Luis Gil lidera la rotación de los Tigres del Licey para la semana

Luis Gil ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Los Tigres del Licey definieron su rotación abridora para los próximos compromisos de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Para el martes tres de noviembre frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros (7:30 p.m.), subirá a la loma el diestro Luis Gil (0-0, 0.00).

Estadísticas de lanzadores

En sus dos presentaciones en esta temporada, Gil ha completado una actuación de 5.0 entradas, permitiendo apenas un imparable con cinco boletos, siete ponches y un WHIP de 1.20.

El miércoles cuatro ante los Toros del Este en el Francisco Micheli de La Romana (7:30 p.m.), le tocará el turno al derecho Daniel Martínez (1-0, 3.52).

El lanzador de Grandes Ligas viene de un par de salidas sumando 7.2 entradas de labor en la contienda con el conjunto azul con tres boletos y cinco ponchados.

El viernes seis frente a los Toros en el estadio Quisqueya Juan Marichal (7:3 p.m.), lanzará el diestro Adonis Medina (1-2). En lo que va de torneo invernal, Medina suma tres aperturas. Ha cubierto 13 entradas de un boleto y 14 ponches.

El sábado siete contra los Gigantes del Cibao en casa (5:00 p.m.), tomará la pelota el experimentado diestro Vladimir Gutiérrez (1-1). El cubano acumula tres presentaciones en la rotación azul en este torneo, ha lanzado 14 entradas de nueve hits, cinco boletos y 17 ponches.

El domingo ocho de noviembre para cerrar la semana frente a los Leones del Escogido que actuarán como dueños de casa (5:00 p.m.), subirá a la loma el diestro Albert Abreu (0-0, 0.00).

El lanzador viene de realizar dos destacadas aperturas, tirando 10 entradas de apenas cuatro hits, una carrera merecida y 14 ponches sin boletos.