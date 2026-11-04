Albert Pujols podría ser entrevistado esta semana para dirigir a los Astros de Houston

Albert Pujols (centro) levanta el trofeo del campeonato número 17 del Escogido, obtenido en la temporada 2024-25. A su izquierda le acompaña José Miguel Bonetti, Vicepresidente Ejecutivo de los Leones. ( FELIX LEÓN/ DIARIO LIBRE )

Albert Pujols podría protagonizar uno de los giros más curiosos de su extraordinaria relación con los Astros de Houston.

El dominicano, que durante años fue uno de los bateadores más temidos y abucheados por la fanaticada de esa organización, figura entre los candidatos para ocupar el puesto de mánager que quedó vacante tras la salida de Joe Espada según reporta Chandler Rome de The Athletic.

Los Astros tienen previsto entrevistar esta semana al tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, según informó una fuente de las Grandes Ligas que solicitó mantener su anonimato porque no está autorizada a hablar públicamente sobre el proceso de contratación.

La entrevista tendrá un ingrediente particular: Pujols será evaluado por Randy Flores, nuevo gerente general de Houston y antiguo compañero suyo en los Cardenales de San Luis, equipo con el que compartió entre 2004 y 2008.

Flores fue presentado oficialmente el lunes y manifestó que espera resolver rápidamente la designación del nuevo dirigente. Su intención es encontrar una solución «inmediata» para una posición que quedó disponible después de que la organización decidiera prescindir de Espada al finalizar la temporada.

Cuando se le preguntó si consideraría a antiguos compañeros de los Cardenales, Flores evitó mencionar nombres, amparándose en las restricciones que existen para abordar situaciones contractuales de empleados de otras organizaciones.

"Creo que existen reglas contra la manipulación que no me permiten hablar directamente sobre empleados de otras organizaciones", explicó Flores. Sin embargo, agregó: "Lo que sí puedo decir es que me apoyaré en mis contactos, experiencia y conocimientos para ayudar a este equipo a seguir adelante".

Sigue tocando las puertas

La posibilidad de dirigir en las Mayores no es nueva para Pujols. Desde que anunció su retiro en 2022, el dominicano ha manifestado públicamente su interés en asumir las responsabilidades de un equipo de Grandes Ligas. El pasado invierno también fue entrevistado para las vacantes de los Padres de San Diego y los Angelinos de Los Ángeles.

Actualmente se encuentra en el cuarto año de un contrato de servicios personales por 10 temporadas y 10 millones de dólares con los Angelinos.

Su experiencia más reciente al frente de un equipo llegó en marzo pasado, cuando condujo a República Dominicana al tercer lugar del Clásico Mundial de Béisbol. A esa trayectoria se suma su paso por la dirección en el béisbol invernal dominicano, una experiencia que complementa su conocimiento del juego desde diferentes perspectivas.

Pujols, 11 veces seleccionado al Juego de Estrellas y ganador de tres premios MVP, no es el único aspirante que examina Houston. También aparecen Luis Urueta, coach de banca de los Rangers de Texas, y Brad Ausmus, quien desempeña esa misma función con los Yanquis de Nueva York.

Urueta tiene previsto reunirse con los directivos de Houston el viernes, según una fuente de la liga. Ausmus, por su parte, visitó las oficinas de los Astros en el Daikin Park la semana pasada, antes de que Flores fuera contratado como gerente general.

La candidatura de Ausmus tiene entre sus elementos favorables su prolongada amistad con Jeff Bagwell, una de las figuras históricas de la franquicia y actual asesor sénior del propietario Jim Crane.

El propio Crane reconoció el lunes que había entrevistado a «unos cuantos» candidatos antes de incorporar a Flores a la estructura ejecutiva del equipo. Ahora, el nuevo gerente general tendrá la responsabilidad de conducir el proceso junto con los demás integrantes de la organización.

«Ahora que tenemos a Randy en su puesto, él se encargará de ese proceso junto con nuestro equipo. Nos pondremos a trabajar en eso. Esperamos cubrir esa vacante muy rápidamente», señaló Crane.

Una historia de cuadrangulares y abucheos

Pero si la candidatura de Pujols llama especialmente la atención, no es solamente por su trayectoria como jugador o su experiencia como dirigente. Su posible llegada al banquillo de Houston representaría un cambio extraordinario en la relación entre una franquicia y uno de los bateadores que más daño le hizo durante su carrera.

El dominicano conectó 62 de sus 703 cuadrangulares de temporada regular contra los Astros, la mayor cantidad que consiguió frente a cualquier organización de las Grandes Ligas. Esa producción lo convirtió durante años en una auténtica pesadilla para los seguidores de Houston.

Uno de los episodios que mejor explica esa relación ocurrió en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2005.

En aquella ocasión, Pujols castigó al relevista Brad Lidge con un monumental cuadrangular en la novena entrada del encuentro disputado en el Minute Maid Park. El batazo se convirtió en una de las imágenes más recordadas en la historia del estadio y dejó una profunda huella en la memoria de los aficionados.

Houston, sin embargo, consiguió recuperarse y conquistó el banderín de la Liga Nacional en el sexto partido, celebrado en el Busch Stadium.

A pesar de ese desenlace, el daño ya estaba hecho. Desde aquel cuadrangular, los abucheos acompañaron prácticamente cada aparición de Pujols en el plato cuando jugaba en el centro de Houston.

El inicialista dominicano firmó con los Angelinos antes de la temporada de 2012 y, cuando los Astros fueron trasladados a la División Oeste de la Liga Americana en 2013, ambos volvieron a encontrarse como rivales divisionales.

Incluso cuando su producción ofensiva comenzó a disminuir, Pujols permaneció como uno de los jugadores más rechazados por la fanaticada de Houston.

Ahora, el panorama podría cambiar radicalmente. El hombre que castigó a los Astros con 62 cuadrangulares, que silenció el Minute Maid Park con uno de los batazos más recordados de su historia y que durante años fue recibido con abucheos podría convertirse en el encargado de dirigir a esa misma organización.

Pujols, elegible por primera vez para ingresar al Salón de la Fama en 2028, tiene ante sí otra oportunidad de alcanzar las Grandes Ligas, esta vez desde el dugout.

Para los seguidores de Houston, su eventual contratación supondría una paradoja difícil de ignorar: confiar la conducción de su equipo a uno de los peloteros que más sufrimiento les provocó desde el otro lado del terreno.