunque la producción ofensiva concentra buena parte de las preocupaciones, el cuerpo de lanzadores también tiene aspectos por mejorar.

Las Águilas presentan efectividad de 4.37, tercera mejor de la liga, pero ocupan el quinto puesto en ponches propinados (99), juegos salvados (3) y promedio de bateo de los contrarios (.266).

En busca de fortalecer el cuerpo de lanzadores, la única pieza de renombre que Francisco mencionó, es el abridor de Grandes Ligas Randy Vásquez, como una posible integración para más adelante en la campaña.

La continuidad de Pipe

En medio del complicado inicio, otra de las interrogantes gira alrededor de la continuidad del dirigente Luis "Pipe" Urueta. Sobre ese particular, Francisco fue categórico al ratificar su confianza en el capataz colombiano.

"Pipe es nuestro mánager, lo digo y lo seguiré diciendo. Es un hombre de béisbol", expresó el ejecutivo, quien también descartó que haya inconformidad respecto a los movimientos de operaciones de parte de la directiva actual.

"La directiva ha sido excelente, nos ha apoyado al 100 %", agregó.

Por ahora, las Águilas necesitan que las incorporaciones anunciadas se traduzcan en resultados dentro del terreno. La temporada todavía ofrece margen para reaccionar, pero el conjunto cibaeño tendrá que encontrar pronto la fórmula para producir carreras y convertir su potencial ofensivo en victorias.