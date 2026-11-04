Vladimir Guerrero Jr. busca recuperar su ritmo para devolver a Toronto a los primeros planos

El "Vladdy shuffle", ese peculiar movimiento de baile que Vladimir Guerrero Jr. realiza cuando se aproxima a la tercera base después de conectar un cuadrangular, se convirtió en una celebración poco frecuente durante la temporada de 2026. El problema no fue la falta de entusiasmo del dominicano, sino una producción ofensiva que estuvo muy lejos de sus mejores registros.

El inicialista de los Azulejos de Toronto terminó con los números más discretos de su carrera en las Grandes Ligas, al batear para .260, con porcentaje de embasarse de .332 y slugging de .356. Conectó apenas nueve cuadrangulares en 609 apariciones al plato, una disminución considerable para un bateador acostumbrado a producir extrabases y castigar a los lanzadores contrarios.

Fue una campaña especialmente complicada para el seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, cuya primera conexión de cuatro esquinas en el Rogers Centre llegó apenas a mediados de septiembre.

La caída de Guerrero también tuvo consecuencias para Toronto. Después de conquistar el campeonato de la Liga Americana en 2025 y quedarse a dos outs de ganar la Serie Mundial, los Azulejos pasaron de alimentar las expectativas de regresar al Clásico de Otoño a terminar en el último lugar de la División Este.

Por eso, entre las principales preocupaciones de la organización durante la temporada muerta figura una interrogante que involucra directamente al dominicano: ¿podrá recuperar su nivel el rostro de una franquicia que comprometió 500 millones de dólares en su contrato?

Hay razones para pensar que sí, particularmente porque Guerrero tendrá ahora el tiempo necesario para trabajar en los aspectos mecánicos que perjudicaron su desempeño.

La sincronización

El dominicano comenzó la temporada con buenos resultados durante abril, aunque sin exhibir el poder que tradicionalmente caracteriza su bateo. Cerró ese primer mes con una línea ofensiva de .354/.438/.469, pero solamente había conectado dos cuadrangulares.

La situación comenzó a complicarse cuando perdió la sincronización de sus movimientos en el plato. Su mecánica depende de una combinación precisa entre el pequeño levantamiento del pie delantero, la distribución del peso corporal y el momento exacto en que debe iniciar el movimiento hacia la pelota.

Joey Votto, otro destacado inicialista de poder de las Grandes Ligas en años recientes, identificó uno de los posibles problemas del dominicano en una publicación realizada en las redes sociales durante agosto.

Votto consideró que "su movimiento hacia adelante está retrasando el momento en que el barril del bate se coloca en la posición correcta".

Movimientos en la caja de bateo

La explicación apunta a que Guerrero tendía a desplazarse demasiado hacia adelante, en lugar de mantener el peso sobre su pierna trasera hasta encontrar el instante adecuado para transferirlo y aprovechar la fuerza generada contra el suelo con el pie delantero.

Ese desajuste provocó que muchos de sus batazos terminaran golpeando el terreno con fuerza, pero sin conseguir la trayectoria y los resultados deseados.

Ross Atkins, gerente general de Toronto, reconoció que el problema era complejo debido a las características particulares del bateador dominicano.

«[Guerrero] es un atleta y bateador tan dinámico que se trata de un problema realmente complejo», manifestó Atkins.

El ejecutivo también destacó la particularidad de sus movimientos y la capacidad que tiene el inicialista para generar impulso antes de conectar la pelota.

«Probablemente, todos los que estamos aquí podemos imitar su ritmo y su cadencia, ese pequeño movimiento del pie y la manera en que genera impulso. Es algo realmente impresionante de observar», explicó.

Atkins señaló que la pérdida de sincronización comenzó a afectar la confianza de Guerrero desde las primeras etapas de la temporada.

«Cuando perdió un poco de ese ritmo y sincronización bastante temprano en la temporada, comenzó a afectar su confianza. Una vez que eso afectó su confianza, los ajustes durante los partidos y a lo largo de la temporada se hicieron muy difíciles», agregó.

El receso como oportunidad

La principal ventaja que tiene ahora Guerrero es que podrá trabajar sin la presión de tener que responder diariamente en el terreno.

Durante la campaña, realizar modificaciones mecánicas resulta complicado porque el calendario no ofrece demasiado espacio para corregir errores. Cada día presenta un nuevo compromiso y obliga al jugador a buscar resultados inmediatos.

En junio, cuando atravesaba el peor mes ofensivo de su carrera, con un OPS de apenas .498, el dominicano expresó que sentía que estaba cerca de recuperar su producción.

«Me he sentido bien y he estado conectando la pelota con fuerza. No hay nada que pueda hacer, simplemente trato de salir al terreno y hacer un buen swing. Últimamente he estado golpeando la pelota con fuerza, pero esto es béisbol. Voy a seguir trabajando duro y haciendo lo mismo», manifestó entonces.

Sus palabras reflejaban la frustración de un bateador que sentía estar haciendo contacto con autoridad, pero que no encontraba la manera de transformar esas conexiones en resultados.

Ahora dispone de un período de preparación para revisar sus movimientos, recuperar la coordinación y restablecer la confianza que perdió durante una campaña particularmente difícil.

El objetivo de Toronto es que su principal figura vuelva a ser el bateador que justificó una inversión de 500 millones de dólares y que llevó a la organización a las puertas de un campeonato en 2025.

Y si consigue recuperar su ritmo, los aficionados de los Azulejos podrían volver a disfrutar de algo que escaseó durante 2026: los cuadrangulares de Guerrero y su tradicional baile alrededor de las bases, el "Vladdy shuffle".