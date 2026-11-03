MLB propone aplazar hasta 2028 el tope salarial en medio de la creciente amenaza de una huelga

La temporada 2027 de la MLB tiene previsto su inicio para el 27 de marzo próximo. Al igual que cada Día Inaugural, las bases sobre el terreno de juego exhibirán un diseño parecido al que tiene las que muestra la fotografía. ( ARCHIVO/ AP )

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento laboral en las Grandes Ligas tomó mayor fuerza este martes, luego de que Major League Baseball (MLB) propusiera posponer hasta la temporada de 2028 la implementación de un tope salarial, una de las principales fuentes de desacuerdo con la Asociación de Jugadores (MLBPA), cuando falta menos de un mes para que expire el convenio colectivo vigente.

La iniciativa busca dar a las franquicias una temporada baja adicional para adaptarse al eventual sistema de límite y piso de nómina, pero no representa un cambio en la intención de los propietarios de transformar el modelo económico del béisbol, una posibilidad que los peloteros han rechazado de manera reiterada.

El actual acuerdo laboral vence el próximo 1 de diciembre y, ante la falta de señales de entendimiento, crece la expectativa de que MLB ordene un cierre patronal que podría afectar las operaciones de las 30 organizaciones y comprometer el desarrollo normal de la próxima temporada.

La propuesta presentada al sindicato contempla un tope salarial de 258.2 millones de dólares y un piso de 180.2 millones para 2028. Las cifras superan los 245.3 millones y 171.2 millones que la liga había planteado inicialmente para 2027.

El nuevo cálculo parte de una distribución del 50 % de los ingresos proyectados para 2028, aunque incluye en la participación de los jugadores los bonos de firmas de prospectos aficionados y determinadas deducciones que utilizan otras ligas deportivas profesionales en sus sistemas de control salarial.

La iniciativa también contempla distribuir 282 millones de dólares entre los peloteros, procedentes de los ingresos del impuesto al balance competitivo, conocido como impuesto de lujo.

Sin embargo, el aspecto económico continúa siendo uno de los principales puntos de fricción. El sindicato sostiene que aceptar un tope salarial representaría pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares para los jugadores durante la vigencia de la propuesta de MLB.

La distancia entre ambas posiciones recuerda el escenario que precedió al conflicto laboral de 2021-2022, cuando un cierre patronal de 99 días retrasó el comienzo de los entrenamientos de primavera y puso en peligro el calendario de la campaña.

El antecedente más dramático ocurrió en 1994, cuando una huelga de 232 días provocó la cancelación de la Serie Mundial y dejó al béisbol sin su principal espectáculo de postemporada.

Dos modelos enfrentados

Mientras los propietarios insisten en establecer límites al gasto de las franquicias, la MLBPA propone conservar el sistema actual, pero con mayores compromisos económicos para los equipos.

La contrapropuesta de los jugadores incluye elevar de 244 millones a 300 millones de dólares el umbral base del impuesto de lujo, aumentar el salario mínimo de 780,000 a 1.5 millones y ampliar de 50 a 180 millones de dólares el fondo de bonificaciones destinado a peloteros que todavía no tienen derecho al arbitraje salarial.

Otro de los reclamos busca reducir el tiempo necesario para alcanzar la agencia libre. Los jugadores de 30 años o más podrían obtener ese derecho después de cinco temporadas de servicio en las Grandes Ligas, en lugar de las seis que exige actualmente el sistema.

MLB ha mostrado disposición a negociar ese último punto, pero condiciona su aceptación a que el sindicato apruebe el establecimiento del tope y el piso salarial. Su oferta contempla un salario mínimo de 900,000 dólares, con algunos jugadores que podrían alcanzar el millón, y un fondo de 65 millones para bonificaciones de peloteros antes del arbitraje.

La propuesta de los propietarios también incluye cambios en el reclutamiento de talentos, como la creación de un sorteo internacional, la exclusión de jugadores de escuelas secundarias del sorteo amateur nacional y una reducción de los bonos para los prospectos seleccionados en ese proceso. Estas modificaciones tampoco cuentan con el respaldo del sindicato.

Preocupación de los jugadores

La reacción de la MLBPA fue contundente. En un comunicado, la organización acusó a los propietarios de intentar desmantelar el modelo económico vigente para aumentar sus ganancias y el valor de sus franquicias.

El sindicato consideró que, después de otra temporada extraordinaria para el béisbol, los dueños pretenden sustituir un sistema que ha permitido el crecimiento del deporte por otro diseñado para favorecer sus intereses económicos.

No obstante, manifestó su disposición a negociar de buena fe un nuevo convenio colectivo que aproveche el momento de crecimiento que atraviesa el béisbol y produzca beneficios para jugadores, equipos y aficionados.

MLB defendió su propuesta bajo el argumento de que el nuevo esquema permitiría una competencia más equilibrada y daría oportunidades a un mayor número de franquicias para participar en el mercado de agentes libres y conservar a sus principales talentos.

Uno de los puntos de la iniciativa establece que los equipos no tendrían que alcanzar obligatoriamente el piso salarial en cada temporada. Podrían gastar hasta un 10 % por debajo de esa cantidad en un año, siempre que compensen esa diferencia dentro de un período de varios años.

Las proyecciones presentadas por la liga indican que 12 organizaciones tendrían que incrementar sus nóminas para alcanzar el piso establecido, entre ellas los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial. En cambio, ocho franquicias habrían superado el límite salarial propuesto.

El aplazamiento hasta 2028 intenta facilitar la transición de los equipos, pero no resuelve el principal desacuerdo: la oposición de los jugadores a un tope salarial.

Con el 1 de diciembre cada vez más cerca y el mercado de agentes libres ya abierto, las negociaciones adquieren una importancia decisiva. Lo que está en juego no es solamente la estructura de los contratos o cuánto podrán gastar las franquicias, sino el modelo económico que regirá las Grandes Ligas durante los próximos años.