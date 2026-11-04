Emilio Bonifacio dispara su hit 500 y los Tigres derrotan 9-5 a los Toros tras una remontada

Emilio Bonifacio, de los Tigres del Licey, consiguió su hit 500 la noche de este miércoles 4 de noviembre de 2026 en el triunfo de su equipo sobre los Toros del Este 9-5 en el Estadio Francisco Micheli. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Gustavo Núñez empujó tres carreras, Bryan Lavastida remolcó otras dos para darle un mejor brillo a la noche en que Emilio Bonifacio consiguió su hit 500 en un triunfo de los Tigres del Licey contra los Toros del Este, la noche de este miércoles en el Estadio Francisco Micheli.

Los Toros caen por cuarta vez en forma corrida. En ese tramo han anotado 21 carreras, pero han permitido 34 carreras.

Los Tigres debieron recuperarse después de comenzar 5-0 en el marcador, con buena pelota lanzada por el abridor taurino Evan Grills con cinco capítulos de una vuelta, pero sin el respaldo de su relevo.

A fuerza de conseguir de los indiscutibles adecuados, los Tigres ganaron el partido apoyados en su bateo situacional para marcar después de dos outs.

El triunfo permite a los azules mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, a medio juego de los Leones del Escogido que esta noche también consiguieron su victoria número 10 en forma corrida para mantenerse en solitario en la cima con 11-4.

Los Toros anotaron una en el segundo y fabricaron tres en el tercer capítulo, apoyados en un jonrón de dos vueltas de Bryan de la Cruz, ante el estadounidense Daniel Martinez para ampliar la ventaja a 4-0.

Una quinta llegó en el cuarto tras un boleto de Randel Clemente a Gilberto Celestino con las bases llenas, después de dos outs, pero Juan Brito fue retirado co elevado al prado derecho para cerrar el capítulo.

La reacción azul comenzó a partir del quinto, la primera fue producto de un sencillo de Bryan Lavastida y después de dos outs, Gustavo Núñez conectó doble contra Evan Grills para el primer descuento de los azules.

El inning grande llegó en el sexto. Ramón Hernández empujó la primera ante el relevista Wilian Bormie, quien siguió con boleto a Lavastida. El emergente, Jesús Madé disparó batazo para out forzado que permitió anotar a Mauricio y quedaron hombres en las esquinas.

Bonifacio trajo la cuarta con doble al prado cental y el Licey se ponía por la mínima y Núñez selló el rally con sencillo al central para impulsar a Madé y Bonifacio y virar así el marcador.

En el séptimo, Lavastida se encargó de traer dos más, también después de dos outs, con un doble ante Emailin Montilla que remolcó a Mauricio y a Sergio Alcántara.

La novena vuelta también vino después de ser retirados dos azules, esta vez empujada por sencillo de Michael de León al terreno del lanzador Reymin Guduán que llevó a Rojas Jr. a pisar el plato.

Por el Licey, Núñez bateó de 5-3, con tres remolcadas; Lavastida, de 4-3, con dos impulsadas, y Hernández, de 4-2, con una anotada y una producida. Mauricio terminó de 4-2, con dos anotadas, mientras que Kevin Alcántara de 4-2, Sergio Alcántara de 4-2, una anotada, Emilio Bonifacio de 5-2, dos dobles, una anotada y una impulsada y De León de 2-1.

Por los Toros, De la Cruz bateó de 4-2, incluido un cuadrangular, con dos remolcadas; Simón y Brito conectaron dos hits cada uno, mientras que Celestino produjo dos carreras.