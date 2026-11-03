Los mejores peloteros latinos en Japón: dominicanos y cubanos dominan entre contratos millonarios y títulos

Domingo Santana reúne uno de los mejores expedientes ofensivos entre los dominicanos de los últimos tres años. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

El dominicano Franmil Reyes, los cubanos Liván Moinelo y Raidel Martínez y el venezolano Anderson Espinoza se encuentran entre los peloteros latinoamericanos de mayor rendimiento en Japón durante las temporadas de 2024 a 2026. Sus actuaciones incluyen lideratos individuales, campeonatos y contratos multimillonarios en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

La renovación de Reyes con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, anunciada este lunes, confirma el valor que han adquirido los jugadores latinoamericanos en el mercado japonés. El dominicano permanecerá en la organización mediante un acuerdo de cuatro temporadas, de 2027 a 2030, cuyo valor ha sido situado por reportes periodísticos en 40 millones de dólares.

El club confirmó la renovación, aunque no divulgó las condiciones económicas. De confirmarse el monto, se trataría de uno de los contratos más cuantiosos en la historia del béisbol japonés.

Reyes ha justificado su permanencia con una producción de 89 cuadrangulares y 237 carreras impulsadas en 363 partidos. Su promedio acumulado es de .294, con un porcentaje de embasarse de .357 y un slugging de .549.

En 2025 encabezó la Liga del Pacífico con 32 jonrones y 90 carreras remolcadas. Este año volvió a conectar 32 cuadrangulares y conquistó el título de bateo con promedio de .313.

Su crecimiento ha sido constante desde que llegó a Japón en 2024, después de seis temporadas en las Grandes Ligas estadounidenses.

Liván Moinelo, el cubano que pasó de relevista a figura de la rotación

Entre los lanzadores latinoamericanos, Liván Moinelo ha conseguido uno de los rendimientos más destacados del período.

El zurdo cubano de los Fukuoka SoftBank Hawks pasó de ser un relevista dominante a convertirse en uno de los mejores abridores de Japón.

En 2024 registró efectividad de 1.88 en 163 entradas, con 155 ponches. Un año después mejoró a 1.46, consiguió 12 victorias y ponchó a 172 bateadores.

Esa actuación le permitió conquistar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico en 2025.

En 2026, una campaña limitada a siete aperturas, terminó con seis victorias, una derrota y efectividad de 0.76 en 47 entradas y un tercio.

Durante las tres temporadas acumuló 29 triunfos, nueve derrotas y 361 ponches, con una efectividad combinada cercana a 1.55.

Moinelo también pertenece a los SoftBank Hawks, campeones de la Serie de Japón en 2025 y 2026.

Su contrato, estimado por la prensa japonesa en 4,000 millones de yenes por cuatro temporadas, lo sitúa entre los extranjeros mejor remunerados del circuito.

Raidel Martínez, 131 salvamentos en tres años

Otro cubano que ha mantenido una producción sobresaliente es Raidel Martínez, considerado uno de los cerradores más efectivos del béisbol japonés.

Entre 2024 y 2026 acumuló 131 salvamentos, distribuidos en 43, 46 y 42 por temporada.

En ninguna de esas campañas su efectividad superó 1.38, una regularidad que le ha permitido mantenerse entre los principales relevistas de la Liga Central.

Martínez comenzó el período con los Chunichi Dragons, pero pasó a los Yomiuri Giants en 2025 mediante un contrato de cuatro años valorado por la prensa japonesa en aproximadamente 5,000 millones de yenes, equivalentes a más de 30 millones de dólares al momento de su firma.

Su paso a Yomiuri fue una de las operaciones más importantes del mercado de jugadores extranjeros en Japón.

Domingo Santana y Sandro Fabián entre los dominicanos destacados

Detrás de Reyes, Domingo Santana reúne uno de los mejores expedientes ofensivos entre los dominicanos de los últimos tres años.

El jardinero de los Tokyo Yakult Swallows bateó .315 en 2024, con 17 jonrones, 70 remolcadas y porcentaje de embasarse de .399, el mejor de la Liga Central.

Su rendimiento le permitió integrar el equipo ideal de la temporada, conocido como Best Nine.

Yakult aseguró su continuidad mediante un acuerdo de tres años, de 2025 a 2027, valorado en nueve millones de dólares más incentivos.

Santana perdió continuidad en 2025, cuando participó en 60 encuentros, pero regresó en 2026 para disputar 126 partidos y conectar 17 cuadrangulares.

Otro dominicano que se ha establecido en Japón es Sandro Fabián, jardinero de los Hiroshima Toyo Carp.

En sus primeras dos temporadas acumuló 33 jonrones, 102 impulsadas y 222 imparables. Su debut en 2025 incluyó 17 cuadrangulares, 65 remolcadas y participación en el Juego de Estrellas.

Fabián también ha conseguido renovaciones contractuales importantes, aunque las cifras publicadas sobre su acuerdo presentan diferencias.

Gregory Polanco, de los Chiba Lotte Marines, completó el grupo de bateadores dominicanos con mayor producción reciente. En 2024 conectó 23 jonrones, aunque su rendimiento disminuyó en las siguientes dos temporadas.

Venezuela y Puerto Rico también tienen representantes

El venezolano Anderson Espinoza se ha consolidado como uno de los abridores extranjeros más consistentes.

Con los Orix Buffaloes trabajó 412 entradas y dos tercios entre 2024 y 2026, registró 368 ponches y mantuvo una efectividad de 2.77.

Su mejor balance llegó en 2026, cuando terminó con 13 victorias y seis derrotas, además de una efectividad de 2.71.

Entre los bateadores, el puertorriqueño Neftalí Soto con los Chiba Lotte Marine acumuló 51 cuadrangulares y 179 carreras impulsadas.

El venezolano José Osuna, de Yakult, registró 39 jonrones y 168 remolcadas durante el mismo período. Su continuidad fue asegurada mediante un contrato de tres años valorado en 8.25 millones de dólares.

También figuran el mexicano Roberto Osuna y el venezolano Darwinzon Hernández, integrantes de los SoftBank Hawks, equipo que conquistó los dos últimos campeonatos de la Serie de Japón.

Osuna acumuló 32 salvamentos entre 2024 y 2026, mientras Hernández fue utilizado principalmente como relevista preparador, con 48 ventajas preservadas (holds) en el período.

Ambos participaron en el equipo que barrió en cuatro partidos a Yokohama DeNA BayStars para conquistar el campeonato japonés el pasado 28 de octubre.

Japón, un destino para prolongar las carreras y hacer dinero

Las actuaciones de estos jugadores muestran cómo Japón se ha convertido en una alternativa para peloteros latinoamericanos que buscan recuperar protagonismo después de pasar por las Grandes Ligas, así como para quienes desean construir carreras prolongadas fuera de Estados Unidos.

Reyes, Santana, Polanco y Roberto Osuna llegaron al circuito japonés con experiencia en MLB, mientras otros jugadores han encontrado allí la oportunidad de establecerse profesionalmente.

La diferencia económica también es considerable. Algunos de los principales extranjeros perciben salarios de varios millones de dólares por temporada, aunque los clubes japoneses no siempre hacen públicos los detalles de sus contratos.