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Luis Gil lidera la rotación de los Tigres del Licey para la semana

En sus dos presentaciones en esta temporada, ha completado una actuación de 5.0 entradas, de un hit y cinco boletos, siete ponches y un WHIP de 1.20.

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    Luis Gil lidera la rotación de los Tigres del Licey para la semana
    Luis Gil (CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY)

    Los Tigres del Licey definieron su rotación abridora para los próximos compromisos de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

    Para el martes tres de noviembre frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros (7:30 p.m.), subirá a la loma el diestro Luis Gil (0-0, 0.00).

    Estadísticas de lanzadores

    En sus dos presentaciones en esta temporada, Gil ha completado una actuación de 5.0 entradas, permitiendo apenas un imparable con cinco boletos, siete ponches y un WHIP de 1.20.

    El miércoles cuatro ante los Toros del Este en el Francisco Micheli de La Romana (7:30 p.m.), le tocará el turno al derecho Daniel Martínez (1-0, 3.52).

    El lanzador de Grandes Ligas viene de un par de salidas sumando 7.2 entradas de labor en la contienda con el conjunto azul con tres boletos y cinco ponchados.

    El viernes seis frente a los Toros en el estadio Quisqueya Juan Marichal (7:3 p.m.), lanzará el diestro Adonis Medina (1-2). En lo que va de torneo invernal, Medina suma tres aperturas. Ha cubierto 13 entradas de un boleto y 14 ponches.

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    El sábado siete contra los Gigantes del Cibao en casa (5:00 p.m.), tomará la pelota el experimentado diestro Vladimir Gutiérrez (1-1). El cubano acumula tres presentaciones en la rotación azul en este torneo, ha lanzado 14 entradas de nueve hits, cinco boletos y 17 ponches.

    El domingo ocho de noviembre para cerrar la semana frente a los Leones del Escogido que actuarán como dueños de casa (5:00 p.m.), subirá a la loma el diestro Albert Abreu (0-0, 0.00).

    • El lanzador viene de realizar dos destacadas aperturas, tirando 10 entradas de apenas cuatro hits, una carrera merecida y 14 ponches sin boletos.
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