Video |Ramón Laureano debuta en grande y deja en el terreno a los Toros

Jugadores de los Leones del Escogido celebran en el plato el cuadrangular de Ramón Laureano para dejar en el terreno a los Toros del Este. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Ramón Laureano conectó un dramático cuadrangular en el cierre del noveno episodio y los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal, elevando a nueve la racha ganadora de los bicampeones nacionales.

El conjunto escarlata venció a los romanenses con marcador 6-4 para afianzarse en la primera posición de la tabla.

Laureano, quien estaba en su debut con la enseña escarlata, había fallado en sus primeros cuatro turnos, pero en el turno del cuadrangular encontró a Vidal Bruján en tercera y a John Gil en primera, con Lucas Sims en la lomita.

En cuenta de 0-2, Laureano conectó un slider a 84 millas por hora y envió la bola sobre la pared del bosque izquierdo a 378 pies de distancia y con una velocidad de salida de 110 millas por hora, lo que provocó una estruendosa celebración en el home plate entre todos los jugadores del Escogido.

Con la victoria, el Escogido ahora tiene récord de 10-4 y los Toros descendieron a 5-9.

Para salir airosos fue clave la labor del relevo de los melenudos, ya que Jeremy Rhoades no pudo sacar ni un out en su rol de abridor, permitiendo las cuatro anotaciones de los Toros, dos de ellas por un jonrón de Jesús Sánchez por el prado derecho.

Héctor Pérez entró a relevar en el mismo primer episodio y completó 2.0 innings con un hit y dos ponches, Reid VanScoter le siguió con 1.1 innings con un ponche y Juan Mercedes trabajó 1.0 entrada con un ponche.

Luis Guerrero sacó dos outs, incluyendo un ponche, Patrick Halligan no permitió libertades en 1.0 capítulo con un ponche, Aneurys Zabala y Elvis Peguero también completaron una entrada en blanco cada uno, mientras que Héctor Neris laboró el noveno episodio con dos ponches.

Neris (1-0) se apuntó la victoria y Sims cargó con la derrota al tolerar las tres anotaciones en una presentación en la que solo dominó a un bateador.

En el cierre del primero, los Leones fabricaron dos vueltas con un doble remolcador de Franchy Cordero al prado derecho, ante Bryce Conley y con Erik González y José Marmolejos en circulación. La tercera anotación llegó en el sexto, con hit remolcador de Marco Hernández frente a Junior Fernández.

Los más destacados

Por los Leones, Laureano de 5-1 con cuadrangular y tres empujadas; Cordero de 3-1 con doble, anotada y dos remolcadas; González de 5-2 con una anotada y Marco Hernández de 3-1 con una empujada.

Por los Toros, Sánchez de 5-1 con jonrón y dos impulsadas y Gilberto Celestino de 4-2 con anotada y producida.

Próximo partido

La tropa que dirige Ramón Santiago retornará a la acción este miércoles para enfrentar a los Gigantes del Cibao a las 7:15 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.