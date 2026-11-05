VIDEO | Con un enorme jonrón, Elian Soto inicia su camino con su hermano Juan como ejemplo

Elian Soto (izquierda), junto a su hermano Juan, al momento de ser firmado por Washington. ( ARCHIVO/ MLB )

El apellido Soto tiene un significado especial en el béisbol de las Grandes Ligas, pero Elian, el hermano menor de Juan Soto, comienza a construir su propio camino con el bate y la esperanza de alcanzar algún día el mismo escenario en el que su hermano se ha convertido en una de las grandes figuras del deporte.

A sus 20 años, Elian empieza a mostrar señales de progreso después de atravesar dos temporadas complicadas en las ligas menores. Su campaña de 2026 representó un punto de inflexión en su desarrollo y le abrió las puertas para recibir una oportunidad en la Liga Otoñal de Arizona, donde continúa dejando buenas impresiones con los Salt River Rafters.

Nationals prospect Elian Soto CRUSHED a ball to the back fields in an Arizona Fall League game Elian is the younger brother of Mets star Juan Soto! https://t.co/90W0lRO8Yf — MLB (@MLB) November 5, 2026

El jardinero dominicano fue llamado nuevamente a Estados Unidos por los Nacionales de Washington en octubre, cuando se encontraba en República Dominicana después de concluir su participación con los Fredericksburg, de Clase A.

La convocatoria llegó mediante una llamada telefónica nocturna y, desde su incorporación a Salt River, ha respondido con el bate. En sus primeros seis encuentros consiguió embasarse en todos, incluyendo el partido del miércoles contra Scottsdale, cuando disparó su primer cuadrangular en el circuito.

El batazo fue un enorme jonrón de dos carreras que salió de su bate a 103.2 millas por hora y contribuyó al triunfo de los Rafters por 9-8.

"Lo primero que me viene a la mente es su energía. Es realmente contagiosa en el camerino", comentó Ted Tom, dirigente de Salt River y quien también dirigió a Wilmington, de Clase A avanzada, durante la temporada de 2026.

Tom destacó la disposición del dominicano para aprovechar la oportunidad y su entusiasmo diario por trabajar. También elogió la capacidad que mostró al castigar un lanzamiento rompiente que quedó en la zona de bateo.

Un camino interesante

El progreso de Elian se entiende mejor cuando se observa el recorrido que ha tenido desde que firmó con Washington al comienzo del período de contrataciones internacionales de 2023. Aunque su apellido generó expectativas por su parentesco con Juan, recibió un bono de 225,000 dólares, una cifra mucho más modesta que la que acompañó la contratación de su hermano.

Su primera experiencia en la Liga Dominicana de Verano fue complicada y las dificultades ofensivas continuaron durante sus dos primeras temporadas en la Florida Complex League, en 2024 y 2025. En ese período registró una línea de .155 de promedio, .326 de porcentaje de embasarse y .248 de slugging.

La transformación comenzó este año. Después de alternar durante las primeras seis semanas entre el circuito de novatos y Clase A, encontró estabilidad con Fredericksburg y elevó considerablemente su producción ofensiva.

Aunque mantuvo una tasa de ponches superior al 30 %, aumentó su porcentaje de batazos de línea de 17.3 % a 26.5 %. Terminó con un wRC+ de 121 y un OPS de .824, indicadores de una temporada que representó un avance importante en su desarrollo.

El propio jugador atribuyó la mejoría a un cambio de mentalidad y a una mayor madurez.

"Simplemente mi mentalidad. Madurar. Todo lo relacionado con mi crecimiento mental y espiritual me ha ayudado mucho este año. Estoy tratando de no pensar demasiado cuando estoy en el plato, sino de disfrutar el juego y dejar que las cosas sucedan por sí solas", explicó.

También reconoció que anteriormente prestaba demasiada atención a los resultados inmediatos, una actitud que ha tratado de modificar.

"Antes pensaba demasiado en los resultados, pero ahora entiendo que no todo se trata de eso. Se trata de seguir creciendo, disfrutar el proceso y continuar desarrollándome dentro del juego", agregó.

La motivación de tener a Juan como referencia

En su camino hacia las Grandes Ligas, Elian cuenta con una referencia privilegiada. Su hermano mayor, Juan Soto, conoce perfectamente el recorrido desde las ligas menores hasta convertirse en una estrella de las Mayores.

Juan firmó con Washington en 2015 y avanzó rápidamente por el sistema de desarrollo de la organización. Durante cinco temporadas con los Nacionales conquistó dos Bates de Plata y un título de bateo, además de contribuir a la conquista de la Serie Mundial de 2019.

Uno de los momentos más especiales para Elian ocurrió el 10 de septiembre, cuando Juan aprovechó un día libre en el calendario de los Mets de Nueva York para asistir al segundo partido de las semifinales de la Liga de Carolina.

"Cada vez que viene al terreno a verme, me siento increíble. Me encanta compartir con él fuera del campo, pero cuando viene a mis partidos, la sensación es diferente", expresó el joven.

Elian también ha procurado desarrollar otras herramientas que puedan ayudarlo a avanzar en su carrera. Washington lo ha probado en la primera base y en las dos esquinas de los jardines, aunque durante su participación en la Liga Otoñal de Arizona se ha desempeñado exclusivamente en los jardines izquierdo y derecho.

Su brazo también ha llamado la atención, con tres lanzamientos que han superado las 90 millas por hora.

Sin embargo, el principal atractivo sigue siendo su bateo zurdo, con un swing cuya elegancia recuerda inevitablemente a su hermano mayor.

"Lo lleva en los genes", comentó entre risas el dirigente Ted Tom cuando fue consultado sobre la semejanza entre ambos.

Elian, por su parte, no oculta la admiración que siente por Juan y el ejemplo que representa para su carrera.

"Ha sido increíble ver todo el trabajo que ha realizado y cuánto ama este deporte. Verlo convertirse en lo que es hoy ha sido maravilloso. Me encanta lo que está haciendo y trato de seguir ese mismo camino", manifestó.