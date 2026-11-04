Video | Emilio Bonifacio entra al club de los 500 hits con el Licey

Emilio Bonifacio conecta de hit en el partido ante los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, para llegar a 500 imparables en su carrera en la pelota dominicana. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Emilio Bonifacio se convirtió en el octavo jugador que haya vestido la gloriosa camiseta azul con 500 hits en su carrera.

Alcanzó el hito con un doble en la sexta entrada ante el relevista Ángel Felipe, de los Toros del Este, en el partido celebrado este miércoles en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Se une al club que comparten Manuel Mota (732), Teodoro Martínez (661), César Gerónimo (636), Pedro González (542), Rafael Landestoy (529), Elvio Jiménez (527) y Anderson Hernández (501). El bateador ambidextro inició esta campaña con 497 incogibles.

El capitán azul arrancó esta zafra con 316 anotadas, empatado con Gerónimo en el primer lugar de por vida, pero el pasado domingo 18 logró superar al exjardinero central y colocarse como el líder absoluto para los azules (320).

Otro liderato vitalicio que está al alcance del veterano jugador es el de los triples que encabeza Mota con 37, solo dos más que los 35 de Bonifacio.

Es el líder en el departamento de bases robadas con 126 tras superar hace un par de campañas las 113 que logró Landestoy. Además marcha tercero en bases por bolas recibidas (218), sexto en juegos jugados (517), octavo en veces al bate (1,849), octavo en dobles (67) y noveno en carreras empujadas (159).

En la vuelta regular, a pesar de haber coincidido en parte con su experiencia en las Ligas Mayores, el aporte en el terreno le ha permitido exceder los 500 imparables, 60 dobles, 30 triples, 300 anotadas, 150 empujadas y 100 bases robadas.

Round robin y final

Es líder histórico de la franquicia en juegos (204), veces al bate (773), hits (221), dobles (27), anotadas (122), triples (16), remolcadas (86) y bases robadas (47). Además ocupa el segundo lugar en bases por bolas recibidas con 70 en la historia del round robin.

Fue el ganador de los dos primeros premios al MVP del Round Robin a través de la votación de los cronistas deportivos que cubren las incidencias del torneo en las cinco ciudades del país que albergan sedes de equipos.

En 2023 encabezó en carreras anotadas (16), vueltas remolcadas (13), triples (3) y robos de base (5) y quedó en el segundo lugar en veces al bate (66) y dobletes (5). Conectó 20 imparables y para un porcentaje de bateo de .306 junto a su acertada defensa en el jardín central.

Repitió en el Todos Contra Todos del 2024. En los 18 partidos tuvo promedio de bateo de .319 con 23 imparables, entre ellos un cuadrangular, un par de dobles y un trío de triples en 72 turnos. Remolcó diez vueltas, anotó 12 veces con siete bases por bolas recibidas con OBP de .375, slugging de .472 y OPS de .847. Fue el líder en hits, triples y anotadas.

Ha visto acción en diez series finales y es tercero en juegos (58) y bases robadas (10) y cuarto en hits (62) y dobles (7) y quinto en anotadas (27) en la historia de la franquicia.



