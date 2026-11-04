Eloy Jiménez se ha integrado a los entrenamientos de los Toros del Este con un objetivo definido: ayudar a conquistar el campeonato que se les escapó la pasada temporada, cuando los romanenses llegaron a la serie final, pero no pudieron completar el objetivo frente a los Leones del Escogido.

Su incorporación a la alineación sería un refuerzo importante para unos Toros que llegaron al partido de este domingo en el quinto lugar, fuera de la zona de clasificación, con marca de 5-7; medio juego detrás de las Estrellas Orientales (5-6) y con un diferencial de carreras en menos 9.

Jiménez evitó precisar cuándo estará disponible para jugar. "Pronto, pronto", respondió sobre su incorporación a la alineación. Y cuando se insistió en conocer una fecha, agregó: "Eso es sorpresa.

Durante la campaña 2025-26 disputó 35 partidos de serie regular, con promedio de .246, cinco cuadrangulares, 19 carreras remolcadas, 30 imparables y 14 anotadas.

La experiencia de haber llegado tan cerca del campeonato constituye una de sus principales motivaciones para regresar.

"Este año con el favor de Dios, yo creo que lo podemos lograr", dijo Jiménez.

Perdieron la final pasada en cinco juegos y completar la tarea esta vez es su anhelo. "Eso es lo que se quiere, en verdad. Ese es mi objetivo este año, terminar lo que no se pudo, porque, qué te digo, llegar tan lejos para morir en la orilla, como dicen, es algo que no te deja con un buen sabor", expresó el jugador.

Jiménez considera que los Toros tienen jugadores con suficiente experiencia para superar el comienzo irregular del campeonato.