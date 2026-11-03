José Tena remolca tres carreras y Estrellas frenan racha de cinco derrotas al vencer a Gigantes

José Tena empujó tres carreras en la victoria de las Estrellas Orientales 5-3 sobre los Gigantes del Cibao la noche de este martes 3 de noviembre de 2026 en el Estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

José Tena remolcó tres carreras, dos de ellas con un doble en el tercer episodio, para conducir a las Estrellas Orientales a una victoria 5-3 sobre los Gigantes del Cibao y poner fin a una racha de cinco derrotas.

Los orientales también detuvieron en tres la cadena de triunfos del conjunto cibaeño.

Los Gigantes tomaron ventaja 1-0 en la primera entrada ante Spencer Bivens, cuando Carlos Jorge abrió con sencillo, robó segunda, avanzó a tercera por rodado de Noelvi Marte y anotó con elevado de sacrificio de Marcell Ozuna.

Las Estrellas respondieron con tres carreras en el cierre del tercer episodio ante Jackson Goddard y Tyler Thomas. César Prieto y Harold Ramírez conectaron sencillos, mientras que Leo Bernal y Marco Luciano recibieron boletos.

Una transferencia a Luciano con las bases llenas permitió la primera anotación, y Tena disparó un doble productor de otras dos frente a Thomas para colocar la pizarra 3-1.

Los Gigantes descontaron en el cuarto con una carrera ante Bivens, producto de un sencillo de Deyvison De los Santos y un error en tiro del lanzador que permitió anotar a Agustín Ramírez.

Las Estrellas ampliaron la ventaja 5-2 con dos anotaciones en el quinto episodio frente a Richard Guasch, José Ledesma y Enoli Paredes. Harold Ramírez recibió boleto, Raimel Tapia conectó sencillo y Leo Bernal impulsó una vuelta con un rodado por primera base. Tena produjo la quinta carrera con elevado de sacrificio ante Paredes.

Los Gigantes anotaron su tercera carrera en el noveno frente a Luis García, mediante un doble remolcador de Carlos Peguero, pero el relevista cerró el encuentro al provocar una doble matanza de Noelvi Marte.

Tena terminó con un hit y tres impulsadas, mientras que Harold Ramírez bateó de 3-2, con dos anotadas. Raimel Tapia agregó un sencillo y una carrera anotada.

Gregory Santos (1-0) obtuvo la victoria con una entrada en blanco, en la que concedió un boleto y ponchó a un bateador. García consiguió su primer salvamento, pese a permitir tres hits y una carrera en el noveno.

La derrota correspondió a Goddard (0-3), quien permitió tres carreras, dos hits y seis boletos en dos entradas y dos tercios.

Por los Gigantes, Carlos Jorge bateó de 5-2, Peguero conectó un doble remolcador y Ozuna produjo una carrera.