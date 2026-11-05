Una huelga en la MLB frenará las firmas de prospectos clase 2027

Los prospectos deberán permanecer en los programas de no haber acuerdo en enero. ( DIARIO LIBRE )

El fantasma de un paro laboral a partir del 1 de diciembre que zarandea las Grandes Ligas no solo asusta a peloteros del sistema y dueños por el dinero que dejarían de ganar si hay huelga que afecte el calendario en 2027.

En la República Dominicana, laboratorio internacional y principal suministrador de talento foráneo, cunde el pánico entre adolescentes hábiles para firmar dentro de 70 días y en toda la estructura que gira alrededor de esos contratos. Una que en los últimos tres años superó los 300 millones de dólares, según datos de la liga suministrados a Diario Libre.

"Si hay huelga no hay firma (el 15 de enero). Todo está parado. (Los clubes) no quieren tener compromisos ni de palabras", dijo a este medio un entrenador que opera un programa con más de una docena de prospectos.

De hecho, este otoño MLB Pipeline, la plataforma en línea enfocada al área de desarrollo de la liga, no ha publicado su ranking de los principales 50 prospectos internacionales a ser firmados en la próxima clase.

"Ahora mismo tenemos problemas. No sabemos cuándo firmaremos los muchachos de 2027 si no hay acuerdo", dijo otro técnico, ambos pidiendo la omisión de su identidad.

Una veintena de jugadores tendrían preacuerdos de al menos un millón de dólares, pero contienen la respiración a lo que acuerdan el comisionado Rob Manfred y el director del sindicato Bruce Meyer.

Dado que el pacto actual (2022-2026) expira el 30 de noviembre y la MLB ha planteado un cambio de sistema para el reclutamiento (draft en lugar de la actual agencia libre) los clubes no recibieron en marzo las autorizaciones presupuestarias para firmar en 2027; ni en Estados Unidos ni en el exterior.

Temen que haya baja

El sindicato de peloteros (MLBPA), en el e-mail enviado el martes a los medios donde rechazan la más reciente propuesta laboral de la liga, estima en 400 millones de dólares el monto que dejarían de percibir los jugadores aficionados a ser firmados entre 2027 y 2030.

Se trataría de una quinta parte de lo recibido en el cuatrienio a punto de culminar (2,021 millones). En el actual Convenio Colectivo de Trabajo ese maná se repartió en 1,273 millones en el sorteo aficionado de Estados Unidos (que incluye a jugadores formados en Canadá y Puerto Rico) y otros 753 millones al resto del mundo, poco más de la mitad a talentos dominicanos y un tercio a venezolanos.

Si bien el tema principal que ha dominado las conversaciones es el rechazo de los jugadores a la introducción de un tope salarial, la estructura planteada para el fichaje aficionado aparece como otro nudo difícil a desatar.

Un recurso que pudiera ser utilizado como moneda de cambio, un eslabón vulnerable donde la liga tiene más control. Durante este cuatrienio, la unión de jugadores logró incorporar a los peloteros de ligas menores.

La propuesta sobre la mesa

En junio, la Major League Baseball presentó su propuesta para el reclutamiento de jugadores que den el salto al nivel profesional, una que causó gran revuelo. Serán dos sorteos (local e internacional) a 12 rondas (360 firmas en cada uno) con 200 millones de dólares en ambos drafts. El caso del internacional, se podrá firmar sin límite a jugadores, pero por un monto máximo de 10 mil dólares. Aquellos que superen las ligas cortas (como la Dominican Summer League y novatos) sumarían 30 mil dólares.