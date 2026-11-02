Leones y Toros intercambian relevistas

Greg Minier pasó a los Leones y Domingo Acevedo jugará con los Toros del Este ( CEDIDA POR LIDOM )

Los bicampeones nacionales Leones del Escogido y los Toros del Este concretaron un cambio de lanzadores que envió al zurdo Greg Minier al conjunto escarlata y al derecho Domingo Acevedo a la organización romanense.

El movimiento fue anunciado por ambas gerencias, que buscan fortalecer sus respectivos cuerpos de relevistas para la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-27.

Minier, de 31 años, tuvo marca de 2-0 y efectividad de 0.00 en 14.2 entradas durante la temporada 2025-26 con los Toros, en las que ponchó a 13 bateadores, registró WHIP de 0.82 y limitó a la oposición a promedio de .149.

El estadounidense, de raíces dominicanas y que juega como nativo, también formó parte del bullpen dominicano en la Serie del Caribe de 2026, celebrada en Jalisco, México.

Perfil de los lanzadores

"Con la llegada de Minier buscamos fortalecer nuestro cuerpo de lanzadores y sumar nuevas herramientas a nuestro pitcheo", expresó Carlos Peña, gerente general del Escogido.

Acevedo, también de 31 años, llega a su tercer equipo en la Liga Dominicana, después de debutar con las Estrellas Orientales en 2020 y disputar las últimas dos campañas con los Leones.

En su trayectoria en Lidom acumula récord de 2-0, efectividad de 2.92, 31 ponches y 24 imparables permitidos en 37 entradas durante 26 partidos.

El derecho, que cuenta con tres temporadas de experiencia en las Grandes Ligas con los Atléticos, dividió este año su actuación entre Triple-A de los Rockies y los Piratas de Campeche, en México.

Historial de transacciones

"Acevedo es un pitcher con ´stuff´ de poder que nos brinda profundidad en las entradas medias", señaló Jesús Mejía, gerente general de los Toros, que comienzan la semana a medio juego del cuarto puesto clasificatorio.

Este fue el primer cambio de jugadores entre los Toros del Este y los Leones del Escogido desde que Eguy Rosario pasó a los Leones y los romanenses recibieron a Winston Sánchez, Leonardo Taveras y el séptimo pick del sorteo de novatos, el 27 de septiembre de 2026.

La primera transacción entre ambas organizaciones según en banco de datos de Winterballdata.com se produjo el 29 de septiembre de 1982, cuando los Leones vendieron a George Bell, Ramón Lora y Domingo Ramos a los Azucareros del Este, con sede en La Romana.