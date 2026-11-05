Caminero, De La Cruz, Tatis Jr., López y Durán, nominados al Bate de Plata de MLB

La representación dominicana vuelve a tener protagonismo en la carrera por los premios individuales de las Grandes Ligas. Junior Caminero, Elly De La Cruz, Fernando Tatis Jr., Otto López y Ezequiel Durán aparecen entre los finalistas al Bate de Plata de la temporada 2026, reconocimiento que distingue a los jugadores con mejor producción ofensiva en cada posición de ambas ligas.

Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay, llega a la candidatura después de completar otra campaña de alto impacto con el madero. Por segundo año consecutivo superó los 40 cuadrangulares y las 100 carreras remolcadas, al terminar con 42 vuelacercas y 101 impulsadas.

Su desempeño también le permitió convertirse en finalista al premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana. A sus 22 años, el dominicano volvió a demostrar su capacidad para producir extrabases, respaldado por una velocidad promedio del bate de 79.4 millas por hora, la más alta entre los jugadores de las Grandes Ligas.

Mientras que Durán aparece como candidato como utility.

En 153 partidos disputados, Durán tomó un total de 539 turnos al bate en los que conectó 17 cuadrangulares, remolcó 83 carreras y anotó en 71 ocasiones. Bateó .260 y registró .739 de OPS.

Tres en la Nacional

En la Liga Nacional, Elly De La Cruz aparece entre los aspirantes al reconocimiento en el campocorto, luego de completar su mejor temporada en las Mayores. El torpedero de los Rojos de Cincinnati ingresó al exclusivo club 30-30, con 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, después de dejar atrás los problemas físicos que condicionaron su rendimiento durante 2025.

De La Cruz comparte la candidatura con CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, y Otto López, de los Marlins de Miami. Abrams estableció una marca personal con 33 jonrones y remolcó 106 carreras, mientras López tuvo una temporada de despegue, con promedio de .305 y 191 imparables, la mayor cantidad entre todos los jugadores de las Grandes Ligas.

Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, tiene dos oportunidades de llevarse el galardón en la Liga Nacional. El jardinero dominicano fue incluido entre los finalistas de los guardabosques y también en la categoría de jugador utility.

Tatis, quien anteriormente realizó la transición del campocorto al jardín derecho, volvió a ampliar su versatilidad durante 2026 al desempeñarse tanto en los jardines como en la segunda base. Esa capacidad para ocupar diferentes posiciones le permitió competir en dos categorías distintas.

Competencia repleta de figuras

En la Liga Americana, la receptoría presenta a Dillon Dingler, de Detroit, y Carter Jensen, de Kansas City. Ambos terminaron empatados con 27 cuadrangulares, la mayor cantidad entre los receptores del circuito.

En la primera base, Pete Alonso, de Baltimore, y Willson Contreras, de Boston, disputarán el reconocimiento. Alonso lideró la Liga Americana con 43 jonrones y 113 carreras impulsadas, además de establecer una marca personal con un OPS+ de 149.

Contreras, por su parte, disfrutó de una campaña sobresaliente en su primera temporada con los Medias Rojas, al registrar un OPS de .901 y conectar 27 cuadrangulares.

Kody Clemens, de Minnesota, y Chase Meidroth, de Chicago, son los candidatos en la segunda base. Clemens encabezó a los intermedistas de la Liga Americana con 27 vuelacercas y siete triples, mientras Meidroth contribuyó al resurgimiento de los Medias Blancas, que regresaron a los playoffs dos años después de establecer el récord negativo de 121 derrotas.

El campocorto Bobby Witt Jr., de Kansas City, Kevin McGonigle, de Detroit, y Zach Neto, de los Angelinos, completan los finalistas de esa posición. Witt busca su tercer Bate de Plata consecutivo, luego de terminar con promedio de .302, 18 jonrones y 45 bases robadas.

En la antesala, Caminero tendrá como rival a Miguel Vargas, de los Medias Blancas, quien conectó 33 cuadrangulares y registró un OPS de .837.

Los jardines presentan una competencia de nueve jugadores, entre ellos Randy Arozarena, Cody Bellinger, Mike Trout, Riley Greene y el propio Abreu. Trout intenta convertirse en el tercer jugador con al menos 10 Bates de Plata, detrás de Mike Piazza, quien consiguió 10, y Barry Bonds, dueño de 12.

En el puesto de bateador designado, Yordan Alvarez, de Houston, y Ben Rice, de los Yanquis, son los candidatos. Alvarez encabezó las Grandes Ligas con promedio de .316, porcentaje de embasarse de .432 y slugging de .601, además de conectar 42 cuadrangulares y recibir 109 boletos.

Aspirantes en La Nacional

En el viejo circuito, el receptor Hunter Goodman, de Colorado, y Gabriel Moreno, de Arizona, disputarán el premio. Goodman conectó 41 cuadrangulares, incluidos 25 fuera del Coors Field, mientras Moreno conquistó el título de bateo entre los receptores con promedio de .311.

La primera base reúne a Jake Bauers, de Milwaukee; Alec Burleson, de San Luis; Rafael Devers, de San Francisco, y Matt Olson, de Atlanta.

Burleson busca repetir el reconocimiento después de encabezar las Mayores con 116 carreras impulsadas. Devers, entretanto, conectó 37 jonrones y registró un slugging de .525, mientras Olson terminó con 41 cuadrangulares.

Brandon Lowe, de Pittsburgh, y Brice Turang, de Milwaukee, son los candidatos en la segunda base. Turang también llega con el impulso de haber sido finalista al premio Jugador Más Valioso y de contribuir al primer campeonato de Serie Mundial de los Cerveceros.

En la tercera base aparecen Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, y Max Muncy, de los Dodgers. Bregman conectó 28 cuadrangulares en su primera campaña con Chicago, mientras Muncy terminó con 29 vuelacercas y un OPS de .837.

Los jardines reúnen a Corbin Carroll, Jackson Chourio, Pete Crow-Armstrong, Seiya Suzuki, Tatis Jr., Jordan Walker y James Wood.

Crow-Armstrong y Kyle Schwarber compartieron el liderato de cuadrangulares de las Grandes Ligas, con 45 cada uno. Chourio, por su parte, conectó 25 jonrones y se convirtió en el único jugador en la historia de las Mayores con tres temporadas de al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas antes de cumplir los 23 años.

En la categoría de bateador designado, Shohei Ohtani y Schwarber son los finalistas. El japonés terminó con 30 cuadrangulares y un slugging de .512, mientras Schwarber compartió el liderato jonronero de las Mayores.

La categoría utility tiene como aspirantes a Bauers, Sal Stewart, de Cincinnati, y Tatis Jr.

Historia del galardón

El Bate de Plata se entrega desde 1980 y reconoce al mejor bateador de cada posición en ambas ligas. Los ganadores son seleccionados mediante votaciones de los dirigentes y entrenadores de las Grandes Ligas, quienes no pueden elegir a jugadores de sus propios equipos.

En 2022 se incorporó la categoría de mejor jugador utility y, un año después, se agregó el reconocimiento al equipo con mejor producción ofensiva de cada circuito.

Para la temporada 2026, los candidatos al equipo ofensivo del año en la Liga Americana son los Astros de Houston, los Rays de Tampa Bay, los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.

Houston encabezó las Mayores con 226 cuadrangulares, Tampa Bay terminó con el mejor promedio colectivo de la Liga Americana (.258) y Chicago lideró el circuito con 776 carreras anotadas.

En la Liga Nacional, los finalistas son los Cerveceros de Milwaukee, los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington.

Los Cachorros lideraron el viejo circuito con 220 cuadrangulares y encabezaron las Grandes Ligas con OPS de .767. Los Dodgers terminaron segundos en ese departamento, con .762, mientras Milwaukee sobresalió por su consistencia ofensiva y terminó empatado con Tampa Bay con el mejor promedio colectivo de las Mayores (.258).

Los ganadores de los Bates de Plata correspondientes a la campaña de 2026 serán anunciados el 17 de noviembre.