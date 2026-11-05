Estrellas anotan seis veces en el décimo episodio y vencen a las Águilas

José Tena celebra luego de pegar un hit para las Estrellas ( CEDIDA POR LAS ESTRELLAS ORIENTALES. )

Las Estrellas Orientales desplegaron una ofensiva de seis carreras en el décimo episodio para imponerse 12-7 a las Águilas Cibaeñas, en un partido celebrado en el Estadio Cibao y marcado por el constante movimiento de lanzadores de ambos conjuntos.

José Tena y Harold Ramírez encabezaron la producción ofensiva de los orientales. Tena bateó de 4-4, con dos carreras remolcadas, mientras que Ramírez terminó de 6-4, con dos anotadas.

Las Estrellas conectaron 17 imparables frente a nueve de las Águilas, en un encuentro en el que cada equipo utilizó 11 lanzadores, para un total de 22 serpentineros.

Edgar Quero también tuvo una participación importante al producir tres carreras, mientras que Euribiel Ángeles y Wilín Rosario contribuyeron a la ofensiva que definió el encuentro en entradas extras.

Los visitantes tomaron el control temprano al fabricar tres carreras en el primer episodio frente al abridor Dylan File. César Prieto anotó por un lanzamiento descontrolado y Tena conectó un sencillo remolcador de dos vueltas.

Las Águilas comenzaron a descontar en el cierre de esa entrada, cuando Steward Berroa llegó al plato por un lanzamiento desviado de Trevor Bauer.

Los cibaeños agregaron otra carrera en el tercer episodio mediante un elevado de sacrificio de Jasson Domínguez y empataron 3-3 en el cuarto, gracias a otro batazo de sacrificio de Berroa.

La tropa amarilla tomó ventaja 4-3 en el sexto capítulo frente a Patrick Weigel. Mason McCoy recibió un pelotazo, se estafó la segunda y tercera almohadillas y anotó con elevado de sacrificio de Berroa.

Las Estrellas igualaron las acciones en el octavo, cuando Miguel Bleis anotó en una jugada de selección de Quero, combinada con un error del antesalista Raynel Delgado.

Sin embargo, Jorge Bonifacio respondió por las Águilas con un cuadrangular solitario como bateador emergente ante Jefry Yan, para devolverle la ventaja 5-4 a los locales.

Siempre pelearon

Los orientales no bajaron los brazos y retomaron el empate en el noveno episodio frente a Wilkin Ramos. Euribiel Ángeles abrió con doble y anotó por sencillo de Marco Luciano, mientras que Quero produjo la carrera que colocó el marcador 6-5.

Las Águilas volvieron a igualar en el cierre de esa entrada. Christopher Morel disparó doble y anotó con sencillo de Robert Moore frente a Luis García, llevando el encuentro a entradas extras.

El desenlace

Las Estrellas sentenciaron el partido con un rally de seis anotaciones en el décimo episodio ante Nathanael Heredia y Alfred Morillo.

Óscar González, colocado como corredor automático en segunda, anotó mediante una jugada de selección de Harold Ramírez. Luego, Ángeles conectó sencillo productor y Quero recibió boleto con las bases llenas para impulsar la novena carrera verde.

La ofensiva continuó con un sencillo de Wilín Rosario que remolcó dos vueltas, mientras que un lanzamiento descontrolado de Morillo permitió que Quero anotara la carrera número 12 de los visitantes.

Las Águilas consiguieron una anotación en el cierre del décimo, mediante un rodado de Domínguez que permitió que Berroa cruzara el plato, pero no pudieron evitar la derrota.

Lanzadores y destacados

Luis García (1-0) se acreditó la victoria, pese a permitir la carrera del empate en el noveno episodio. Nathanael Heredia (0-1) cargó con la derrota tras permitir dos anotaciones, una limpia, en dos tercios de entrada.

Morillo también tuvo dificultades en su presentación, al tolerar cuatro carreras, dos imparables y conceder tres boletos en dos tercios de entrada.

Además de las actuaciones de Tena y Ramírez, por las Estrellas sobresalieron Quero, de 4-1, con una anotada y tres remolcadas; Ángeles, de 2-2, con un doble, dos anotadas y una impulsada; Luciano, de 5-2, con dos anotadas y una producida, y Rosario, de 2-1, con dos carreras remolcadas.

Por las Águilas, McCoy bateó de 3-2, con dos anotadas; Adael Amador, de 4-2; Bonifacio, de 1-1, con cuadrangular, una anotada y una remolcada; Domínguez, de 4-1, con dos impulsadas, y Morel, de 1-1, con doble y una anotada.