Video | Sauryn Lao trabaja seis entradas en blanco y los Leones ganan décimo seguido

Sauryn Lao lanzó seis episodios sin permitir carrera para guiar a los Leones del Escogido a una victoria 5-1 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal, extendiéndose a 10 la racha ganadora de los bicampeones nacionales.

El triunfo colocó a los Leones con marca de 11-4, con lo que se mantienen en la cima del campeonato 2026-27 de la Lidom. La actual seguidilla de éxitos de los escarlatas superó la que se logró en la temporada 1998-99, en la cual los melenudos habían logrado nueve éxitos consecutivos.

Lao, quien el pasado 29 de octubre había tirado cinco ceros a los Gigantes, lo hizo aún mejor esta vez, permitiendo cuatro imparables en una labor en la que no regaló boletos y ponchó a tres. De los 67 lanzamientos que realizó, 51 fueron strikes y llegó a retirar a 11 contrarios en fila.

El derecho apeló a su amplio repertorio que incluye bola rápida de cuatro costuras, que en el partido viajó a un promedio de 93.5 millas por hora, cutter (87.4), sinker (92.5) y slider (84.5).

Lao (2-0) se apuntó la victoria y el revés fue para Santos con una labor de 3.2 capítulos con cuatro hits, cuatro carreras, dos de ellas limpias, y cuatro ponches. La derrota recayó sobre el abridor de los Gigantes, Antonio Santos (0-2), que trabajó 3.2 entradas en las que permitió cuatro hits y cuatro carreras, dos de ellas limpias, otorgó dos bases y ponchó a cuatro.

Como anotaron

La ofensiva de los Leones se dejó sentir desde el mismo primer episodio. Contra Antonio Santos, Vidal Bruján recibió boleto, Erik González pegó hit por el medio del terreno y luego de un out Ramón Laureano mandó la pelota hacia la pared entre el jardín izquierdo y el central para conseguir un doble que limpió las bases.

En el cuarto, también ante Santos y luego de dos outs, Jason Schiavone se embasó por error del campocorto Pascanel Ferreras y John Gil recibió boleto. Santos fue relevado por Enmanuel Mejía, quien toleró un elevado de Bruján que fue mal fildeado por el patrullero central Carlos Jorge, lo que contribuyó a que ambos corredores entraran en carrera y a que Bruján llegara a tercera. La anotación oficial fue triple y el juego se puso 4-0.

En el séptimo llegó la quinta de los melenudos en las piernas de Bruján, quien anotó desde tercera en una jugada en la que bateaba Junior Lake y en la que José Marmolejos intentó robar la intermedia.

En la jugada, el catcher Agustín Ramírez tiró a segunda, Bruján arrancó para el plato y anotó aprovechando el run down con Marmolejos entre primera y segunda.

La única vuelta de los Gigantes se produjo en la altura del séptimo, con un doble remolcador de Carlos Peguero ante el debutante Rolddy Muñoz, quien trabajó un episodio.

Héctor Neris trabajó el octavo inning en blanco y sofocó una amenaza de primera y segunda con un out. Salió de aprietos retirando a Marcell Ozuna con un doble play por la vía 643. Robinson Martínez tiró el noveno en blanco para sentenciar el partido.

Los más destacados

Por los Leones, Bruján de 3-2 con triple, dos anotadas, dos impulsadas y su décima base robada; González de 4-2 con 1 anotada; Laureano de 4-1 con doble y dos remolcadas. Por los Gigantes (7-8), Deyvison De los Santos de 4-2 con 1 anotada y Carlos Peguero de 1-1 con una producida.

Próximo partido

Este jueves el Escogido descansará, pero retornará a la acción este viernes en la ruta para enfrentar a los Gigantes en el estadio Julián Javier, a las 7:00 de la noche.