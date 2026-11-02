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Lluvias provocan tercera suspensión del partido entre Águilas y Estrellas

Tras los intentos fallidos de octubre, la terna arbitral determinó que el terreno no estaba apto para jugar este lunes

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    Lluvias provocan tercera suspensión del partido entre Águilas y Estrellas
    Así lucía el terreno de juego del Estadio Cibao la noche de este lunes 2 de noviembre. (CEDIDA POR LA LIDOM.)

    Las lluvias volvieron a impedir la celebración del enfrentamiento entre las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, cuyo partido programado para la noche de este lunes fue pospuesto por tercera ocasión debido a las condiciones del terreno y las precipitaciones registradas en Santiago.

    El encuentro había sido reprogramado anteriormente para los días 21 y 26 de octubre, pero nuevamente las condiciones climatológicas frustraron su celebración. La terna arbitral, encabezada por Rodolfo García, determinó que no estaban dadas las condiciones para iniciar el compromiso.

    En el momento de anunciarse la suspensión se encontraban presentes los dirigentes Héctor Borg, por las Estrellas, y Luis –Pipe– Urueta, por las Águilas.

    Se anunciará más adelante

    La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informará posteriormente la nueva fecha para la celebración del partido, correspondiente al campeonato 2026-27, dedicado a la memoria del empresario francomacorisano Héctor José Rizek Llabaly.

    • Esta representa la tercera suspensión por lluvia en lo que va de la actual temporada, en una campaña que continúa enfrentando interrupciones por las condiciones meteorológicas.

    Ambos conjuntos volverán a encontrarse el miércoles 4 de noviembre, cuando tienen previsto disputar otro compromiso en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 de la noche.

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