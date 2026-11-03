Ezequiel Durán completa la última posición que faltaba a RD en Guante de Oro

Ezequiel Durán pone out a Vladimir Guerrero Jr. en la segunda base durante un partido de la temporada 2026. ( SAM HODDE/GETTY IMAGES )

César Cedeño, cuando fue reconocido como mejor defensor del jardín central de la Liga Nacional en 1972, abrió la colección dominicana de Guante de Oro y con Starling Marte (2015) en el prado izquierdo de la Americana se completaron todas las posiciones.

Pero el fabricante de utilería Rawlings, que organiza el premio en sociedad con la MLB desde 1957, comenzó a premiar en 2022 la posición de utility y faltaba ese guante en la vitrina quisqueyana.

Lo ha logrado Ezequiel Durán, de 27 años, en una campaña donde solo le faltó hacer de receptor y lanzador para completar el casillero.

El premio al sanjuanero (que junto al de Geraldo Perdomo-2B- estiró hasta 55 los ganados por 27 duartianos) llega tras una campaña donde fue bautizado como The Solution (la solución), por su encaje perfecto en cada posición que le requirió el dirigente Skip Schumacher.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/ezequiel-duran-defensa-2026-df9a40cd.png

Durán acumuló 16 outs por encima del promedio, la mayor cantidad del equipo y empatado en el sexto en toda la MLB.

Una campaña con un nivel de eficiencia tal, con el madero y el guante, que le dejó como el jugador más sobresaliente para unos Rangers que tuvieron opción de playoffs hasta el último fin de semana.

"Zeke" cerró el curso con 4.4 victorias sobre nivel reemplazo (WAR) en la versión de FanGrpahs, una campaña en la que disparó 17 jonrones, remolcó 83 vueltas y anotó 71 con una línea de .260/.320/.419.

Lo ha logrado en su temporada de consagración con marcas personales en todas las casillas en un béisbol al que aterrizó en 2022 tras fichar un lustro antes por apenas 10 mil dólares por los Yankees, ya con 18 años.

Durán fue titular en 49 partidos en el campocorto, 41 en la tercera base, 25 en segunda base, 14 en el jardín central, nueve en el izquierdo, siete en el derecho y uno en la primera base.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/pioneros-de-rd-en-guante-de-oro-c5564e11.png

Se convirtió en el tercer jugador de los Rangers en ser titular en siete posiciones en una sola temporada, después de Danny Santana en 2019 y Josh Smith en 2025, y es uno de los dos únicos jugadores en hacerlo en la MLB en 2026 (junto con José Fermín de los Cardenales).

La opinión del dirigente

"Nadie juega de campocorto como Zeke", dijo Schumaker al sitio del equipo en MLB.com. "Y también juega de jardinero central como Zeke, y puede jugar de tercera base, campocorto, segunda base y en cualquier otra posición. Es fantástico a la defensiva, pero tiene 17 jonrones y más de 70 carreras impulsadas. También puede robar bases y probablemente sea nuestro mejor corredor. Ha sido un placer verlo jugar, un gusto estar con él en el vestuario. Estoy muy contento con el tipo de año que ha tenido".