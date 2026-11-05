La Real Sociedad empata con el Lyon y sigue su marcha irregular en la Europa League

El árbitro saca tarjeta amarilla en el partido entre el Real Sociedad y el Lyon ( AFP )

La Real Sociedad solo pudo empatar 1-1 en casa ante el Lyon este jueves en la cuarta jornada de la Europa League, torneo en el que el conjunto vasco sólo ha ganado un partido.

Con un triunfo, dos empates y una derrota, la Real está en el puesto 20 de la liga de 36 equipos de la segunda competición continental.

El Lyon llegó a San Sebastián días después de la marcha de su entrenador Paulo Fonseca al Sporting de Portugal.

En el estadio de Anoeta fue Jorge Maciel su DT interino, hasta que se haga cargo del equipo el español Carlos Vicens, antiguo adjunto de Pep Guardiola en el Manchester City.

Tras un minuto de silencio en homenaje al delantero español Jesús de Miguel, del Tenerife, fallecido durante un partido, y a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (España), Orri Óskarsson adelantó al conjunto txuriurdin con un gol de cabeza (28').

En la segunda parte, Corentin Tolisso, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, remató un centro con rosca de Tanner Tessmann para establecer la igualada definitiva (54').

- AC Milan en problemas -

Tampoco termina de arrancar en la Europa League el Celta de Vigo (27º), que perdió 2-1 en casa ante el Union Saint-Gilloise belga. Pablo Durán adelantó al conjunto español en el minuto 11, pero el sueco Besfort Zenelli dio la vuelta al marcador con un doblete (35', 49').

Un grande en problemas, el AC Milan cayó 2-0 en casa ante el Ferencvaros.

El internacional haitiano Lenny Joseph marcó dos veces en la segunda parte en San Siro para darle al equipo húngaro un triunfo merecido sobre el siete veces campeón de Europa.

El Milan deambula fuera del top 24, que clasifica al repechaje para octavos, con solo tres puntos en el ecuador de la fase de liga.

"No voy a tirar esta competición. Mientras no estemos matemáticamente eliminados, vamos a seguir luchando", declaró el DT del conjunto lombardo Ruben Amorim.

También con pleno de victorias al igual que el Ferencvaros, el Bournemouth prolongó su impecable trayectoria en la Europa League al remontar para ganar 3-1 en el campo de un Sparta de Praga con 10 hombres desde antes del descanso. Uno de los goles del conjunto inglés fue del brasileño Evanilson.

- Benfica líder -

Pero el que encabeza la clasificación por diferencia de goles es el Benfica tras su victoria por 3-1 en casa ante el Lech Poznan, con Rafa Silva, Gianluca Prestianni y Georgiy Sudakov como goleadores del gigante portugués.

El Bayer Leverkusen cedió sus primeros puntos al perder 1-0 en casa frente a un Marsella que había caído en sus tres primeros partidos.

Y otro equipo inglés, el Crystal Palace, rescató un empate 1-1 en casa ante el Hoffenheim gracias al gol en el tiempo añadido del centrocampista japonés Daichi Kamada.

Crystal Palace, campeón de la Conference League la temporada pasada, suma cinco puntos en cuatro jornadas de la Europa League, pero ocupa puestos de descenso en la Premier League, justo por detrás del Manchester United por diferencia de goles.

El Sunderland, que tiene más puntos en Europa que en la Premier League, vio truncado su arranque invicto en la Europa League con una derrota por 2-0 en casa ante el Dinamo Zagreb.

En la Conference League, el Brighton superó al Getafe 1-0 en España gracias a un cabezazo de Malick Yalcouyé en la segunda parte.

ati/iga/cl