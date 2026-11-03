La República Dominicana se mantiene a la vanguardia en la aplicación de tecnología al béisbol invernal, a la par de las Grandes Ligas. Tras incorporar las cámaras para la revisión de jugadas, ahora le toca el turno al Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS). Y todavía se espera otra novedad esta temporada.

Esta nueva herramienta consolida el liderazgo tecnológico de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) entre los circuitos del Caribe.

Detrás de cada lanzamiento sometido a revisión mediante el ABS (Automated Ball-Strike System) opera una compleja estructura que combina cámaras especializadas, radares, programas informáticos y conexiones de alta velocidad con servidores de las Grandes Ligas.

La incorporación de esta herramienta durante la temporada 2026-27 ha sido posible gracias al respaldo de Major League Baseball (MLB) y las gestiones del presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía, según explicó el ingeniero electrónico Charles Sánchez, responsable del área técnica y de transmisiones del circuito invernal.

El especialista destacó que República Dominicana se convirtió en la primera liga del Caribe en utilizar el ABS, un avance que, a su juicio, reafirma la posición del campeonato dominicano como referente tecnológico entre los circuitos de béisbol de la región.

La plataforma utiliza tecnología de seguimiento que permite determinar la trayectoria de cada lanzamiento y establecer su ubicación con respecto a la zona de strike.

Sánchez explicó que una de las principales ventajas es la rapidez con que se obtiene la información cuando un bateador, receptor o lanzador solicita la revisión de una decisión del árbitro principal.

"Eso es prácticamente instantáneo porque esto va trabajando sobre la marcha en la operación", señaló.

A diferencia de una repetición convencional, que exige seleccionar y observar imágenes de una jugada, el ABS genera automáticamente el recorrido de la pelota mediante los dispositivos instalados en los estadios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/29102026-sistema-abs-en-la-lidom-samil-mateo-dominici11-4e785cf5.jpg Charles Sánchez (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Una vez realizado el lanzamiento, el sistema dispone de los datos necesarios para representar gráficamente la trayectoria y determinar si la pelota atravesó la zona de strike.

Esa información puede mostrarse tanto en las pantallas de los parques como en las transmisiones televisivas, mediante una infraestructura de interconexión desarrollada para llevar las imágenes al público.

Diez dispositivos para seguir cada lanzamiento

El funcionamiento del ABS requiere una infraestructura especializada en cada estadio. Sánchez explicó que se utilizan diez cámaras de seguimiento, distintas de las convencionales de televisión, para registrar el desplazamiento de la pelota dentro de un espacio previamente definido.

Estos equipos permiten reconstruir su trayectoria mediante un proceso de triangulación, con parámetros relacionados con las dimensiones del terreno, la distancia entre el montículo y el plato y la zona de strike correspondiente.

El ingeniero precisó que los dispositivos no deben confundirse con las cámaras destinadas a mostrar imágenes de las jugadas. Su función principal es registrar la posición y el movimiento de la pelota para que el sistema determine su recorrido.

Esta tecnología se integra con la plataforma TrackMan y con los sistemas de seguimiento facilitados mediante la colaboración de MLB.

Sánchez destacó que las gestiones de Mejía hicieron posible acceder a esas herramientas y utilizarlas en el torneo dominicano con el mismo nivel de efectividad tecnológica que se procura en el béisbol estadounidense.

Una preparación que comienza antes del partido

Aunque la respuesta del ABS parece inmediata para los espectadores, su funcionamiento depende de un proceso de calibración que se realiza diariamente.

Sánchez explicó que antes de cada encuentro es necesario verificar la alineación de los equipos, comprobar los parámetros de medición y realizar pruebas que garanticen la precisión de los resultados.

Las condiciones ambientales también pueden influir sobre la instalación. Como ejemplo, mencionó que las lluvias recientes provocaron desajustes en la alineación de varias cámaras, por lo que fue necesario corregir sus posiciones.

Por esa razón, el personal técnico debe comenzar las comprobaciones por lo menos dos horas antes de cada partido.

Durante el encuentro, un operador supervisa los parámetros del sistema y puede intervenir si alguno presenta una desviación.

El especialista aclaró que la plataforma funciona de manera automatizada, pero no está exenta de vigilancia humana, especialmente para asegurar que las mediciones se mantengan dentro de los márgenes establecidos.

Dos sistemas de revisión diferentes

Sánchez también estableció una diferencia entre el ABS y el sistema tradicional de revisión de jugadas, conocido como challenge.

Para las jugadas convencionales, como las decisiones sobre corredores en las bases, se utilizan aproximadamente 12 cámaras de video distribuidas en el estadio. Estas ofrecen distintos ángulos que permiten examinar la acción y determinar si corresponde modificar el fallo original.

En cambio, para el ABS se emplean diez dispositivos especializados en el seguimiento de la pelota, que no cumplen la misma función que las cámaras de repetición.

De acuerdo con sus explicaciones, ambos sistemas requieren en conjunto alrededor de 22 equipos de captura y seguimiento por parque, aunque sus procedimientos de revisión son diferentes.

El ingeniero indicó que la plataforma utilizada para las revisiones convencionales fue desarrollada localmente por su equipo de trabajo, mientras que la tecnología de seguimiento para bolas y strikes se incorporó con el respaldo de las Grandes Ligas.

También señaló que el centro de revisión mantiene estadísticas de las impugnaciones, tanto de las jugadas tradicionales como de los lanzamientos sometidos al ABS.

A su juicio, esta última herramienta ha facilitado el trabajo de los árbitros y ha proporcionado un mecanismo adicional para comprobar sus decisiones.

República Dominicana, modelo para otras ligas

Uno de los aspectos que Sánchez considera más significativos es que la experiencia dominicana puede servir como referencia para otros campeonatos del Caribe.

El ingeniero sostuvo que Lidom fue pionera en la región con la incorporación de los desafíos de jugadas y que ahora repite esa condición con el sistema automatizado de bolas y strikes.

Según sus explicaciones, el acceso remoto a los servidores de MLB permite mostrar el funcionamiento de la plataforma y orientar a personal de otros países sin necesidad de trasladar a los técnicos dominicanos.

Sánchez afirmó que otras ligas de la región proyectan incorporar el ABS el próximo año, mientras que República Dominicana ya desarrolla la experiencia práctica de su utilización en partidos oficiales.

Al referirse a la evolución tecnológica del campeonato, destacó el trabajo realizado durante más de dos décadas en las producciones televisivas y la permanente búsqueda de herramientas que permitan mejorar la calidad de las transmisiones.

El especialista, formado en ingeniería electrónica en comunicaciones, considera que esa preparación académica ha resultado determinante para desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas a las necesidades del béisbol dominicano.

Próxima innovación: cámaras en el receptor o el árbitro La incorporación del ABS no representa el final de los planes tecnológicos para la presente temporada. Sánchez adelantó que su equipo trabaja en una nueva herramienta audiovisual: la instalación de cámaras que permitan observar las jugadas desde la perspectiva del receptor o del árbitro principal. La iniciativa busca ofrecer a los televidentes una visión diferente de los lanzamientos y de las acciones que se producen alrededor del plato. El ingeniero explicó que la tecnología ya ha sido probada y que su funcionamiento está definido, pero todavía quedan aspectos pendientes antes de introducirla formalmente en las transmisiones. Su intención es incorporarla durante el round robin, una vez completados los ajustes necesarios. De concretarse, esta nueva perspectiva se sumaría al sistema ABS y a las repeticiones convencionales como otro recurso para enriquecer la experiencia de quienes siguen el campeonato dominicano. Para Sánchez, la apuesta por la innovación refleja una filosofía de trabajo que ha permitido a Lidom mantenerse entre las ligas más avanzadas del Caribe en materia de producción y tecnología aplicada al béisbol.