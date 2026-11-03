Tras rozar la lona, Franmil Reyes se forrará de millones de dólares en Japón

Franmil REYES, de los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, conecta un hit productor de carrera en la tercera entrada durante el Juego 1 del Juego de Estrellas Mynavi 2026 contra la Liga Central en el Tokyo Dome en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. ( AFP/HIDENORI NAGAI )

A Franmil Reyes le ha tomado 38 meses para completar el giro de 180 grado a una carrera que apuntaba a la deriva y a unas finanzas que tocaron fondo. En Japón no solo ha recuperado la condición de estrella, también ha atado un contrato que hasta en la MLB cuesta.

Reyes acaba de rubricar el contrato más alto entregado en la Nipon Baseball Professional (NBP), el circuito profesional japonés. Serán 40 millones de dólares por cuatro campañas (2027-2030), un pacto repleto de incentivos por rendimientos, desde totales hasta porcentajes.

Es la vuelta a la cima de un gigante (mide 6´5 pies y bordea las 280 libras) que disparó 37 vuelacercas (2019) y 30 (2021) en la MLB y que llegó a coleccionar nueve autos de lujo, pero que hace apenas tres años tuvo entregar al dealer una jipeta Lexus antes de afectar su crédito.

El toletero de 31 años confesó en diciembre pasado a Abriendo el Podcast que en agosto de 2023, cuando fue dejado libre por los Nationals, no tenía ni para pagar el alquiler de Airbnb en Tampa, donde se instaló para entrenar en la academia con los técnicos Ovi Díaz y Joseph Murphy, a quienes atribuye haberle recuperado su carrera.

Tocaba manejar dos horas desde Orlando y faltaba de todo. "Estaba roto, roto", dijo. Entonces apareció el agente Ulises Cabrera, a quien conocía desde 2010 cuando jugó su plataforma DPL antes de firmar con los Padres. Cabrera le facilitó dinero, Díaz y Murphy "hicieron magia" en su físico y mecánica de bateo, llegó a la Lidom y pegó fuego con el Escogido (9 jonrones y 34 remolcadas con OPS de .899).

Un desempeño que impresionó a los Ham Fighters Hokkaido que lo firmaron por un año y 500 mil dólares. En tres campañas, ha disparado 89 vuelacercas, incluyendo 32 la más reciente, y fue el bateador de mejor promedio en ambos circuitos .313, cuarto en OPS (.946) y sexto en remolcadas (82).

Casi una década al máximo nivel

Reyes debutó en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego en 2018. Durante seis temporadas, hasta 2023, con los Indios de Cleveland, los Cachorros de Chicago y los Reales de Kansas City, jugó 548 juegos, con un promedio de bateo de .249 (468 hits en 1,881 turnos al bate), 108 jonrones, 285 carreras impulsadas y un OPS de .775.

Demostró su poder ofensivo con 37 jonrones en 2019 y 30 en 2021, pero perdió su puesto después de 2022 debido a una disminución en su capacidad de contacto, disciplina en el plato y debilidades defensivas.

Aunque ocasionalmente jugaba en primera base, Reyes era muy valorado como bateador designado. Con la introducción de la regla del bateador designado en la Liga Central el próximo año, se esperaba que despertara el interés de esos equipos.

Sin embargo, los Nippon Ham Fighters actuaron con rapidez para retenerlo, asegurando así la base de su alineación.